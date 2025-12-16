ETV Bharat / entertainment

माजी अभिनेत्री जायरा वसीमचा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर कार्यक्रमात महिलेचा हिजाब ओढल्याबद्दल संताप

'दंगल' फेम माजी अभिनेत्री जायरा वसीमनं बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना महिलेचा हिजाब कथितरित्या ओढल्याबद्दल चांगलंच सुनावलं आहे.

Zaira Wasim And Nitish Kumar
जायरा वसीम आणि नितीश कुमार (ETV Bharat/IANS)
Published : December 16, 2025 at 11:51 AM IST

मुंबई : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुन्हा एकदा वादात अडकले आहेत. पाटण्यातील एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी एका मुस्लिम महिलेचा हिजाब कथितरित्या ओढला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता विरोधकांनी बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांवरही हल्लाबोल केला आहे. आमिर खानची 'दंगल' फेम जायरा वसीमनं या मुद्द्यावर आपले मौन सोडलं आहे. माजी अभिनेत्रीनं बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीचा निषेध केला असून तिनं एक पोस्ट जारी केली आहे. जायरानं बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांकडून माफी मागण्याची मागणी केली आहे.

'दंगल' फेम जायरा वसीमनं बिहारच्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर साधला निशाना : मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर संतापलेल्या जायरानं तिच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'एका महिलेची प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार हे खेळण्याचं साधन नाही, विशेषतः सार्वजनिक व्यासपीठावर नाही. एक मुस्लिम महिला म्हणून, दुसऱ्या महिलेचा हिजाब इतक्या सहजपणे ओढले आणि त्यावर हास्यासह पाहणे अत्यंत अपमानजनक होते. सत्तेचा अर्थ असा नाही की, तुम्ही तुमच्या मर्यादा ओलांडू शकता. @NitishKumarनं त्या महिलेची बिनशर्त माफी मागावी.' जायराची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, आता सोशल मीडियावर अनेकांनी तिला ट्रोल करत आहे, तर काहींनी माजी अभिनेत्रीच्या निषेधाचं समर्थन केलं आहे.

हिंदी चित्रपसृष्टीला केला टाटा बाय बाय : जायरानं २०१६ मध्ये आमिर खानच्या सुपरहिट चित्रपट 'दंगल'मधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. या चित्रपटात तिनं बालस्टार भारतीय कुस्तीगीर गीता फोगटची भूमिका साकारली होती. पुढच्या वर्षी २०१७ मध्ये ती आमिर खानबरोबर 'सिक्रेट सुपरस्टार'मध्येही दिसली. २०१९ मध्ये ती फरहान अख्तर आणि प्रियांका चोप्राच्या 'द स्काय इज पिंक' चित्रपटात दिसली. त्यानंतर तिनं चित्रपटसृष्टी कायमची सोडली. ३० जून २०१९ रोजी तिनं जाहीर केलं की, ती तिच्या धार्मिक श्रद्धेसाठी अभिनय कारकिर्दीला सोडत आहे. नोव्हेंबर २०२०मध्ये, जायरा वसीमनं चाहत्यांना तिचे फोटो सोशल मीडियावरून काढून टाकण्याची विनंती केली, कारण ती तिच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू करण्याचा प्रयत्न करत होती.

संपादकांची शिफारस

