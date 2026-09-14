'देवा श्री गणेश'पासून ते 'शेंदूर लाल चढायो'पर्यंत 'या' विशेष गाण्यांचा समावेश तुमच्या प्लेलिस्टमध्ये नक्की करा...
गणेश चतुर्थी हा एक मोठा सण आहे. आज देशभरात अनेक ठिकाणी गणेशाचं स्वागत केलं जाईल. आता या विशेष प्रसंगी आम्ही सुचविलेल्या गाण्यावर एक नजर टाका...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद : गणेश चतुर्थी हा 10 दिवसांचा एक मोठा सण आहे. यावर्षी हा सण सोमवार, 14 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जात आहे. गणपती बाप्पाचे विसर्जन शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी, अनंत चतुर्दशीला केलं जाईल. सध्या गणेश उत्सव संपूर्ण भारतात साजरा केला जात आहे. दरवर्षी गणेश चतुर्थीचं मोठ्या उत्साहानं स्वागत केलं जाते. आता या विशेष प्रसंगी आम्ही तुमच्यासाठी काही गाणं देखील घेऊन आलो आहे, हे गाणी तुम्ही आज वाजवून आजचा दिवस साजरा करू शकता.
गजानना : 'बाजीराव मस्तानी'मधील सुखविंदर सिंग यांच्या दमदार आवाजात गायलेले हे गाणं अढळ भक्ती दर्शवते. 2015 साली आलेल्या या चित्रपटात रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण आणि प्रियांका चोप्रा यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. हा चित्रपट मराठा योद्धा बाजीराव आणि त्यांच्या जीवनाच्या कथेवर आधारित असून यातील 'गजानना' हे गाणं खूप गाजलं होतं. या गाण्यात गणपती बाप्पाची पूजा करताना दाखविण्यात आली होती.
शेंदूर लाल चढायो : 1999 सालच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'वास्तव: द रिॲलिटी'मधील प्रसिद्ध गाणे 'शेंदूर लाल चढायो' ही भगवान गणेशाला समर्पित एक अत्यंत भावनिक आणि पारंपरिक आरती आहे. यात भक्ती आणि उत्कंठा यांचा अनोखा मिलाफ असून गणेशोत्सवाचे वातावरण टिपले गेले आहे. गणेश चतुर्थीच्या सकाळच्या प्रार्थनेदरम्यान किंवा घरी बाप्पाची स्थापना करताना हे गाणे ऐकल्यानं भक्तीमय वातावरणात भर पडू शकते.
सड्डा दिल भी तू : 'एबीसीडी: एनी बडी कॅन डान्स' या चित्रपटातील पारंपरिक ढोल, झांजा आणि आधुनिक हिप-हॉप बीट्स यांचे मिश्रण असलेलं गाणं खूप विशेष आहे. हे गाणं गणेशोत्सवाच्या मंडपात सामूहिक नृत्याचा कार्यक्रम खूप वाजलं जाते. हे गाणं हार्ड कौर, मयुर पुरी आणि सचिन-जिगर यांनी गायलं आहे. हे गाणं खूप दमदार आहे.
देवा श्री गणेश : 'देवा श्री गणेश' हे गाणं अग्निपथ चित्रपटातील खूप विशेष आहे. शंखनाद आणि ढोलांच्या जोरदार तालानं सुरू झालेलं गाणं खूप उत्साहवर्धक आहे. हे गाणं खोलवर शिरून आपल्या मनाला स्पर्श करते. बाप्पाच्या स्थापनेच्या किंवा आरतीच्या वेळी या गाण्याची ऊर्जा संपूर्ण वातावरण भक्तीनं भरून टाकते. या गाण्यातील संगीत अत्यंत ऊर्जावान आणि अंगावर शहारे आणणारे असून यात हृतिक रोशनचा दमदार अंदाज दाखविण्यात आला आहे. या गाण्याला अजय गोगावले यांनी संगीत दिलं आहे. तसेच संगीत हे अजय-अतुल यांनीचं दिले आहे. गाण्याचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिले आहेत.
मौर्या रे : 'डॉन - द चेस बिगिन्स अगेन' या चित्रपटातील 'मौर्या रे' गाणं खूप धमाकेदार असून यावर प्रत्येकाचे, पाय थिरकेल असं याचं संगीत आहे. शाहरुख खानवर अभिनीत असलेले गाणं, बाप्पाच्या स्वागतासाठी आणि विसर्जनासाठी सदाबहार आहे. शंकर महादेवन यांनी हे गाणं गायलं आहे.
'बप्पा' : रितेश देशमुखच्या 'बैंजो' या चित्रपटातील गाणं गणपती उत्सवादरम्यान खूप वाजवलं जाते. 2016 साली आलेला या चित्रपटात रितेश देशमुखनं एका अशा युवकाची भूमिका केली होती, जो बैंजो वाजवतो आणि संगीताला जीवन आपलं मानतो. चित्रपटात नरगिस फाखरी देखील दिसली आहे. हे गाणं विशाल ददलानी यांनी गायलं आहे. या गाण्याला विशाल आणि शेखर यांनीच संगीत दिलंय. तसेच गाण्याचे बोल अमिताभ भट्टाचार्य यांनी लिहिले आहेत.