अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाभोवती फिरणारे कथानक असलेल्या 'धडपड'च्या चित्रीकरणास प्रारंभ!
शेतकरी आणि स्त्रीची संघर्षावर आधारित 'धडपड' चित्रपटाच्या शूटिंगचा प्रारंभ करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 11:33 AM IST
हैदराबाद : भारतातील अल्पभूधारक शेतकरी हा शेतीक्षेत्रातील सर्वात दुर्बल घटक आहे. अत्यल्प जमीन, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळं त्याची आर्थिक कोंडी अधिकच गडद होत जाते. मराठी चित्रपटसृष्टीनं आजवर अनेक वैविध्यपूर्ण विषय हाताळले असून याच परंपरेत भर घालणारा आणखी एक वेगळा आणि आशयघन विषय घेऊन 'धडपड' हा सिनेमा येऊ घातला आहे. ग्रामीण भागातील दैनंदिन जीवन, शेतकरी कुटुंबाची खडतर वाटचाल, त्यांची स्वप्ने आणि ती पूर्ण करण्यासाठीची त्यांची अथक 'धडपड' हे या सिनेमाच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. आटपाडी तालुक्यातील गोमेवाडी या गावात नुकतीच या सिनेमाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात झाली असून, स्त्रीकेंद्री कथानक असलेल्या या सिनेमात अभिनेत्री स्मिता तांबे प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत.
स्त्रीची संघर्षची कहाणी : अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाभोवती या कथानकाची वीण गुंफलेली आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाच्या नियतीच्या फेऱ्यामुळं स्वप्नांची होणारी राखरांगोळी, त्यातून कुटुंबावर कोसळणारी संकटे आणि अशाही बिकट परिस्थितीत संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी झुंजणारी स्त्री — याचे भावस्पर्शी आणि वास्तवदर्शी चित्रण या कथेतून मांडले जाणार आहे. कुटुंब आणि आपल्या शेतीसाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्या स्त्रीची संघर्षकहाणी या चित्रपटातून समोर येणार आहे. त्याचबरोबर गावपातळीवरील राजकारण, महिला नेतृत्व, राजकीय डावपेच आणि त्यातून सामान्य माणसाची होणारी फरफट यावरही भाष्य करण्यात आले आहे.
'धडपड' चित्रपटाबद्दल : बोधी सिनेमा या बॅनरखाली अश्विनी समाधान ऐवळे यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, बालाजी वाघमोडे यांनी लिहिलेल्या कथेवर हा चित्रपट आधारित आहे. या सिनेमासाठी अनुभवी तंत्रज्ञांचा चमू काम करत असून, काही महिन्यांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'फुला' या सिनेमाचे दिग्दर्शक अभिषेक जावीर हेच 'धडपड'चेही दिग्दर्शन करीत आहेत. अनुप जगदाळे क्रिएटिव्ह डायरेक्टर म्हणून, वीरधवल पाटील छायांकनाची जबाबदारी घेत असून, अतुल लोखंडे कला दिग्दर्शनाची तर दिपाली देशमुख वेशभूषेची बाजू सांभाळतील. स्वाती थोरात नेपथ्य विभाग पाहतील, कल्पेश जगताप कार्यकारी निर्माता म्हणून आणि समाधान ऐवळे संगीत दिग्दर्शक म्हणून काम पाहणार आहेत. स्मिता तांबे यांच्यासह किशोर चौगुले, कुशल बद्रिके, पार्थ भालेराव, मोनालिसा बागल, अश्विनी कासार, प्रभाकर मोरे आणि रोहित चव्हाण हे कलाकार प्रमुख भूमिकांत झळकणार आहेत.
ग्रामीण मातीशी नाळ जोडलेली कथा, शेतकरी कुटुंबाचा संघर्ष, नात्यांतील गुंतागुंत, राजकारणाचे कठोर वास्तव आणि स्वप्नपूर्तीसाठीची जिद्द या साऱ्यांच्या मिश्रणामुळे 'धडपड' हा सिनेमा प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरेल, असा विश्वास दिग्दर्शक अभिषेक जावीर यांनी व्यक्त केला.