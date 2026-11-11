‘मिर्झापूर : द मूव्ही’च्या यशानंतर श्वेता त्रिपाठी रजित कपूर यांच्या ‘हंस’मधून रंगमंचावर झळकणार!
नाटकांच्या तालमी, प्रत्यक्ष रंगमंचावरचा वावर आणि प्रेक्षकांसमोर सादरीकरण यातून कलाकाराच्या अभिनयाला नवी धार मिळते. म्हणूनच रंगभूमीला कलाकारांचे प्रशिक्षण केंद्र आणि अभिनयाची खरी शाळा मानले जाते.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 4:02 PM IST
मुंबई- बॉलिवूडमध्ये लोकप्रियता आणि स्टारडम मिळवल्यानंतरही अनेक कलाकार रंगभूमीशी असलेले नाते जपतात. नाटकांच्या तालमी, प्रत्यक्ष रंगमंचावरचा वावर आणि प्रेक्षकांसमोर सादरीकरण यातून कलाकाराच्या अभिनयाला नवी धार मिळते. म्हणूनच रंगभूमीला कलाकारांचे प्रशिक्षण केंद्र आणि अभिनयाची खरी शाळा मानले जाते. नसिरुद्दीन शाह, परेश रावल, अनुपम खेर, शबाना आझमी, बोमन इराणी यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी चित्रपटसृष्टीत मोठे यश मिळवूनही रंगभूमीशी आपले नाते कायम जपले आहे. आता याच परंपरेतील अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी पुन्हा एकदा नाट्यप्रयोगाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर येण्यास सज्ज झाली आहे.
‘मिर्झापूर’ या लोकप्रिय मालिकेतील गोलू गुप्ताच्या भूमिकेमुळे घराघरांत पोहोचलेली आणि अलीकडेच ‘मिर्झापूर : द मूव्ही’च्या बॉक्स ऑफिसवरील यशाचा आनंद अनुभवणारी श्वेता त्रिपाठी आता ‘हंस’ या नाटकातून रंगभूमीवर पुनरागमन करणार आहे. ज्येष्ठ रंगकर्मी रजित कपूर यांनी या नाटकाचे दिग्दर्शन केले असून, असद हुसेन यांनी त्याचे लेखन केले आहे. शेरनाझ पटेल, सादिया सिद्दीकी, फैसल रशीद, साहिल आहुजा आणि रजित कपूर यांच्यासह श्वेता त्रिपाठी अशी कलाकारांची भक्कम फळी या नाटकात पाहायला मिळणार आहे. येत्या महिन्यात प्रतिष्ठित पृथ्वी थिएटर महोत्सवात या नाटकाचे प्रयोग सादर होणार आहेत.
श्वेतासाठी हे पुनरागमन केवळ एका नव्या नाट्यप्रयोगापुरते मर्यादित नाही, तर तिच्या आयुष्यातील एका भावनिक आणि संस्मरणीय टप्प्याची सुरुवात आहे. दिल्लीमध्ये शिक्षण घेत असताना ती आपल्या आई-वडिलांसह आणि बहिणीसोबत पृथ्वी थिएटर महोत्सवात नाटके पाहण्यासाठी येत असे. त्यावेळी विविध नाट्यप्रयोग पाहताना तिच्या मनात अभिनयाविषयीची आवड अधिक दृढ झाली. ज्या रंगमंचावर प्रेक्षक म्हणून ती नाटकांचा आनंद घेत होती, त्याच पृथ्वी थिएटर महोत्सवात आता अभिनेत्री म्हणून सादरीकरण करण्याची संधी तिला मिळत आहे. त्यामुळे तिच्यासाठी हा अनुभव एका सुंदर जीवनप्रवासाची वर्तुळपूर्ती करणारा ठरणार आहे.
चित्रपट, दूरचित्रवाणी, ओटीटी आणि रंगभूमी अशा विविध माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवणाऱ्या श्वेता त्रिपाठीने नेहमीच वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका आणि आशयपूर्ण कथांना प्राधान्य दिले आहे. ‘मिर्झापूर’मधील गोलू गुप्ता ही तिच्या कारकिर्दीतील विशेष लक्षवेधी भूमिका ठरली आहे. या व्यक्तिरेखेला मिळालेली लोकप्रियता आणि त्यानंतर ‘मिर्झापूर : द मूव्ही’ला मिळालेले यश यामुळे तिच्या कारकिर्दीत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा जोडला गेला आहे. मात्र, ‘हंस’च्या माध्यमातून ती आता एका वेगळ्याच भावविश्वात प्रवेश करणार आहे. इतिहास, स्मृती, दुःख, विरह आणि माणसामाणसांतील नातेसंबंध अशा संवेदनशील विषयांना हे नाटक स्पर्श करते.
