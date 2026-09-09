जम्मू आणि काश्मीरमधील पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, रामोजी फिल्म सिटीच्या प्रतिनिधीकडून कार्यक्रमाचे कौतुक
हैदराबादस्थित रामोजी फिल्म सिटीचे प्रसिद्धी विभागाचे उपाध्यक्ष ए. विश्वंभर राव यांनी या कार्यक्रमाचे वर्णन जम्मू आणि काश्मीर सरकारचा एक स्वागतार्ह उपक्रम असे केले.
Published : September 9, 2026 at 10:39 PM IST
श्रीनगर: जम्मू आणि काश्मीरच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाने चित्रपट निर्माते, तंत्रज्ञ, विद्यार्थी आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींना एकत्र आणले, ज्यामुळे सर्जनशील देवाणघेवाणीसाठी एक नवीन व्यासपीठ तयार झाले आणि या प्रदेशाची चित्रपट क्षमता अधोरेखित झाली. श्रीनगर, जम्मू आणि गुलमर्ग येथे आयोजित या महोत्सवात सुमारे 40 देशांतील चित्रपट निर्माते आणि प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील नामवंत व्यक्तींनी या महोत्सवाचे स्वागत केले आणि या प्रदेशात एक मजबूत चित्रपट परिसंस्था उभारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले.
पुरस्कार विजेते सिनेमॅटोग्राफर रफे महमूद यांनी आपला सहभाग व्यावसायिक आणि भावनिकदृष्ट्या समाधानकारक असल्याचे वर्णन केले आणि काश्मीरशी असलेल्या आपल्या कुटुंबाच्या संबंधांची आठवण सांगितली. "माझ्यासाठी काश्मीर खोऱ्यात येणे हा एक भावनिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव आहे," असे महमूद म्हणाले. त्यांनी आठवण सांगितली की त्यांचे आजोबा अनेकदा या प्रदेशाला भेट देत असत आणि लहानपणी ते स्वतःही आपल्या वडिलांसोबत येथे आले होते.
वैयक्तिक संबंधांच्या पलीकडे जाऊन, महमूद म्हणाले की चित्रपट महोत्सवात तरुण आणि विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीमुळे ते विशेषतः उत्साहित झाले होते. ईटीव्ही भारतशी बोलताना ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे नव्या पिढीला अनुभवी चित्रपट निर्माते आणि तंत्रज्ञांशी थेट संपर्क साधण्याची संधी मिळेल. या सिनेमॅटोग्राफरने चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान लेखक, दिग्दर्शक आणि सिनेमॅटोग्राफर यांच्यातील संबंधांबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले की, ज्या लेखकाकडे चित्रपट निर्मितीसाठी एक प्रबळ दृष्टीकोन असतो किंवा दिग्दर्शक बनण्याची महत्त्वाकांक्षा असते, त्यांच्यासाठी एकदा चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू झाल्यावर दृश्यात्मक निर्णय प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवणे कधीकधी कठीण होऊ शकते.
महमूद यांच्या मते, सर्वात प्रभावी सहकार्य तेव्हाच घडते, जेव्हा लेखक सुरुवातीलाच आपला मूळ दृष्टिकोन स्पष्ट करतो आणि तो दृष्टिकोन पडद्यावर सर्वोत्तम प्रकारे कसा उतरवायचा हे ठरवण्याची संधी दिग्दर्शक आणि सिनेमॅटोग्राफरला देतो. त्यांनी सिनेमाच्या भविष्यात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल, विशेषतः पूर्णपणे संगणक आणि प्रॉम्प्ट्सवर अवलंबून असलेल्या चित्रपट निर्मितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "माझ्यासाठी, चित्रपट निर्मिती म्हणजे लोकांशी आणि ठिकाणांशी जोडले जाणे आणि एका सर्जनशील साहसाचा अनुभव घेणे हे देखील आहे." त्यांनी यावर जोर दिला की, तंत्रज्ञानाने मानवी नातेसंबंध आणि अनुभवांची जागा घेऊ नये, जे सिनेमाचा आधार आहेत.
