बाप्पाच्या चरणी नतमस्तक होत ‘आली मोठी शहाणी’ची सुरेल ‘गणेश वंदना’ प्रेक्षकांच्या भेटीला!
‘आली मोठी शहाणी’ या आगामी मराठी चित्रपटामधील सुरेल ‘गणेश वंदना’ प्रदर्शित झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 4:50 PM IST
हैदराबाद : नव्या कार्याची सुरुवात श्रीगणेशाच्या स्मरणानं करण्याची भारतीय संस्कृतीत प्राचीन परंपरा आहे. कोणतेही शुभ कार्य निर्विघ्नपणे पार पडावं, त्यात यश लाभावे आणि आयुष्याच्या नव्या वाटचालीला सकारात्मक ऊर्जा मिळावी, यासाठी गणरायाची आराधना केली जाते. विघ्नहर्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाप्पाच्या चरणी नतमस्तक होऊन केलेली सुरुवात ही श्रद्धेसोबतच आशवाद आणि नव्या स्वप्नांची चाहूल देणारी मानली जाते. याच भक्तिभावाची आणि सकारात्मक ऊर्जेची अनुभूती देणारी ‘गणेश वंदना’ ‘आली मोठी शहाणी’ या आगामी मराठी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे.
‘आली मोठी शहाणी’ गाणं रिलीज : बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह, भक्तीची ओढ आणि मनाला प्रसन्न करणारे वातावरण या गाण्यातून सुरेलपणे उभे राहते. विशेष म्हणजे, ‘गणेश वंदना’ ही केवळ उत्सवाची रंगत वाढवणारी नसून ‘आली मोठी शहाणी’च्या कथानकातील भावनिक प्रवाहाशीही जोडलेली आहे. चित्रपटाच्या टीझरमध्ये एका लहान मुलीच्या मनातील ‘मोठं व्हायचंय’ हे निरागस स्वप्न आणि ते पूर्ण व्हावं म्हणून तिने गणरायाकडे केलेली प्रार्थना पाहायला मिळाली होती. त्यामुळं तिच्या स्वप्नांना आणि कथेतल्या भावविश्वाला बाप्पाच्या आशीर्वादाचा एक सुंदर धागा जोडला जातो.
राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित झालेलं गायक अभय जोधपूरकर यांच्या दमदार आणि भावस्पर्शी आवाजामुळं या गीताला विशेष उंची मिळाली आहे. त्यांच्या स्वरातून भक्तीचा गहिरा भाव उमटतो. पंकज पडघन यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या रचनेत भक्तिरसासोबतच गणेशोत्सवाची चैतन्यमय लय अनुभवायला मिळते. गुरु ठाकूर यांच्या अर्थपूर्ण आणि भावपूर्ण शब्दांमधून बाप्पावरील श्रद्धा तसेच भक्ताच्या मनातील भावना प्रभावीपणे व्यक्त होतात.
पंकज पडघन यांनी व्यक्त केल्या भावना : संगीतकार पंकज पडघन म्हणतात, “गणेश वंदना तयार करताना केवळ भक्तिगीत करण्यापेक्षा त्यातून बाप्पाशी असलेलं भावनिक नातं आणि गणेशोत्सवाची सकारात्मक ऊर्जा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावी, याचा विचार केला. चित्रपटाच्या कथेशी असलेला बाप्पाचा संबंधही या गाण्यातून जाणवणं गरजेचं होतं. त्यामुळं संगीताची रचना भक्ती आणि उत्सव या दोन्ही भावनांना सामावून घेणारी ठेवली. गणरायाच्या आगमनाच्या उत्साहात हे गाणं प्रत्येकाच्या मनात आनंद आणि नवी उमेद निर्माण करेल, अशी अपेक्षा आहे.”
लेखक-दिग्दर्शक आनंद दिलीप गोखले सांगतात, “‘आली मोठी शहाणी’च्या कथेत गणपती बाप्पाचं स्थान खूप खास आहे. बाप्पाकडे केलेली प्रार्थना आणि एका छोट्या मुलीच्या मनातील स्वप्न यांच्यात एक भावनिक नातं आहे. त्यामुळं गणेश वंदना चित्रपटापासून वेगळी वाटता कामा नये, तर कथेचा एक भाग म्हणूनच ती प्रेक्षकांसमोर यावी, अशी आमची भूमिका होती. भक्तीचा भाव कायम ठेवत गाण्यात उत्साह आणि प्रसन्नता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
ईशा मुठे आणि श्रुती साठे चित्रपटाबद्दल दिली माहिती : निर्मात्या ईशा मुठे आणि श्रुती साठे म्हणतात, “‘आली मोठी शहाणी’ ही भावनिक नात्यांना आणि एका निरागस स्वप्नाला केंद्रस्थानी ठेवणारी कथा आहे. आपल्या कोणत्याही नव्या प्रवासाची सुरुवात बाप्पाचं स्मरण करून करण्याची आपली सुंदर परंपरा आहे. आमच्या चित्रपटाच्या प्रवासातही गणरायाशी जोडलेला हा भाव सुरुवातीपासून महत्त्वाचा राहिला आहे. त्यामुळं ‘गणेश वंदना’मध्ये भक्तीबरोबरच आशा, आनंद आणि सकारात्मकतेचा सूर असावा, याकडे आम्ही विशेष लक्ष दिलं. गणेशोत्सवाच्या या मंगल वातावरणात हे गाणं प्रेक्षकांच्या मनातही भक्तिभाव आणि आनंदाची अनुभूती निर्माण करेल, याचा आम्हाला विश्वास आहे.”
आनंद दिलीप गोखले लिखित-दिग्दर्शित ‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटाची निर्मिती फाईन ब्रू प्रोडक्शन्स आणि ट्रू होप फिल्म्स वर्क यांच्या वतीनं करण्यात आली आहे. जयकुमार मुनोत, ईशा मुठे आणि श्रुती साठे यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हृता दुर्गुळं आणि सारंग साठ्ये यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 2 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.