साध्वी बनलेली ममता कुलकर्णीनं केलं दाऊद इब्राहिमबद्दल विधान, व्हिडिओ व्हायरल...
माजी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आता तिच्या वादग्रस्त विधानामुळं चर्चेत आली आहे. तिचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यात तिनं दाऊद इब्राहिमचा उल्लेख केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 1:51 PM IST
मुंबई - माजी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ही साध्वी बनल्यानंतर खूप चर्चेत आली होती. आता पुन्हा एकदा ती तिच्या नवीन विधानामुळं चर्चेत आली आहे. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमबद्दल बोलताना दिसत आहे. तिला मुलाखतीत एक प्रश्न विचारण्यात आला. यावर तिनं असं उत्तर दिलं, ज्यामुळं लोक चकित झाले आहेत. तिनं या व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "माझा दाऊदशी काहीही संबंध नव्हता. एका कोणाचे नाव माझ्याशी जोडले गेले होते, पण तुम्हाला दिसेल की, त्यानं कोणतेही बॉम्बस्फोट किंवा देशविरोधी काहीही केले नाही. मी त्यांच्याबरोबर नाही... पण तो दहशतवादी नव्हता. तुम्हाला याबद्दलची माहिती असायला पाहिजे, ज्यांच्याशी माझे नाव जोडता त्यानं कधीही मुंबईत बॉम्बस्फोट केले नाहीत. मी माझ्या आयुष्यात कधीही दाऊदला भेटले नाही."
ममता कुलकर्णीनं केलं वादग्रस्त विधान : आता ममता कुलकर्णीनं केलेलं विधान हे सोशल मीडियावर वाऱ्याप्रमाणे पसरत आहे. ममता कुलकर्णीचे नाव विकी गोस्वामीशी जोडले गेलं होतं. दरम्यान मुलाखतींमध्ये दाऊद इब्राहिमबद्दल प्रश्न विचारल्यानंतर तिनं विकीचं नाव न घेता काही गोष्टी स्पष्ट सांगितल्या. ममतानं यापूर्वी देखील विकी गोस्वामीबद्दल अनेकदा विधाने केली आहेत. आता ममताच्या या विधानमुळं सोशल मीडियावर खळबळ निर्माण झाली आहे. मंगळवारी गोरखपूरमध्ये पत्रकारांना उत्तर देत असताना ममतानं स्पष्ट केलं की, ती कधीही दाऊद इब्राहिमला भेटली नाही.
फिल्म एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी कह रही हैं दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में ब्लास्ट नहीं किया, वो आतंकवादी नहीं था— Aditya Yadav (@YadavAditya01) October 30, 2025
ये मैडम कभी फिल्म अभिनेत्री बाद में महामंडलेश्वर अब दाऊद इब्राहिम की प्रवक्ता बन गई है!#MamtaKulkarni pic.twitter.com/O5qysiSUSW
ममता कुलकर्णीनं तिच्या वादग्रस्त विधानावर दिलं स्पष्टीकरण : ममता कुलकर्णीनं आता इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तिनं म्हटलं होतं की, तिचा कधी दाऊदबरोबर कधी संबंध नव्हता. याशिवाय तिचं नाव कधीतरी विकी गोस्वामीबरोबर जोडले गेले होते, तो दहशतवादी नव्हता, त्यानं कधीही देशविरोधी कारवाया केल्या नाही . याबद्दल तिनं स्पष्ट केलं आहे. लोकांना काळजीपूर्वक ऐकण्याचे आणि विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचं आवाहन देखील तिनं केलंय. दरम्यान महामंडलेश्वर यमाई ममता गोरखपूरमधील पीपीगंज येथे किन्नर आखाड्याचे महामंडलेश्वर लक्ष्मी किन्नर यांच्यासह आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. तसेच ९० च्या दशकात आपल्या सौंदर्यानं सर्वांना घायाळ करणारी अभिनेत्री आता महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बनली आहे.
