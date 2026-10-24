अभिजीत खांडकेकरसह 55 कलाकारांची फौज होणार एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने साकारलेला मराठी चित्रपट 'बागुलबुवा'चा भाग!
अभिजीत खांडकेकरचा 'बागुलबुवा' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर 55 कलाकार दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई : जगभरात तंत्रज्ञानाची घोडदौड सुरू असून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये एआयमुळं काम करण्याच्या पद्धती बदलत आहेत. एकीकडे कमी वेळेत अधिक प्रभावी काम करण्याची क्षमता, नवनवीन संकल्पनांना मूर्त रूप देण्याची संधी आणि मानवी कल्पनाशक्तीला नवे पंख देणारे हे तंत्रज्ञान मानवजातीसाठी वरदान ठरत आहे, तर दुसरीकडे रोजगाराच्या संधींवर होणारे संभाव्य परिणाम आणि बेरोजगारीचे आव्हान यांमुळं त्याबाबत चिंताही व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत मनोरंजनविश्वानं मात्र या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्जनशील वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. चित्रपट निर्मितीच्या पारंपरिक चौकटीला नवे आयाम देणाऱ्या याच तंत्रज्ञानाचा अभिनव आविष्कार आता मराठी चित्रपटसृष्टीत पाहायला मिळणार आहे. चेतन चावडा दिग्दर्शित ‘बागुलबुवा’ हा मराठी चित्रपट एआयच्या माध्यमातून साकारण्यात आला असून, खऱ्या कलाकारांचा सहभाग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर हे त्याचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीनं काळानुसार बदलणारे तंत्रज्ञान स्वीकारत आपली वाटचाल सातत्यानं पुढे नेली आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं दृश्यात्मक भव्यता, कल्पक कथानिवेदन आणि निर्मितीच्या नव्या शक्यता तपासण्याचा प्रयत्न ‘बागुलबुवा’च्या निमित्तानं होत आहे. एआयचा वापर केवळ तांत्रिक प्रयोगापुरता मर्यादित न ठेवता त्यातून प्रेक्षकांना वेगळा सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे आव्हान या चित्रपटासमोर आहे.
‘बागुलबुवा’ चित्रपटाबद्दल : ‘बागुलबुवा’चा टायटल टीझर सोशल मीडियावर प्रदर्शित झाला असून, त्यातील भव्य दृश्यरचना आणि तांत्रिक मांडणीने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. टीझर पाहताना एखाद्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या चित्रपटाची झलक अनुभवायला मिळते. पुणे आणि आसपासच्या परिसरात घडणाऱ्या कथानकाची काही दृश्ये यातून समोर येतात. अचानक उद्भवणारे एक गूढ संकट, त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर डोळ्यांवर होणारा विचित्र परिणाम आणि या सगळ्यामागे दडलेली अनाकलनीय शक्ती यांमुळे कथेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण होतात. या संकटाचे स्वरूप काय, त्यामागे नेमके कोणते रहस्य आहे आणि ‘बागुलबुवा’ या नावाचा या घटनांशी काय संबंध आहे, याची उत्तरे मात्र चित्रपट पाहिल्यानंतरच मिळणार आहेत. एस एस फिल्म्स प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली तयार होणाऱ्या या चित्रपटाची निर्मिती शरद पाटील आणि अंजली पाटील यांनी केली आहे. अभिनेता-दिग्दर्शक चेतन चावडा यांनी चित्रपटाची कथा लिहिण्यासोबतच दिग्दर्शनाची धुराही सांभाळली आहे. नितिन चव्हाण यांनी पटकथा लेखन केले असून, विनोद राजे यांनी संकलन, अथर्व चव्हाण यांनी व्हीएफएक्स, तर आकाश पांडे यांनी स्टोरीबोर्डची जबाबदारी पार पाडली आहे. चित्रपटाच्या एआयविषयक तांत्रिक कामाची धुरा मेटाफेक्स प्रोडक्शननं सांभाळली आहे. आदिती द्रविड यांच्या गीतांना साई पियूष यांनी संगीतबद्ध केलं आहे.
अभिजीत खांडकेकर दिसणार मुख्य भूमिकेत : अभिनेता अभिजीत खांडकेकर या चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार असून, त्याच्यासोबत तब्बल 55 कलाकारांची मोठी फळी या प्रकल्पात सहभागी झाली आहे. या कलाकारांची नावे सध्या गोपनीय ठेवण्यात आली असून, त्यांच्याविषयीची माहिती टप्प्याटप्प्याने समोर येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, एआयचा वापर करून चित्रपटाची निर्मिती करताना प्रत्यक्ष कलाकारांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा दृष्टिकोन या प्रकल्पाला वेगळेपण देतो. मराठी चित्रपटसृष्टीत अशा प्रकारचा प्रयोग मोठ्या पडद्यावर सादर करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असल्याचा दावा निर्मात्यांकडून करण्यात येत आहे. एआयच्या साहाय्यानं साकारलेली दृश्ये, खऱ्या कलाकारांचा सहभाग, गूढ कथानक आणि अद्याप उघड न केलेली काही खास सरप्राइजेस यांमुळे ‘बागुलबुवा’विषयीची उत्सुकता वाढली आहे. मराठी सिनेमाच्या तांत्रिक प्रवासात हा प्रयोग कोणते नवे पर्व सुरू करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. चित्रपटातील आणखी पैलू आणि सरप्राइजेस जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.