गणेश आचार्य यांची 'गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ची घोषणा, पहिले पोस्टर केले प्रदर्शित!
गणेश आचार्य यांनी 'गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ची घोषणा केली आहे. या चित्रपटाचं पहिले पोस्टर प्रदर्शित झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 4:10 PM IST
हैदराबाद: गणेश आचार्य यांनी नृत्यदिग्दर्शक म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केल्यानंतर दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रातही आपली प्रतिभा सिद्ध केली आहे. 'स्वामी', 'मनी है तो हनी है', 'एन्जल', 'भिकारी' सारख्या चित्रपटांच्या दिग्दर्शनाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. आता त्याच अनुभवाच्या आणि सर्जनशील दृष्टिकोनाच्या बळावर ते आपल्या आतापर्यंतच्या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाची घोषणा घेऊन सज्ज झाले आहेत. गणेश आचार्य यांनी महत्त्वाकांक्षी दिग्दर्शकीय चित्रपटाची घोषणा केली असून त्या चित्रपटाचे नाव आहे ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’. नुकतेच त्याचे पहिले पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले.
नृत्यदिग्दर्शनातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करून हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपला ठसा उमटवणारे गणेश आचार्य आता एका महत्त्वाकांक्षी दिग्दर्शकीय प्रकल्पासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. त्यांच्या आगामी ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, त्यासोबत चित्रपटाचे पहिले पोस्टर आणि लक्षवेधी घोषणात्मक चित्रफीतही प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’च्या विश्वाची पहिली झलक : ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ची कथा आणि दिग्दर्शन गणेश आचार्य यांचे असून, त्यांच्या दिग्दर्शकीय कारकिर्दीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यापूर्वीच्या कामातून मनोरंजन, भव्यता, भावना आणि प्रभावी सादरीकरण यांची सांगड घालणारे गणेश आचार्य यावेळी अधिक व्यापक आणि चित्रपटगृहातील अनुभवाला केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या विश्वाची निर्मिती करत आहेत. चित्रपटाच्या घोषणात्मक चित्रफितीतून ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’च्या विश्वाची पहिली झलक पाहायला मिळते. विस्तीर्ण आणि भव्य दृश्यपटावर साकारलेली ही चित्रफीत चित्रपटाच्या कथानकाविषयी किंवा व्यक्तिरेखांविषयी कोणताही ठोस खुलासा न करता प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करते. प्रभावी दृश्यरचना, गूढ वातावरण आणि भव्य मांडणी यामुळं हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासारखा असणार असल्याची जाणीव होते.
गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट नवीन चित्रपट : चित्रपटाच्या पहिल्या पोस्टरमधूनही त्याची स्वतंत्र दृश्यभाषा आणि व्यापक कल्पनाविश्व अधोरेखित होते. पोस्टर आणि घोषणात्मक चित्रफितीच्या माध्यमातून निर्मात्यांनी कथानकाची उत्सुकता कायम ठेवत प्रेक्षकांना या अनोख्या विश्वाची केवळ एक झलक दिली आहे. या चित्रपटाविषयी बोलताना गणेश आचार्य म्हणाले, “गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ हा माझ्यासाठी अत्यंत खास चित्रपट आहे. आम्ही हा चित्रपट मनापासून आणि खूप मेहनतीनं साकारला आहे. त्याची पहिली झलक अखेर प्रेक्षकांसोबत शेअर करताना मला खूप आनंद होत आहे. आम्ही जे काही निर्माण केलं आहे, ते प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल अशी आशा आहे.”
मुख्य प्रवाहातील मनोरंजनाची जाण, भव्य दृश्यात्मक अनुभव, भावनात्मक सादरीकरण आणि कलाकारांच्या अभिनयक्षमतेचा प्रभावी वापर ही गणेश आचार्य यांच्या कामाची वैशिष्ट्ये मानली जातात. ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’च्या माध्यमातून या सर्व पैलूंचा मेळ साधत प्रेक्षकांना यापूर्वी न पाहिलेलं विश्व मोठ्या पडद्यावर अनुभवायला मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ चित्रटाबद्दल : V2S Production & Entertainment प्रस्तुत ‘गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट’ची निर्मिती सौंदर्या यांनी केली असून, चित्रपटाचे दिग्दर्शन गणेश आचार्य यांनी केले आहे. पटकथा आणि संवाद दिगंगना सूर्यवंशी आणि गणेश आचार्य यांनी लिहिले आहेत. पहिलं पोस्टर आणि घोषणात्मक चित्रफीत प्रदर्शित झाल्यानंतर आता या चित्रपटाच्या पुढील प्रवासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चित्रपटातील कलाकार आणि अन्य महत्त्वाच्या तपशीलांची माहिती योग्य वेळी जाहीर करण्यात येणार आहे.
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