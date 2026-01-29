'कांतारा: चॅप्टर 1' चित्रपटातील दैवाच्या नक्कल केल्यामुळं रणवीर सिंगविरोधात एफआयआर दाखल...
'कांतारा: चॅप्टर 1' चित्रपटातील दैवच्या नक्कल केल्यानंतर रणवीर सिंगला अनेकांनी सोशल मीडियावर ट्रोल केलं होतं. आता त्याच्याविरोधात बेंगळुरूमध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 1:11 PM IST
मुंबई : 'धुरंधर'च्या यशादरम्यान बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग वादात सापडला आहे. 'कांतारा: चॅप्टर 1' या चित्रपटातील चांमुडा या दैवता व्यक्तिरेखा अभिनेता ऋषभ शेट्टीनं साकारली होती. नुकताच रणवीरवर बेंगळुरूमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी)च्या कलम 196, 299 आणि 302 अंतर्गत एफआयआर दाखल केली गेली आहे.
रणवीर सिंगवर गुन्हा दाखल : बुधवार, 28 जानेवारी रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार,रणवीर सिंगवर पवित्र दैवी परंपरेचा अपमान आणि थट्टा केल्याचा आरोप आहे. देवतेला स्त्री भूत म्हणून संबोधणे निंदनीय आहे आणि हिंदू धार्मिक श्रद्धा आणि प्रथांचा गंभीर अपमान आहे, असं तक्रारदारानं म्हटलं आहे. याशिवाय रणवीरनं हे कृत्य जाणीवपूर्वक, हेतुपुरस्सर आणि दुर्भावनापूर्ण आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यानं फक्त लाखो हिंदू भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या नाही तर समाजातील विविध धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व, द्वेष आणि अव्यवस्था वाढवण्याचं काम केल्याचं देखील या तक्ररारीमध्ये आहे. चांमुडा देवीवर आणि धार्मिक श्रद्धेचा अपमान करणे, ज्यामुळे पवित्र परंपरेचा अनादर होतो आणि सांप्रदायिक सलोखा बिघडतो," असंही या तक्रारीमध्ये सांगण्यात आले आहे.
रणवीर सिंगनं 'कांतारा : रणवीरनं 'कांतारा: चॅप्टर 1'मधील चांमुडा दैवतच्या दृश्याची नक्कल केल्यानंतर अनेकांच्या भावना दुखल्या होत्या. बेंगळुरूचे वकील प्रशांत मेथल यांनी हाय ग्राउंड्स पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर आता हे प्रकरण आणखी चर्चेत आलं आहे. दरम्यान रणवीरचा मिमिक्रीचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर 2 डिसेंबर रोजी व्हायरल झाला होता. यानंतर वकीलांनं यावर आक्षेप घेतला होता. रणवीरची मिमिक्री अपमानास्पद आणि दैवी परंपरेची थट्टा करणारी होती, असेही आता काही लोकांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी रणवीर सिंगला यापूर्वी त्याच्या मिमिक्रीसाठी टीकेला सामोरे जावे लागले होते. यानंतर रणवीरनं जाहीरपणे माफी मागितली आणि म्हटले की, त्याचा हेतू कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता तर ऋषभ शेट्टीच्या दमदार अभिनयाचे कौतुक करण्याचा होता. दरम्यान 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'कांतारा' चित्रपटासाठी ऋषभ शेट्टीला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. त्यानंतर तो 2025 मध्ये 'कांतारा: चॅप्टर 1' चित्रपटानं लोकांचे मन जिंकली. या चित्रपटानं जागतिक बॉक्स ऑफिसवर 800 कोटींहून अधिक कमाई केली. ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित आणि अभिनीत या चित्रपटात रुक्मिणी बसंत, गुलशन देवैया आणि जयराम यांच्याही विशेष भूमिका आहेत.
हेही वाचा :