चित्रपट निर्माते आणि लेखक राहत काझमी यांनी या चित्रपट महोत्सवाला जम्मू आणि काश्मीरसाठी एक ऐतिहासिक क्षण म्हटले आहे. ते म्हणाले की, या प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्याच्या कल्पनेवर अनेक वर्षांपूर्वी चर्चा झाली होती, परंतु त्यावेळी ते शक्य नव्हते. काझमी म्हणाले की, त्यांनी आणि इतरांनी यापूर्वी असा कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या प्रस्तावासह राजकीय नेत्यांशी संपर्क साधला होता. त्यावेळी योजना पुढे सरकल्या नाहीत, त्यामुळे ज्यांना काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव व्हावा असे खूप दिवसांपासून वाटत होते, त्यांच्यासाठी हा सध्याचा महोत्सव विशेष महत्त्वाचा आहे.
मोठ्या प्रमाणावर हा उपक्रम राबवल्याबद्दल त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर सरकारची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, या चित्रपट महोत्सवाने काश्मीरमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण केले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्माते आणि बॉलीवूड सेलिब्रिटी या प्रदेशात आले आहेत आणि स्थानिक तरुणांना बाहेरील व्यावसायिकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. काझमी यांच्या मते ही देवाणघेवाण दुतर्फा आहे. स्थानिक विद्यार्थ्यांना आणि नवोदित चित्रपट निर्मात्यांना अनुभवी उद्योग व्यावसायिकांना भेटण्याची संधी मिळते, तर पर्यटकांनाही काश्मीरला त्याच्या परिचित प्रतिमेच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची संधी मिळते.
त्यांनी या प्रदेशातील खाद्यपदार्थ, पोशाख, संस्कृती आणि कमी प्रसिद्ध असलेल्या पर्यटन स्थळांकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की, काश्मीरचे हे असे पैलू आहेत जे खोऱ्याबाहेरील प्रेक्षकांना अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अज्ञात आहेत. या प्रदेशातील विशाल सांस्कृतिक आणि भौगोलिक विविधतेचे प्रदर्शन करण्याच्या गरजेवर जोर देत काझमी म्हणाले, "काश्मीर म्हणजे केवळ गुलमर्ग आणि शिकारा बोटींपेक्षा खूप काही अधिक आहे."
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २० हून अधिक चित्रपट बनवलेल्या काझमी यांनी, एका वेब सीरिजच्या चित्रीकरणासाठी मुंबईस्थित बालाजी टेलीफिल्म्सच्या एका टीमला या प्रदेशात आणल्याची आठवण सांगितली. ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये त्यांनी जे पाहिले त्यामुळे ती टीम थक्क झाली होती; त्यात केवळ नैसर्गिक सौंदर्यच नव्हे, तर खाद्यपदार्थ, पारंपरिक पोशाख आणि स्थानिक संस्कृतीचे इतर पैलूही समाविष्ट होते. त्यामुळे काझमी यांच्या मते, हा चित्रपट महोत्सव केवळ सिनेमाचा वार्षिक उत्सव न राहता, त्याहून अधिक काहीतरी बनू शकतो. तो पर्यटन, रोजगार आणि स्थानिक चित्रपट निर्मितीसाठी एक उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतो.
त्यांनी कान्स चित्रपट महोत्सवाचे उदाहरण दिले, ज्यात ते जवळपास एक दशकापासून सहभागी होत आहेत. काझमी म्हणाले की, कान्सला एक प्रमुख महोत्सव स्थळ म्हणून विकसित करण्यात आले आणि या कार्यक्रमाने त्या फ्रेंच शहराला जागतिक पर्यटन नकाशावर स्थान मिळवून देण्यास मदत केली. ते म्हणाले की, त्याचप्रमाणे एक यशस्वी चित्रपट महोत्सव काश्मीरमध्ये आर्थिक संधी निर्माण करू शकतो. "लोकांना एकत्र आणण्यासाठी चित्रपट हे एक उत्तम माध्यम आहे," असे ते म्हणाले. ते असेही म्हणाले की, चित्रपट निर्मितीमुळे रोजगार निर्माण होऊ शकतो आणि एक शाश्वत चित्रपट वातावरण तयार करण्यास मदत होऊ शकते. ते म्हणाले की, या भागात येणाऱ्या प्रत्येक निर्मितीसाठी तांत्रिक चमूपासून ते सेवा पुरवठादारांपर्यंत प्रत्येकाची आवश्यकता असते. यामध्ये स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे.
