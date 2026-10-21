टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण, दोन महिलांसह आणखी चौघांना अटक....
टायगर श्रॉफच्या गोळीबार प्रकरणी दोन महिलांसह आणखी चौघांना अटक करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 10:34 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणी एक नवीन माहिती समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'नं शस्त्रे पुरवल्याप्रकरणी आणि गोळीबार करणाऱ्यांना पळून जाण्यास मदत केल्याच्या आरोपाखाली चौघांना ताब्यात घेतलं आहे. दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'च्या एनडीआर (NDR) युनिटनं 20 ऑक्टोबर रोजी चार आरोपींना पकडल्यावर काही खुलासे केले आहेत. या आरोपींची ओळख कुणाल (21) आणि सुमित (19) - जे हरियाणातील सोनीपत जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत - तसेच उत्तर प्रदेशातील सीतापूरची राधा (23) आणि आझमगढची बबिता (23) अशी ओळख पटली आहे.
दारूगोळा कसा पोहोचवविण्यात आला : या प्रकरणाच्या तपासात अमृतसरमधून मुंबईपर्यंत पिस्तूल आणि दारूगोळा कसा पोहोचवविण्यात आला याबद्दलचीही माहिती समोर आली आहे. शस्त्र पोहोचवण्यात मध्यस्थांची भूमिका काय होती आणि घटनेनंतर गोळीबार करणाऱ्यांना शहरातून बाहेर पडण्यास कशी मदत केली गेली, याची चौकशीही देखील केली जात आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कुणाल नुकताच जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आला. एका मित्राच्या माध्यमातून त्याची अनिल पंडितशी ओळख झाली. त्यानंतर हे दोघे एका 'एनक्रिप्टेड' (सुरक्षित) मेसेजिंग ॲप्लिकेशनद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात होते.
पोलिसांनी दिली माहिती : पोलिसांचा आरोप आहे की, अनिल पंडितच्या सांगण्यावरून कुणालनं अमृतसरमधून एक पिस्तूल आणि 20 काडतूसे आणली गेली होती. या प्रवासात सुमितही त्याच्यासोबत होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या सुमारे दोन महिने आधी कुणालची भेट राधाबरोबर झाली होती. त्यानं या कामाबद्दल सांगितलं आणि नंतर तिला हे शस्त्र मुंबईपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राजी केलं. 15 ऑक्टोबर रोजी कुणाल, राधा आणि बबिताला घेऊन नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर पोहोचला. यावेळी पिस्तूल राधाच्या बॅगेमध्ये ठेवले गेले होते. 17 ऑक्टोबर रोजी राधा आणि बबिता दादरला पोहोचल्या आणि एका हॉटेलमध्ये थांबल्या. त्याच दिवशी सकाळी 11च्या सुमारास, एका अल्पवयीन मुलानं हॉटेलजवळ राधाकडून ती बॅग घेतली.
पोलीसांचा तपास सुरू : ही बॅग त्यानंतर कोणाकडे गेली आणि गोळीबाराच्या घटनेत या शस्त्राचा वापर कसा केला गेला याचा तपास पोलीस करत आहेत. गोळीबाराची ही घटना 18 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी घडली. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्यानंतर अनिल पंडितनं कुणालला सांगितलं की, गोळीबार करणारे लोक मुंबईत अडकले आहेत आणि त्यानं कुणालला त्यांना तिथून निसटून जाण्यास मदत करण्यास सांगितले. त्याच दिवशी, राधा आणि बबिता दादरहून हरिद्वार एक्सप्रेसनं दिल्लीसाठी रवाना झाल्या. 20 ऑक्टोबर रोजी या महिलांना नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर पकडण्यात आले, तर कुणाल आणि सुमितला सोनीपतमध्ये ताब्यात घेण्यात आले. गोळीबाराच्या घटनेनंतर, आरोपी गुजरातच्या सुरतला पळून गेले आणि तिथून त्यांनी जयपूरकडे जाणारी ट्रेन पकडली. त्यांची योजना बसनं नवी दिल्लीला जाऊन तिथून नेपाळला पळून जाण्याची होती. या प्रकरणाच्या संदर्भात, मुंबई पोलिसांनी राजस्थानमधील कोटा येथून तीन आरोपींना अटक केली आहे.