संजय लीला भन्साळीला आला हृदयविकाराचा झटका ? अधिक माहिती येथे वाचा...
संजय लीला भन्साळी यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी समोर आली होती. आता याबद्दल एक माहिती समोर आली आहे.
Published : February 25, 2026 at 2:24 PM IST
मुंबई : निर्माता आणि दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी समोर आली आहे. यानंतर त्यांना तात्काळ मुंबईतील एका रुग्णालयात दाखल केलं गेलं असं म्हटलं जात होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय लीला भन्साळींबद्दलची ही दुःखद बातमी समोर येताच, त्यांचे चाहते त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करू लागले होते. नुकताच त्यांचा 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी वाढदिवस झाला. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक स्टार्सनं त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता हृदयविकाराचा झटक आल्याच्या बातमीमुळं अनेकजण चिंतेत आहे. ईटीव्ही भारतनं भन्साळींच्या टीमशी संपर्क साधला असताना त्यांनी सांगितलं की, हे वृत्त खोटे आहे.
संजय लीला भन्साळी आला हृदयविकाराचा झटका ? : निर्मात्याच्या टीमकडून एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय, 'भन्साळींच्या रुग्णालयात दाखल होण्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि निराधार आहेत. त्यात काहीही तथ्य नाही. अशा कोणत्याही बातम्या प्रसारित करू नका, कारण त्यांचा कोणताही व्हेरिफाईड स्रोत नाही, असं म्हणत त्यांच्या टीमनं अफवा न पसरवण्याची विनंती केली. दरम्यान मंगळवारी त्यांच्या वाढदिवसाच्या पार्टीदरम्यान भन्साळी यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी सोशल मीडियावर खूप वेगान परत होती. मात्र त्यांच्या टीमनं हे वृत्त खोट असल्याचं सांगून यावर पूर्णविराम लावला आहे. याशिवाय रुग्णालयाकडून देखील काहीही समोर आलं नाही.
संजय लीला भन्साळी यांचे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील योगदान : भन्साळी यांनी हिंदी सिनेसृष्टीत क्लासिक चित्रपट दिले आहेत. त्यांनी 'हम दिल दे चुके सनम', 'देवदास', 'बाजीराव मस्तानी' आणि 'गंगूबाई काठियावाडी' सारखे चित्रपट निर्माण केलं आहेत. त्यांचं नाव मोठ्या दिग्गज व्यक्तींमध्ये घेतले जाते. भन्साळींच्या चित्रपटांचे सेट्स, एका चित्रपटाच्या बजेटइतकेच असते. भन्साळी हे त्यांच्या चित्रपटांसाठी भव्य सेट्स तयार करतात. त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटामधील सेट्स खूप विशेष असतात, जे कला इतिहास आणि संस्कृतीचे मिश्रण दर्शविते. त्यांनी 'देवदास' हा चित्रपट बनविण्यासाठी खूप पैसे खर्च केले होते. याशिवाय त्यांनी 'हीरामंडी' या वेब सीरीजसाठी देखील खूप पैसे लावले होते, या सीरीजमधील भव्य सेट आणि डिझानर कपडे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला होता. दरम्यान भन्साळी यांच्या आईनं आपल्या दोन मुलांना वाढवण्यासाठी संघर्ष केला, असं नेहमी ऐकायला मिळते, ते त्यांच्या आईला खूप मानतात. तसेच भन्साळींच्या जवळजवळ सर्व चित्रपटांमध्ये, पुरुषांना भावनिकदृष्ट्या तुटलेले दाखवतात, तर महिलांना सशक्त आणि शक्तिशाली म्हणून दाखवतात.'पद्मावती' आणि 'रामलीला', दोन्ही चित्रपटांमध्ये महिला पात्र शक्तीशाली दाखविले आहे.
