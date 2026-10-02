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गांधी जयंती 2026: 'या' अभिनेत्यांनी 'बापू' यांची भूमिका साकारून जिंकल होतं प्रेक्षकांचं मन...

रुपेरी पडद्यावर अनेक अभिनेत्यांनी चित्रपटांमध्ये महात्मा गांधी यांची भूमिका साकारली आहे. आता आम्ही या अभिनेत्यांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.

GANDHI JAYANTI 2026
गांधी जयंती 2026 (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 5:19 PM IST

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हैदराबाद : 2 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींची जयंती साजरी केली जात आहे. गांधी जयंतीनिमित्त, आपण इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक असलेल्या महात्मा गांधींच्या जीवन आणि वारशाचे स्मरण करतो. अनेक वर्षांपासून, चित्रपट निर्मात्यांनी या महान नेत्याचे अहिंसा, स्वातंत्र्य आणि सत्याचे आदर्श पडद्यावर जिवंत करण्याचे काम केलं आहे. अनेक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनी गांधीजींची भूमिका उत्कृष्टपणे साकारली आहे. गांधी जयंतीच्या या विशेष प्रसंगी, आम्ही अशा काही अभिनेत्याबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांनी चित्रपटांमध्ये महात्मा गांधींच्या व्यक्तिरेखेला प्रभावीपणे साकारलं होतं.

बेन किंग्सले (गांधी, 1982) : बेन किंग्सले हे एक भारतीय-इंग्लिश अभिनेता आहेत. त्यांनी रिचर्ड अ‍ॅटनबरो यांच्या 1982 सालच्या 'गांधी' या चित्रपटात महात्मा गांधींची भूमिका साकारली होती. किंग्स्ले यांच्या अभिनयासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा अकादमी पुरस्कार मिळाला आणि हा चित्रपट जगभर यशस्वी ठरला, ज्यानं सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह आठ ऑस्कर पुरस्कार जिंकले.

अन्नू कपूर (सरदार, 1993) : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता अन्नू कपूर यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जीवनावरील चरित्रात्मक चित्रपट 'सरदार'मध्ये गांधीजींची भूमिका साकारली होती. जरी हा चित्रपट प्रामुख्यानं पटेल यांच्या राजकीय योगदानावर लक्ष केंद्रित करत असला तरी, अन्नू कपूर यांनी साकारलेली गांधीजींची भूमिकाही खूप विशेष होती.

नसीरुद्दीन शाह (हे राम, 2000) : नसीरुद्दीन शाह हे एक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील असे अभिनेते आहेत, ज्यांनी अनेक उत्कृष्ट भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांनी कमल हासन दिग्दर्शित 2000 सालच्या 'हे राम' या चित्रपटात गांधीजींची भूमिका साकारली होती. जरी गांधीजी चित्रपटातील मुख्य पात्र नसले तरी, शाह यांनी गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वातील बारकावे आणि गुंतागुंत, विशेषतः भारताच्या फाळणीदरम्यान झालेल्या जातीय हिंसाचारात शांतता आणि ऐक्य टिकवून ठेवलं.

दिलीप प्रभावळकर (लगे रहो मुन्ना भाई, 2006) : दिलीप प्रभावळकर यांनी संजय दत्तच्या सुपरहिट चित्रपट 'लगे रहो मुन्ना भाई'मध्ये गांधीजींची भूमिका साकारली होती. ते चित्रपटातील मुख्य अभिनेता, मुन्ना भाई (संजय दत्त) साठी नैतिक मार्गदर्शक म्हणून काम करतात. त्यांचे पात्र आधुनिक जीवनात गांधीवादी आदर्शांचे प्रतीक आहे.

दर्शन जरीवाला (गांधी: माय फादर, 2007) : दर्शन जरीवाला यांनी 'गांधी: माय फादर'मध्ये गांधीजींची भूमिका साकारली आहे. फिरोज अब्बास खान दिग्दर्शित हा चित्रपट वडील-मुलाच्या तणावपूर्ण नात्यावर प्रकाश टाकतो. गांधीजींचे राष्ट्राप्रती असलेले समर्पण त्यांच्या कुटुंबावर कसे भारी पडले, हे यात दाखवले आहे.

प्रतीक गांधी (गांधी, 2025) : प्रतीक गांधी यांनी हंसल मेहता यांच्या 'गांधी' या वेब सीरिजमध्ये महात्मा गांधींची भूमिका साकारली आहे. ही सीरिज इतिहासकार आणि लेखक रामचंद्र गुहा यांच्या 'गांधी बिफोर इंडिया' आणि 'गांधी: द इयर्स दॅट चेंज्ड द वर्ल्ड' या दोन पुस्तकांवर आधारित आहे.

J.S. Kashyap in the role of Gandhi
गांधीच्या भूमिकेत जे.एस. कश्यप (Facebook)

'गांधी'ची भूमिका साकारणारे पहिले अभिनेते : एका फीचर फिल्ममध्ये महात्मा गांधींची पहिली पडद्यावरील भूमिका भारतीय अभिनेते जे. एस. कश्यप यांनी केली होती. त्यांनी 1963च्या 'नाइन अवर्स टू रामा' या हॉलिवूडच्या चरित्रात्मक नाट्यपटात ही भूमिका साकारली होती.

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GANDHI JAYANTI SPECIAL 2026
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गांधी जयंती
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MAHATMA GANDHI

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