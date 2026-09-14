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गणेश चतुर्थी 2026: करीना कपूरचा मुलगा जेहनं बाप्पाची मूर्ती बनवली, राजकुमार रावनेही इकोफ्रेंडली गणपतीची झलक केली शेअर

संपूर्ण देशात गणेशोत्सव मोठ्या थाटात साजरा केला जात आहे. आता यामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनं देखील गणेशाची झलक शेअर केली आहे.

ganesh Chaturthi 2026
गणेश चतुर्थी 2026 (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 7:00 PM IST

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हैदराबाद: आज 14 सप्टेंबर संपूर्ण देश गणेश चतुर्थी साजरी करत आहे. हिंदीं चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री करीना कपूर खाननं गणेश चतुर्थीच्या निमित्तानं आपल्या चाहत्यांना खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. राजकुमार रावनेही त्याच्या इकोफ्रेंडली गणपतीची एक झलक शेअर केली आहे. यावर्षी करीनानं आपल्या चाहत्यांना वैयक्तिकरित्या गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा दिल्यानंतर तिची पोस्ट चर्चेत आली. बेबोनं हे सोमवारी, 14 सप्टेंबर रोजी तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर खूप विशेष पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये, सैफ अली खान जमिनीवर बसून काळजीपूर्वक मातीची मूर्ती घडवताना दिसत आहे. पांढऱ्या रंगाच्या पोशाखातील हा अभिनेता मातीनं माखलेल्या हातांनी काम करत आहे.

करीना कपूरची पोस्ट : दरम्यान दुसऱ्या फोटोमध्ये एका कुंडीतील रोपाजवळ हातानं बनवलेली गणपतीची मूर्ती दिसत आहे, सोबत एक गोड संदेश आहे, ज्यात लिहिलं आहे की, ही मूर्ती तिचा मुलगा जेहनं बनवली आहे. अभिनेत्रीनं त्या संदेशात लिहिलं आहे, 'माझ्या जेह बाबानं हे बनवले आहे. सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि शांती लाभो.' 2012मध्ये विवाहबद्ध झालेल्या करीना आणि सैफ यांना तैमूर आणि जेह हे दोन मुलगे आहेत.

ganesh Chaturthi 2026
गणेश चतुर्थी 2026 (Instagram Post)

राजकुमार रावची पोस्ट : दरम्यान राजकुमार रावनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर बाप्पाची एक झलक शेअर केली आहे. याला त्यानं कॅप्शन दिलं आहे, 'सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. गणपतीचा आपल्या सर्वांवर आशीर्वाद असो. आमचा इको-फ्रेंडली गणपती, जो घरी प्रेमानं बनवला आहे.'

ganesh Chaturthi 2026
गणेश चतुर्थी 2026 (Instagram Post)

करीना कपूरचा आगामी चित्रपट : करीनाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती 'दयारा' या चित्रपटात दिसणार आहे, जो 18 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात, करीना आणि पृथ्वीराज सुकुमारन पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका साकारत आहेत, जे बाल गुन्हेगारीच्या अंधाऱ्या आणि गुंतागुंतीच्या जगात वावरताना एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. दरम्यान, सोमवारी देशभरात मोठ्या धार्मिक उत्साहात आणि जल्लोषात गणेश चतुर्थी साजरी करण्यात आली. सध्या अनेक भाविक मोठ्या संख्येनं प्रसिद्ध पंडाल आणि मंदिरांमध्ये गर्दी करत आहेत. गणेशाच्या जन्माचे स्मरण करणारा हा सण पारंपरिक विधी, प्रार्थना आणि सामूहिक उत्सवांसह साजरा केला जात आहे.

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GANESH CHATURTHI 2026
KAREENA SON MADE A BAPPA IDOL
RAJKUMMAR RAO
GANESH CHATURTHI

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