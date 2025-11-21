ETV Bharat / entertainment

मेक्सिकोच्या फातिमा बॉशनं जिंकला मिस युनिव्हर्स २०२५चा ताज, भारताच्या मनिका विश्वकर्माच्या स्थानाबद्दल जाणून घ्या...

मिस युनिव्हर्स २०२५चा कार्यक्रम मोठ्या जल्लोषात पार पडला. या स्पर्धेत मेक्सिकोच्या २५ वर्षीय फातिमा बॉशनं विजय मिळवला आहे.

Fatima bosch
फातिमा बॉश (Miss Universe 2025: Fatima Bosch From Mexico Wins The Coveted Crown (Photo: AP))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 11:59 AM IST

मुंबई : मिस युनिव्हर्स २०२५चा भव्य अंतिम सोहळा संपन्न झाला आहे. मेक्सिकोच्या २५ वर्षीय फातिमा बॉशनं मिस युनिव्हर्सचा ताज जिंकला आहे. ज्यूरीनं तिचं नाव जाहीर करताच, तेथील संपूर्ण वातावरणात आनंद पसरला. फातिमाला चिअर करण्यासाठी लोक अत्यानंदाने ओरडू लागले. तसेच काहींच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. सर्वत्र फक्त फातिमा, फातिमा असा जयघोष निनादत राहिला. हा विजय मेक्सिकोसाठी खूप विशेष आहे. तिनं हा ताज खूप कष्टानं मिळवला. दरम्यान स्टेजवर पाऊल ठेवणाऱ्या फातिमाच्या चेहऱ्यावर एकाच वेळी आनंद आणि चिंतेचे मिश्र भाव पाहायला मिळाले. अंतिम फेरीतील फातिमाच्या उपस्थितीने संपूर्ण वातावरण बदलून गेलं. तिनं महिलांना बोलण्यास, बदल घडवण्यास आणि एकत्र इतिहास घडवण्यास प्रोत्साहित केलं. तिनं यावेळी सांगितलं की, वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम आणि महिन्यांच्या तयारीमुळं ती या पदावर पोहोचले आहे. जेव्हा तिच्या डोक्यावर मुकुट ठेवण्यात आला, त्यावेळी ती अत्यंत भावनिक होती, तिच्या डोळ्यात अश्रू होते. हा क्षण तिच्यासाठी स्वप्नापेक्षा कमी नव्हता. यावेळी तिच्या बोलण्यातून आत्मविश्वास आणि उत्कटता दिसून येत होती.

दोन आठवड्यांपूर्वी वादात सापडली : या महिन्याच्या सुरुवातीला फातिमा बॉशला मोठ्या वादाला तोंड द्यावे लागलं. दोन आठवड्यांपूर्वी मिस युनिव्हर्सच्या होस्ट नवाट इटसाराग्रिसिल यांनी एका बैठकीदरम्यान जाहीर टीका केल्यानंतर, फातिमा बॉश नाट्यमयरित्या बाहेर पडल्याची एक बातमी समोर आली होती. लाईव्ह स्ट्रीम सत्रादरम्यान, नवाट यांनी तिचं वर्णन करण्यासाठी 'डंप हेड' हा शब्द वापरला. यानंतर तिनं यावर आक्षेप घेत, उत्तर दिलं. यानंतर नवाटनं गार्डला आवाज दिला, मात्र यापूर्वीच तिथे उपस्थित असलेले सर्व स्पर्धकांनी एकजूट दाखवून फातिमाला पाठिंबा देत त्या ठिकाणावरून जाण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. यानंतर संघानं स्पष्ट केलं की, हा फक्त एक विनोद होता. आता फातिमाच्या विजयामुळं तिच्या पाठीराख्यांना स्वाभाविक आनंद झाला आहे.

मिस युनिव्हर्स २०२५ स्पर्धा : दरम्यान मिस युनिव्हर्स २०२५चा अंतिम सामना २१ नोव्हेंबर रोजी थायलंडमधील बँकॉक येथे भारतीय वेळेनुसार सकाळी ६:३० वाजता सुरू झाला. यामध्ये मिस मेक्सिकोला मिस युनिव्हर्सचा मुकुट देण्यात आला. कोट डी'आयव्होअर पहिली उपविजेती, थायलंड दुसरी उपविजेती, व्हेनेझुएला तिसरी उपविजेती आणि फिलीपिन्स तिसरी उपविजेती ठरली. या स्पर्धेत भारतातील २२ वर्षीय मनिका विश्वकर्मा विविध देशांतील १०० हून अधिक सौंदर्यवतींशी स्पर्धा करत होती, मात्र तिची टॉप १२मध्ये मिस युनिव्हर्स २०२५ च्या अंतिम फेरीत येऊ शकली नाही. चिली, क्युबा, कोलंबिया ग्वाडेलूप, मेक्सिको,चीन, प्यूर्टो रिको, व्हेनेझुएला, फिलीपिन्स, थायलंड, माल्टा आणि कोट डी'आयव्होअर येथील सुंदरींचा समावेश या फेरीत होता.

