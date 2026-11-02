'देवमाणूस' आणि 'ग्राउंड झिरो' च्या यशानंतर तेजस प्रभा विजय देऊस्कर घेऊन येताहेत सोनाली कुलकर्णीसोबत एक हॉरर फँटसी चित्रपट, मुहूर्त संपन्न!
अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी काही काळाच्या अंतरानंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दिसणार असून, त्यांच्या आगामी चित्रपटात सुयोग गोऱ्हे आणि रसिका सुनील यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई- मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयघन आणि वेगळ्या विषयांवर आधारित चित्रपटांमधून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या दिग्दर्शकांमध्ये तेजस प्रभा विजय देऊस्कर यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते. ‘बकेट लिस्ट', 'ग्राउंड झिरो' आणि ‘देवमाणूस’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी आपल्या दिग्दर्शनाची वेगळी शैली दाखवून दिली आहे. मनोरंजनासोबतच आशयाला महत्त्व देणाऱ्या त्यांच्या कलाकृतींना प्रेक्षकांची तसेच समीक्षकांचीही दाद मिळाली आहे. आता ते पुन्हा एका वेगळ्या विषयासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. विशेष म्हणजे अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी काही काळाच्या अंतरानंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दिसणार असून, त्यांच्या आगामी चित्रपटात सुयोग गोऱ्हे आणि रसिका सुनील यांच्याही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. या तिघांच्या एकत्रित सहभागामुळे चित्रपटाविषयीची उत्सुकता वाढली आहे.
हॉरर आणि फँटसी या दोन वेगळ्या चित्रप्रकारांचा संगम असलेल्या या चित्रपटाचा मुहूर्त नुकताच पार पडला. भय, रहस्य आणि कल्पनारम्यतेची अनोखी गुंफण असलेले एक नवे कथाविश्व या चित्रपटातून उभे राहणार आहे. मात्र, चित्रपटाच्या शीर्षकासह कथानकातील तपशील सध्या गुपित ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कलाकृतीत नेमके कोणते रहस्य दडले आहे, याची उत्सुकता आत्तापासूनच निर्माण झाली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीत विविध जॉनर हाताळण्याचे प्रयोग सुरू असताना हॉरर फँटसीसारख्या वेगळ्या प्रकारातील हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक नवा अनुभव ठरण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटाची संकल्पना, लेखन आणि दिग्दर्शन तेजस प्रभा विजय देऊस्कर यांचे आहे. नितीन वैद्य प्रॉडक्शन्स आणि रियान राय मोशन पिक्चर्स (यूके) यांच्या संयुक्त विद्यमाने या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात येत आहे. नितीन प्रकाश वैद्य आणि जितेंद्र राय हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत.
आपल्या नव्या चित्रपटाविषयी दिग्दर्शक तेजस प्रभा विजय देऊस्कर म्हणतात, “प्रत्येक वेळी चित्रपट करताना प्रेक्षकांना नेहमीपेक्षा काहीतरी वेगळे आणि अनपेक्षित द्यावे, असा माझा प्रयत्न असतो. या चित्रपटाची कल्पना आणि त्यातून विकसित होणारे कथाविश्व मला सुरुवातीपासूनच आकर्षित करत होते. हॉरर फँटसी या प्रकारात वास्तवाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अनेक कल्पना मांडण्याची आणि वेगवेगळ्या शक्यता पडताळण्याची संधी असते. त्यामुळे केवळ भीती निर्माण करणे, एवढाच या चित्रपटाचा उद्देश नाही. प्रेक्षकांना एका वेगळ्या अनुभवातून घेऊन जाणारे, त्यांना विचार करायला लावणारे आणि कुतूहल कायम ठेवणारे विश्व साकारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या चित्रपटातील वेगळेपण प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी मी स्वतःही उत्सुक आहे.”
निर्माते नितीन प्रकाश वैद्य यांनीही या प्रकल्पाविषयी आपला उत्साह व्यक्त केला. ते म्हणतात, “मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या आशयप्रधान विषयांबरोबरच वेगवेगळ्या जॉनरमधील चित्रपटांची निर्मिती होत आहे. प्रेक्षकही अशा नव्या प्रयोगांना चांगला प्रतिसाद देत आहेत. तेजस देऊस्कर यांची कथा मांडण्याची पद्धत आणि या चित्रपटाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन आम्हाला विशेष भावला. हॉरर फँटसीसारख्या वेगळ्या प्रकारात काहीतरी नवीन सादर करण्याची ही संधी आम्ही आनंदाने स्वीकारली आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना निश्चितच वेगळ्या अनुभवाची सफर घडवेल, असा विश्वास आहे.” निर्माते जितेंद्र राय म्हणतात, “एखाद्या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना पूर्णपणे वेगळ्या वातावरणात आणि नव्या कथाविश्वात घेऊन जाण्याची संधी मिळणे, ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. या प्रकल्पासाठी सोनाली कुलकर्णी, सुयोग गोऱ्हे आणि रसिका सुनील यांसारख्या गुणी कलाकारांची साथ लाभली आहे. या कलाकारांसोबतच पडद्यामागे काम करणाऱ्या कुशल तंत्रज्ञांची टीमही या चित्रपटासाठी योगदान देत आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून एक दर्जेदार आणि लक्षवेधी कलाकृती साकारेल, अशी आम्हाला खात्री आहे.”
मुहूर्ताच्या निमित्ताने या चित्रपटाच्या निर्मितीप्रवासाला अधिकृत सुरुवात झाली आहे. अद्याप चित्रपटाचे नाव आणि कथानक जाहीर करण्यात आलेले नसल्याने त्याविषयीचे गूढ कायम आहे. सोनाली कुलकर्णी यांचे मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन, सुयोग गोऱ्हे आणि रसिका सुनील यांची साथ आणि तेजस देऊस्कर यांचे वेगळ्या विषयांवरील दिग्दर्शन या सगळ्या गोष्टींमुळे या आगामी हॉरर फँटसी चित्रपटाकडे मराठी चित्रपटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. लवकरच चित्रपटाचे शीर्षक आणि अन्य तपशील जाहीर होणार असल्याने पुढील घोषणांची प्रतीक्षा आहे.
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