काझमी यांनी त्यांच्या 'लव्ह इन व्हिएतनाम' या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाबद्दलही सांगितले आणि याला पहिली भारत-व्हिएतनाम संयुक्त निर्मिती म्हटले. काझमी यांच्या मते, हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये आधीच प्रदर्शित झाला आहे आणि आता तो हॉटस्टारवर प्रदर्शित करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाचा काही भाग जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, तर उर्वरित भाग व्हिएतनाममध्ये चित्रित करण्यात आला. काझमी यांनी काश्मिरी अभिनेत्री फरहाना भट्टबद्दलही सांगितले, जिने त्यांच्यासोबत 'द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड'मध्ये काम केले होते. ते म्हणाले की, भट्टने छोटी भूमिका साकारली असतानाही तिची प्रतिभा दिसून आली होती आणि ते गेल्या अनेक वर्षांपासून तिच्या संपर्कात आहेत.
तथापि, काझमी यांनी काश्मिरी अभिनेत्रीच्या यशाचे श्रेय भट्ट यांना दिले. ते म्हणाले की, त्यांची भूमिका केवळ मार्गदर्शन करण्यापुरती मर्यादित होती आणि तिची प्रगती ही अखेरीस तिच्या स्वतःच्या चिकाटी आणि निवडींचा परिणाम होती. 'बिग बॉस'मध्ये सहभागी झाल्यानंतर फरहाना भट्टला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली, जिथे तिच्या स्पष्टवक्त्या व्यक्तिमत्त्वामुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ईटीव्ही भारतशी बोलताना काझमी म्हणाले की, त्यांच्यासाठी केवळ तिची स्पष्टपणे बोलण्याची तयारीच नव्हे, तर त्यानंतर आलेल्या दबावाला तिने ज्याप्रकारे हाताळले तेही विशेष उल्लेखनीय होते. त्यांनी भट्ट यांचे वर्णन मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या कणखर असे केले आणि त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांवर ठामपणे बोलल्याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली.
काझमी म्हणाले की, तेव्हापासून तिला मिळालेली ओळख चित्रपटसृष्टीत स्वतःचा मार्ग तयार करण्याची तिची क्षमता दर्शवते. रामोजी फिल्म सिटीचे प्रसिद्धी विभागाचे उपाध्यक्ष ए. विश्वंभर राव यांनीही या महोत्सवाचे कौतुक केले आणि जम्मू आणि काश्मीर सरकारचा हा एक स्वागतार्ह उपक्रम असल्याचे म्हटले. राव म्हणाले की, असे कार्यक्रम चित्रपट निर्माते, चित्रपटप्रेमी आणि नवीन ठिकाणे व संधी शोधणाऱ्या लोकांना एकत्र आणू शकतात. त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले आणि हा चित्रपट महोत्सव दरवर्षी सुरू राहील व एका मोठ्या कार्यक्रमात विकसित होईल अशी आशा व्यक्त केली. त्यांनी विशेषतः महोत्सवातील मास्टर क्लासेसवर प्रकाश टाकला, जिथे नामांकित दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञ उदयोन्मुख चित्रपट निर्माते, विद्यार्थी आणि चित्रपटसृष्टीतील इतर सदस्यांसोबत आपले अनुभव शेअर करतात.
राव म्हणाले की, अशा संवादांमुळे व्यापक भारतीय चित्रपटसृष्टी मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते. जगातील सर्वात मोठे फिल्म स्टुडिओ संकुल असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीचे प्रतिनिधित्व करताना राव म्हणाले की, चित्रपट निर्मात्यांना नवीन ठिकाणांशी आणि उदयोन्मुख प्रतिभेशी जोडणाऱ्या उपक्रमांमध्ये संस्थेला मोठी क्षमता दिसते. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट-निर्माता देशांपैकी एक आहे आणि राव यांनी असा युक्तिवाद केला की एक सशक्त चित्रपट महोत्सव सांस्कृतिक उद्योगाच्या विकासात योगदान देऊ शकतो. त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले, "जम्मू आणि काश्मीरमधील पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हा प्रस्थापित उद्योग व्यावसायिक आणि या प्रदेशातील तरुण सर्जनशील समुदाय यांच्यातील एक भेटीचे केंद्र म्हणून उदयास आला आहे."
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