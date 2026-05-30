होम्बळे फिल्म्स तर्फे पहिल्या मराठी हिप-हॉप म्युझिकल चित्रपटाची घोषणा!
होम्बळे फिल्म्स तर्फे पहिला मराठी हिप-हॉप म्युझिकल चित्रपट ‘येतो का नाय’ची घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या या चित्रपटाची शूटिंग सुरू आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 1:15 PM IST
हैदराबाद : हिप-हॉप ही केवळ संगीतशैली नाही, तर ती तरुणाईच्या भावना, अभिव्यक्ती आणि ओळखीचं प्रभावी माध्यम आहे. रॅप, बीट्स, डान्स आणि स्ट्रीट संस्कृतीच्या संगमातून हिप-हॉप स्वतःचा आवाज जगापर्यंत पोहोचवतो. हिप-हॉप शैलीवरील चित्रपटांमध्ये संगीत, नृत्य, रॅप आणि स्ट्रीट संस्कृतीचा भन्नाट संगम पाहायला मिळतो. हिप हॉप हा प्रकार पाश्चिमात्य आणि अल्पशा प्रमाणात हिंदी सिनेमांत वापरला गेला असला तरी मराठीत त्यानं प्रवेश केला नव्हता. आता ती कसर भरून काढताहेत होम्बळे फिल्म्स. 'केजीएफ' आणि ‘कांतारा’ च्या अभूतपूर्व यशानंतर आता होम्बळे फिल्म्स घेऊन येत आहेत मराठी हिप-हॉपचा नवा अंदाज. त्यांनी नुकतीच ‘येतो का नाय’ची दमदार घोषणा केली आहे.
होम्बळे फिल्म्सचा नवीन मराठी चित्रपट : भारतीय चित्रपटसृष्टीला सलग सुपरहिट चित्रपट देणारे प्रसिद्ध निर्मितीसंस्थान होम्बळे फिल्म्स आता मराठी प्रेक्षकांसाठी एक अनोखा प्रयोग घेऊन येत आहे. त्यांनी आपल्या पहिल्या मराठी हिप-हॉप म्युझिकल फिल्म 'येतो का नाय'ची अधिकृत घोषणा केली आहे. यासोबतच या चित्रपटाची हिंदी आवृत्ती 'वायकेए - पहला वार'चेही अनावरण करण्यात आले आहे. तरुणाईची भाषा, संगीताची ऊर्जा, भावना आणि वास्तव यांचा संगम असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना एका नव्या अनुभवात घेऊन जाणार आहे. स्वप्ननगरी मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी ही कथा मैत्री, प्रेम, ओळख आणि स्वतःचा शोध या भावविश्वाला हिप-हॉपच्या ठेक्यात मांडणार आहे. निर्माते विजय किरगंदूर यांच्या निर्मितीत साकारत असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सारंग संजीव साठे करत आहेत. कथालेखनाची जबाबदारी सारंग संजीव साठे, सुजॉय जाधव, सृष्टी तावडे आणि श्रेयस सगवेकर यांनी संयुक्तपणे सांभाळली आहे. चित्रपटाचे छायांकन हर्षवीर ओबेरॉय यांनी केलं असून संगीत एव्ही प्रफुल्लचंद्र यांचे आहे.
‘येतो का नाय’चं शूटिंग : प्रादेशिक कथांना भव्य सिनेमॅटिक रूप देण्यात होम्बळे फिल्म्सनं स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. भावनिक आणि सांस्कृतिक मुळांशी जोडलेल्या कथा मोठ्या पडद्यावर प्रभावीपणे मांडण्याची त्यांची शैली प्रेक्षकांनी नेहमीच पसंत केली आहे. आता ‘येतो का नाय’च्या माध्यमातून ते मराठी हिप-हॉप संस्कृतीचा नवा चेहरा प्रेक्षकांसमोर आणत आहेत. केजीएफ - चॅप्टर 1, कांतारा, सालार - पार्ट 1- सीझफायर आणि महावतार नरसिम्हा यांसारखे मोठे चित्रपट देणाऱ्या होम्बळे फिल्म्सनं भारतीय चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. पॅन-इंडिया स्तरावर प्रभाव निर्माण करत त्यांनी बॉक्स ऑफिसवर मोठे यश मिळवले आहे. भारतीय संस्कृतीचा वारसा जपत विविध भाषांमधील वेगळ्या कथा जगासमोर आणण्याचा त्यांचा प्रवास आता ‘येतो का नाय’मुळं आणखी रंगतदार होणार आहे. सध्या मुंबईमध्ये या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू असून, याच वर्षात हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला चित्रपटगृहात येणार आहे.