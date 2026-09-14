ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या घरी गणरायाची प्रतिष्ठापना...
ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या घरी गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. हा दिवस त्यांच्यासाठी खूप विशेष आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 6:12 PM IST
पुणे : गणपती बाप्पा मोरया,मंगल मूर्ती मोरयाच जयघोष...ढोल ताशांचा गजर आणि अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात आज सर्वत्र लाडक्या गणरायाचे पारंपरिक पद्धतीने आगमन झाले असून पुण्यात मानाचे तसेच विविध गणेशोत्सव मंडळाकडून देखील पारंपरिक पद्धतीनं आगमन मिरवणूक काढून प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. अश्यातच पुण्यात आज सुप्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांनी आपल्या घरी विधिवत गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना केली. यावेळी त्यांच्या पत्नी नीलकांती पाटेकर, मुलगा प्रसाद पाटेकर यांच्यासह कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.
अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या घरी गणरायाचे पारंपरिक पद्धतीने आगमन : ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर हे दरवर्षी आपल्या घरी मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने गणेशोत्सव साजरा करतात. गणरायाच्या प्रतिष्ठापनेनंतर कुटुंबीयांनी पूजा-अर्चा करून बाप्पाचे आशीर्वाद घेतले. तसेच सुख-समृद्धी आणि आरोग्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली.गणपती बाप्पाच्या प्रतिष्ठापनेनिमित्त नाना पाटेकर यांच्या घरी भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. नाना पाटेकर यांच्या घरी दरवर्षी गणेशोत्सव अत्यंत साधेपणाने आणि पारंपरिक पद्धतीनं साजरा केला जातो.
गणेशोत्सव : दरम्यान महाराष्ट्रात गणेशोत्सवानिमित्त आनंदाचं वातावरण आहे. मोठ्या थाटामाटात गणरायाच्या आगमनाला सुरुवात झाली असून, हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांच्या घरी सुद्धा बाप्पाचं आगमन झालं आहे. अनेक स्टार्स भक्तिमय वातावरणात बाप्पाची प्रतिष्ठापना करत आहे. तसेच दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोणताही दिखावा न करता गणरायाचे स्वागत नानानं खूप विशेष पद्धतीनं केलं आहे. त्यांच्या घरातील गणेशोत्सवाची साधी आणि पारंपरिक झलक लक्ष वेधून घेणारी आहे. दरवर्षी नाना पाटेकरांच्या पुण्यातील घरी गणपती दर्शनासाठी अनेक राजकीय पाहुणे मंडळी येत असतात. नानांच्या घरी सुरुवातीपासूनच म्हणजे त्यांच्या वडिलांनी, जेव्हा गणपतीची प्रतिष्ठापणा सुरु केली तेव्हापासून इकोफ्रेंडली गणपती बसविण्यात येतो. तसेच हा दिवस प्रत्येक गणरायाच्या भक्तासाठी विशेष महत्वाचा असतो. दरम्यान नानाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ते शेवटी 'ओ' रोमियो' या चित्रपटामध्ये दिसले होते. या चित्रपटामध्ये शाहिद कपूरनं प्रमुख भूमिका साकाराली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर विशेष कमाई करू शकला नाही.