असद हुसेन लिखित आणि रजित कपूर दिग्दर्शित ‘हंस’ हे नाटक एका सत्यघटनेवर आधारित आहे. नॉर्वेचा नाट्यकलाकार आणि गिर्यारोहक हान्स ख्रिश्चन ओस्ट्रो याच्या आयुष्यापासून या नाटकाची प्रेरणा घेण्यात आली आहे. 1995 मध्ये काश्मीरमध्ये सहा परदेशी नागरिकांचे अपहरण करण्यात आले होते. त्यामध्ये हान्सचाही समावेश होता. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नाटकाची कथा उलगडत जाते. इतिहास आणि कल्पनाविश्व यांची सांगड घालताना काश्मीर खोऱ्यातील विविध काल्पनिक व्यक्तिरेखांचे अनुभव, त्या परिसराशी जोडलेल्या एका कथाकाराच्या लोककथा आणि आपल्या मुलाच्या आठवणींचा मागोवा घेत त्याचा प्रवास पुन्हा अनुभवण्यासाठी निघालेल्या आईचा शोध अशा अनेक भावनिक पदरांतून हे नाटक आकार घेते. एका व्यक्तीची कथा सांगता सांगता हे नाटक संपूर्ण प्रदेशाच्या वेदनेचे चित्र उभे करते. निरागसता आणि हानी, व्यक्तिगत दुःख आणि सामूहिक स्मृती यांमधील नाजूक नातेसंबंधांचा वेध घेताना, भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक अंतर ओलांडून माणसांना जोडणारे सौंदर्य आणि दुःख यांची जाणीव करून देते. त्यामुळे ‘हंस’ हे केवळ एका ऐतिहासिक घटनेचे नाट्यरूपांतर न राहता मानवी संवेदनांचा शोध घेणारा अनुभव ठरणार आहे.
या नाटकातील सहभाग आणि पृथ्वी थिएटर महोत्सवातील पुनरागमनाविषयी श्वेता त्रिपाठी म्हणते, “रंगभूमीला माझ्या मनात नेहमीच एक विशेष स्थान राहिले आहे. दिल्लीमध्ये शिकत असताना मी आई-वडील आणि बहिणीसोबत पृथ्वी थिएटर महोत्सवात नाटके पाहण्यासाठी येत असे. त्या भेटी माझ्या आयुष्यातील अतिशय मौल्यवान आठवणी आहेत. कारण अभिनयाविषयीची माझी आवड आणि त्यातून मिळणारा आनंद यांची सुरुवात तिथूनच झाली. आज त्याच पृथ्वी थिएटर महोत्सवात अभिनेत्री म्हणून परत येणे माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. एका अर्थाने आयुष्याने एक सुंदर वर्तुळ पूर्ण केले आहे, असे मला वाटते. रंगमंचावर उभे राहण्यात एक वेगळेच समाधान आणि स्थैर्य असते. प्रत्येक क्षणी वर्तमानात राहणे, सहकलाकारांचे म्हणणे ऐकणे, त्याला प्रतिसाद देणे आणि प्रत्येक प्रयोगात काहीतरी नवे शोधणे आवश्यक असते. ‘हंस’ हे नाटक मनावर ठसा उमटवणारे आहे. त्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीपलीकडे जाऊन ते हानी, आठवणी, आपलेपणा आणि दुःखद प्रसंगांमध्येही जीवनाचा अर्थ शोधण्याची मानवी गरज अशा अत्यंत संवेदनशील विषयांवर भाष्य करते. रजित कपूर आणि इतक्या गुणी कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळणे माझ्यासाठी मोलाचे आहे. अनेक वर्षांपासून माझ्या स्वतःच्या कलाप्रवासाचा भाग असलेल्या याच ठिकाणी हे नाटक प्रेक्षकांसमोर सादर करण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे.”
वेगवेगळ्या कलामाध्यमांमध्ये वावरताना नवनवीन आव्हाने स्वीकारण्याची श्वेताची वृत्ती तिच्या कारकिर्दीतून सातत्याने दिसून आली आहे. पडद्यावर गोलू गुप्ताच्या रूपात प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या श्वेताला ‘हंस’मधून एका शांत, चिंतनशील आणि भावनिक विश्वाचा वेध घेण्याची संधी मिळणार आहे. इतिहास, मानवी नाती आणि दुःखाच्या गुंतागुंतीच्या भावविश्वातून उलगडणारी ही कथा प्रेक्षकांना अंतर्मुख करणारी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. आशयघन कथानक, कसदार कलाकारांची फळी आणि व्यक्तिगत दुःखातून सामूहिक वेदनेपर्यंतचा प्रवास उलगडणारे विषय यांमुळे ‘हंस’ हे पृथ्वी थिएटर महोत्सवातील एक लक्षवेधी नाटक ठरण्याची चिन्हे आहेत. या नाटकाचा पहिला प्रयोग 12 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 6 आणि रात्री 9 वाजता पृथ्वी थिएटर येथे होणार आहे. ज्या रंगमंचाने श्वेताच्या मनात अभिनयाची पहिली ओढ निर्माण केली, त्याच रंगमंचावर आता कलाकार म्हणून परतण्याचा तिचा हा प्रवास निश्चितच विशेष ठरणार आहे.
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