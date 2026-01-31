ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' या गाण्यानं जगभरात धुमाकूळ घातला, फ्लिपर्चीच्या नावाची गिनीज बुकमध्ये झाली नोंद, गायकानं व्यक्त केला आनंद

फ्लिपर्चीनं मोठं यश मिळवलं आहे. 'धुरंधर'मधील 'फासला' (Fa9la) या गाण्यामुळं त्यानं इतिहास रचला आहे.

Flipperachis name has been recorded in the Guinness Book of World Records
फ्लिपार्चीचे नाव गिनीज बुकमध्ये नोंदवले गेले आहे (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 4:10 PM IST

मुंबई : 2025च्या अखेरीस प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर' या चित्रपटानं धमाकेदार कमाई केली. हा चित्रपट खूप लोकप्रिय झाला. या चित्रपटामधील 'फासला' (Fa9la)नं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली होती. या गाण्यातील अक्षय खन्नाचा डान्स हा अनेकांना पसंत आला होता. हे गाणं जागतिक स्तरावर हिट झाले आहे. या गाण्यावर अनेक लोकांनी रिल तयार केले आहेत. आता 'धुरंधर'च्या चार्टबस्टरबद्दल मोठी बातमी येत आहे. 'धुरंधर'च्या 'फसला' गाण्याचे गायक फ्लिपर्चीची यांनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये स्थान पक्के केले. फ्लिपर्चीची यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या चाहत्यांसह ही आनंदाची बातमी शेअर केली. त्यानं सोशल मीडियाद्वारे सर्वांचे आभार मानले आहे. हे गाणं सर्वाधिक बिलबोर्डसह अरबी चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर होते. हा एक मोठा विक्रम आहे.

गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव कोरले : 'फसला' गाणं त्याच्या कमाईनेच नव्हे तर त्याच्या सर्वात लोकप्रिय आणि हिट गाण्याने,'फासला' (Fa9la) देखील खळबळ उडवून दिली. या गाण्यातील अक्षय खन्नाचा डान्स जागतिक स्तरावर हिट झाला आणि लोकांनी त्यावर आधारित अनेक रील तयार केले.

फ्लिपर्चीची यांनी या कामगिरीबद्दल काय म्हटले? : फ्लिपर्ची यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर गिनीज पुरस्काराचा फोटो शेअर करून आनंद व्यक्त केला. त्यानं लिहिलं, 'हबीबी, मी खूप आनंदी आहे. माझे गाणे हिंदीमध्ये लोकप्रिय झाले आहे, ही भाषा त्याच्या हिंदी आवृत्तीच्या एक वर्ष आधी अरबी भाषेत रिलीज झाली होती. या गाण्यानं हिंदीमध्ये इतके चांगले काम केलं आहे की, मी कल्पनाही करू शकत नव्हतो, ते एकाच वेळी चार चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर आहे.' फ्लिपर्ची गेल्या 10 वर्षांपासून संगीत उद्योगाशी संबंधित आहे. त्यांचे खरे नाव हुस्सम असीम आहे, मात्र त्याला आता जगभरात फ्लिपर्ची म्हणून प्रसिद्ध मिळाली आहे. 'फसला' या चित्रपटापूर्वी त्यांनी असंख्य गाणी गायली आहेत, जी जगभरात लोकप्रिय झाली आहेत. बॉलिवूडमध्ये गायकांच्या प्रवेशामुळं त्यांना मोठी ओळख मिळाली आहे. फ्लिपर्ची भारतात संगीत कार्यक्रम सादर करणार आहे. दरम्यान 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. अनेकजण चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

