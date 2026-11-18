‘गदर 2’ मुळं मिळाली खरी प्रसिद्धी; अभिनेत्री रिमा मुखर्जी यांनी घेतलं शिर्डीत साईदर्शन
‘गदर 2’ फेम अभिनेत्री रिमा मुखर्जी (Rima Mukherjee) यांनी शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : November 18, 2026 at 6:56 PM IST
शिर्डी : ‘गदर 2’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेल्या आणि प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या अभिनेत्री रिमा मुखर्जी (Rima Mukherjee) यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांना शाल आणि साईबाबांची मूर्ती भेट देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
‘गदर 2’ या चित्रपटामुळे मिळाली प्रसिद्धी : साईदर्शनानंतर रमाध्यमांशी संवाद साधताना अभिनेत्री रिमा मुखर्जी म्हणाल्या की, चित्रपटसृष्टीत त्यांची खरी ओळख ‘गदर 2’ या चित्रपटातून निर्माण झाली असली, तरी त्या बालपणापासूनच थिएटरमध्ये काम करत आहेत. प्रत्येक अभिनेता किंवा अभिनेत्रीला अपेक्षित असलेली प्रसिद्धी त्यांना ‘गदर 2’ या चित्रपटामुळं मिळाली. या चित्रपटात त्यांनी ‘सोनी’ हे पात्र साकारले होते. त्यांच्या या भूमिकेला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळालं. मूळच्या बंगाली असलेल्या आणि मुंबईत जन्मलेल्या रिमा मुखर्जी यांनी या भूमिकेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. साईबाबांची कृपा आणि प्रेक्षकांचे प्रेम यामुळेच आपल्याला हे यश मिळाल्याचं त्यांनी आवर्जून सांगितलं.
थिएटर अभिनयाचा पाया असतो : थिएटर हे कोणत्याही अभिनेत्यासाठी अभिनयाचा पाया असतो. थिएटर हे लाइव्ह माध्यम असल्यानं तिथं रीटेक किंवा एडिटिंगला वाव नसतो. त्यामुळं कलाकाराची अभिनयातील पायाभरणी मजबूत होण्यासाठी थिएटरचं ज्ञान असणं अत्यंत गरजेचं आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. आजकाल ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळं प्रेक्षकांना घरबसल्या, हवे तेव्हा शो पाहण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मात्र, चित्रपटगृहात जाऊन मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याची मजा आणि त्याचे वेगळेच आकर्षण असते, असंही अभिनेत्री रिमा मुखर्जी म्हणाल्या.
कलाकारांसह निर्मात्यांचेही आर्थिक नुकसान : कोणताही मोठा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांत किंवा दुसऱ्याच दिवशी तो पायरसीच्या माध्यमातून सोशल मीडिया किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर लीक होतो. यामुळं चित्रपटासाठी प्रचंड मेहनत घेणाऱ्या कलाकारांसह निर्मात्यांचेही मोठे आर्थिक नुकसान होते. या गंभीर समस्येला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका अभिनेत्री रिमा मुखर्जी यांनी मांडली. यावेळी साईबाबा संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी अतुल वाघ, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, अनिल धरम आणि धनंजय आहेर उपस्थित होते.
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