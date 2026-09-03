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चित्रपट निर्माते प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद 3'वर केलं काम सुरू

चित्रपट निर्माते प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद 3' चित्रपटावर काम सुरू केल्याचं समजत आहे.

Deool Band 3
'देऊळ बंद 3' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 3:39 PM IST

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हैदराबाद : प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद'च्या तिसर्‍या भागाचे काम सुरू केल्याचं म्हटलं जात आहे. चित्रपटाचे कथानक अमेरिकेच्या पार्श्वभूमीवर असेल. 'देऊळ बंद' आणि 'देऊळ बंद 2'च्या यशानंतर, चित्रपट निर्माते प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद 3'वर काम सुरू केल्यानंतर ते चर्चेत आले आहेत. हा प्रोजेक्ट अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे आणि चित्रपटाच्या प्रत्यक्ष चित्रीकरणाला सुरुवात होण्यास काही काळ लागेल. 21 मे 2026 रोजी प्रदर्शित झालेला 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला होता. या मराठी चित्रपटाला प्रदर्शनादरम्यान सुपरस्टार शाहरुख खाननं पाठिंबा दिला होता. 'देऊळ बंद 3' चित्रपटातील कलाकार, कथानक आणि निर्मितीच्या वेळापत्रकाबाबतची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

'देऊळ बंद'ची कहाणी : 2015 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'देऊळ बंद' या चित्रपटानं श्रद्धा, संशय आणि उत्तरांचा शोध या विषयांचा वेध घेतला होता. चित्रपटामध्ये अशा तरुणाची ही कथा होती, ज्याला देवावर विश्वास नसतो, तो खोलवर रुजलेल्या धार्मिक समजुतींना आव्हान देतो. विचारप्रवर्तक संकल्पना आणि उत्कृष्ट अभिनयामुळं हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. श्रद्धा आणि आत्मशोधावर आधारित हा चित्रपट खूप गाजला होता.

प्रवीण तरडे यांचे चित्रपट : यानंतर मे 2026मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'देऊळ बंद 2'नं पहिल्या भागातील आध्यात्मिक विषयांचा धागा पुढं चालवत कथेतील एक नवीन अध्याय सादर केला. यात एका नास्तिक महिलेची कथा मांडण्यात आली होती, जी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा आणि आपल्या गावाला वाचवू शकणारी एक आध्यात्मिक परीक्षा यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जाताना श्रद्धेला आव्हान देते. या सीक्वेलमध्ये श्रद्धा, नशीब आणि मानव आणि ईश्वरी शक्ती यांसारख्या प्रश्नांचा शोध घेण्यात आला. अनेक लोकप्रिय मराठी चित्रपटांमध्ये अभिनय केलेले प्रवीण तरडे यांनी 'देऊळ बंद'द्वारे दिग्दर्शनात पदार्पण केलं होतं. 'देऊळ बंद' फ्रँचायझीव्यतिरिक्त, त्यांनी 'मुळशी पॅटर्न', 'धर्मवीर', 'सरसेनापती हंबीरराव' आणि 'धर्मवीर 2' यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन देखील केलंय. दरम्यान हे देखील समोर आलं आहे की, प्रवीण तरडे हे 'मुळशी पॅटर्न 2'वर देखील काम करत आहे.

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