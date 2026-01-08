युएईसह आखाती देशांमध्ये 'धुरंधर'वरील बंदीबाबत पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप करावा अशी आयएमपीपीएनं केली विनंती
युएई आणि आखाती देशांमध्ये 'धुरंधर'वरील 'एकतर्फी' बंदीबाबत हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन आयएमपीपीएनं पंतप्रधान मोदींना केलं आहे.
मुंबई : आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर' चित्रपटाबाबत इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (आयएमपीपीए)नं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि इतर अनेक मध्य पूर्व देशांमध्ये 'धुरंधर' या हिंदी चित्रपटावर लावण्यात आलेल्या बंदीबाबत असोसिएशननं पंतप्रधान मोदींना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केलं आहे. संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबियासह अनेक मध्य पूर्व देशांमध्ये भारतीय चित्रपट 'धुरंधर'वर बंदी घालण्यात आल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर हे आवाहन करण्यात आलंय. आयएमपीपीएनं आपल्या पत्रात या बंदीला 'एकतर्फी आणि अन्याय्य' म्हटलं आहे. दरम्यान असे म्हटलं जात आहे की ते चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत आहे.
'धुरंधर'साठी आयएमपीपीएनं लिहिलं पत्र : असोसिएशननं असं म्हटलं आहे की, 'धुरंधर'ला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे. तरीही, युएई, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबियामध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे. पत्रात पंतप्रधान मोदींना आवाहन करताना असोसिएशननं लिहिलं आहे की, "यूएई, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबियानं 'धुरंधर' चित्रपटावर लादलेल्या एकतर्फी आणि अन्याय्य बंदीबाबत आम्ही तुम्हाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती करतो. पत्रात पुढं असं सांगितलं गेलं आहे की, "आमच्या सदस्य निर्मात्यानं हा चित्रपट तयार केला आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तो प्रदर्शित केला. वरील देशांमध्ये लादलेली बंदी आमच्या सदस्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन आहे, कारण हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या हिट चित्रपटांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे."
बंदी उठवण्याबद्दल झाली विनंती : आयएमपीपीएनं पंतप्रधान मोदींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. पत्रात असं सांगितलं गेलं आहे, 'आम्ही, सर्वात मोठी आणि जुनी उत्पादक संघटना आयएमपीपीएचे प्रतिनिधी म्हणून, तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की, कृपया या प्रकरणात हस्तक्षेप करा, कारण युएई, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबिया हे भारताचे मैत्रीपूर्ण देश आहेत आणि आम्ही नियमितपणे त्यांच्याबरोबर अनेक क्षेत्रात व्यवसाय करतो.' शेवटी, एक नवीन विनंती करत, असोसिएशननं लिहिलं, 'म्हणून आम्ही भारत सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी या देशांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हा विषय उपस्थित करावा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे आणि शक्य तितक्या लवकर बंदी उठवली पाहिजे.' 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक'साठी प्रसिद्ध आदित्य धर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या, 'धुरंधर' हा रणवीर सिंग अभिनीत एक हाय-ऑक्टेन स्पाय थ्रिलर आहे. हा चित्रपट कंधार विमान अपहरण, 2001चा संसदेवर हल्ला आणि 26/11 चा मुंबई हल्ला यासारख्या भू-राजकीय आणि दहशतवादी घटनांवर आधारित गुप्त गुप्तचर कारवायांची कहाणी सांगतो. 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होऊन 34 दिवस झाले आहेत. त्या 34 दिवसांत, आदित्य धरच्या चित्रपटानं 836.15 कोटी रुपयांची निव्वळ कमाई केली आहे.
