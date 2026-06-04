वादग्रस्त आणि यशस्वी व्यक्तिमत्त्वाची 'एक्झिट', निर्माता आणि सेन्सॉर बोर्डाचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचं निधन
चित्रपट निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डाचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचं निधन झालं. मृत्यूसमयी ते 76 वर्षांचे होते. गेले काही वर्ष ते यकृताच्या आजाराने त्रस्त होते.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 4, 2026 at 11:57 AM IST
मुंबई : ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते आणि 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन'चे (CBFC) माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचं निधनाच्या बातमीची पुष्टी निहलानी यांचे कौटुंबिक मित्र शशी रंजन यांनी केली आहे. चित्रपटसृष्टीतील नामांकित निर्माता अशी ओळख त्यांनी जपली होती. तसेच 2015 ते 2017 या काळात CBFC चे प्रमुख म्हणून सांभाळलेल्या कार्यकाळाबद्दलही ते ओळखले जातात. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी 'आग ही आग','इल्जाम', 'शोला और शबनम' आणि 'आँखें' यांसारख्या चित्रपटांसाठी काम केलंय. त्यांचा 'आँखें' हा चित्रपट 1990च्या दशकातील हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक होता.
प्रेक्षकप्रिय चित्रपटांचे निर्माता : चित्रपट निर्माता म्हणून पहलाज निहलानी यांनी एकापेक्षा एक लोकप्रिय हिंदी चित्रपट दिले. दर्जेदार किंवा कल्ट चित्रपट देण्यापेक्षा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणाऱ्या चित्रपटांची निर्मिती करण्याकडे त्यांचा कल होता. गोविंदा आणि चंकी पांडे यांना चित्रपटसृष्टीत अभिनेता म्हणून प्रस्थापित करण्यात पहलाज निहलानी यांचं मोठं योगदान होतं. निहलानी यांच्या 'इल्जाम' मधून गोविंदाला तर 'आग ही आग' मधून चंकी पांडेला स्टारडम मिळालं. दोघेही कलाकार त्यांच्या अभिनयप्रवासातल्या निहलानी यांच्या वाट्याचा आजही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करतात. ऐंशीच्या दशकात स्पर्धक असलेल्या गोविंदा आणि चंकीला निहलानी यांनी निर्माता म्हणून 'आँखे' मध्ये एकत्र आणलं आणि बॉक्स ऑफिसवर धमाल उडवून दिली. त्यानंतरही पाप की दुनिया, मिट्टी और सोना सारखे चित्रपट त्यांनी चंकीबरोबर केले. 'शोला और शबनम' गोविंदाबरोबर त्यांच्या ट्युनिंगची चर्चा आजही केली जाते.
आधुनिक 'शोले' : ऐंशीच्या दशकातच त्यांनी 'ऑंधी तुफान' चित्रपटाची निर्मिती करून चित्रपटप्रेमींचं लक्ष स्वतःकडे वेधलं. हा चित्रपट म्हणजे ऑल टाइम ग्रेट 'शोले'चं आधुनिक रुप असल्याचं म्हटलं जातं. 'शोले'तल्या संजीव कुमार, अमजद खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन यांची जागा अनुक्रमे हेमा मालिनी, डॅनी, मिथुन चक्रवर्ती आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी घेतली. 'शोले'त घोडे दौडवणारे नायक-डाकू होते. तर आँधी तुफान' मध्ये बाइक्सची रेलचेल होती. 'शोले'मध्ये ठाकूर म्हणजे संजीव कुमारला खलनायकाचा खात्मा करायचा असतो. तर 'आँधी तुफान' मध्ये हेमा मालिनी हे लक्ष्य साधते. विशेष म्हणजे या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान पहलाज निहलानी पुढचा चित्रपट 'इल्जाम' ची जुळवाजुळव करत होते. मिथुन चक्रवर्ती या चित्रपटात नायक असणार होता. मात्र तारखांच्या घोळामुळे त्याला चित्रपट करता आला नाही आणि गोविंदाची एंट्री झाली. नायक म्हणून पदार्पणातल्या चित्रपटाने गोविंदा स्टार झाला.
मुमताजचं 'कमबॅक' घडवून आणणारा निर्माता: साठचं दशक गाजवणारी अभिनेत्री मुमताज उद्योजक मयूर वाधवानी यांच्याशी विवाह करून चित्रपटसृष्टीपासून दूर झाली होती. पहलाज निहलानी यांनी मुमताज आणि शत्रुघ्न सिन्हा जोडीबरोबर 'ऑंधियाँ' ची निर्मिती केली. मुमताजचं कमबॅक घडवून आणलं. निहलानी यांचा हा प्रयत्न फळला नाही. 'ऑंधियाँ' सपशेल आपटला आणि मुमताजची सेकंड इनिंग्ज अल्पायुषी ठरली. मात्र रुपेरी पडद्याला रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुमताजला पुन्हा चित्रपटांकडे वळवण्याचं श्रेय पहलाज निहलानी यांच्याकडे जातं.
सेन्सॉर बोर्डाचे चेअरमन म्हणून वादग्रस्त कार्यकाळ : निर्माता म्हणून व्दयर्थी संवाद असलेल्या चित्रपटांची निर्मिती करणारे पहलाज निहलानी यांच्यावर सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 2015 ते 2017 पर्यंत ते या पदावर होते. खळबळ उडवून देणारी विधानं आणि वादग्रस्त निर्णयांमुळे त्यांचा कार्यकाळ वादळी ठरला. त्यांना टीकेचं धनी व्हावं लागलं. अनेक चित्रपटांच्या दृश्य आणि संवादांना त्यांनी कात्री लावायला लावली. त्यामुळे चित्रपटसृष्टीत अतिशय नाराजीचं वातावरण होतं. सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याबाबतीत त्यांनी लावलेल्या कठोर निकषांबद्दल चित्रपटसृष्टीतल्या दिग्गजांनी आपला संताप व्यक्त केला होता. तत्पूर्वी ते सुमारे तीन दशकं 'असोसिएशन ऑफ पिक्चर्स अँड टीव्ही प्रोग्रॅम प्रोड्युसर्स'चे अध्यक्ष होते.
पार्थिवावर आज होणार अंत्यसंस्कार: पहलाज निहलानी यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीतल्या नामवंतांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. कुटुंबीय आणि मित्र परिवाराच्या उपस्थितीत निहलानी यांच्या पार्थिवावर दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सांताक्रूझ येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.