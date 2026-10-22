राज आणि डीके यांनी शाहिद कपूरसोबत 'फर्जी 2'चे शूटिंग केले पूर्ण, पोस्ट झाली व्हायरल...
'फर्जी 2'साठी राज आणि डीके यांनी शाहिद कपूरसोबतचे शूटिंग पूर्ण केले आहे. यानंतर एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:51 AM IST
हैदराबाद : चित्रपट निर्माती जोडी राज आणि डीके यांनी शाहिद कपूर अभिनीत 'फर्जी 2'चे शूटिंग पूर्ण केले आहे. त्यांनी शाहिदला 'कलाकार' असे संबोधले आहे. इन्स्टाग्रामवर शूटिंगदरम्यान एक पडद्यामागचा क्षण शेअर करत, या जोडीनं सांगितलं की, शूटिंग संपताच शाहिद लगेचच आपल्या भूमिकेतून बाहेर पडला. याशिवाय त्यांनी त्याच्या कामाचे भरभरून कौतुकही केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर शाहिदसाठी लिहिलं, 'कलाकार’चे काम पूर्ण झाले आहे आणि तो लगेच आपल्या भूमिकेतून बाहेर पडला! अप्रतिम काम केलेस, शाहिद कपूर. यावेळी आपण काहीतरी जबरदस्त करून दाखवलं आहे!'
शाहिद कपूरची पोस्ट : 15 ऑक्टोबर रोजी, 'फर्जी 2'चे शूटिंग अंतिम टप्प्यात असताना, शाहिदनं आपल्या 'सनी' या पात्राबद्दल भाष्य केलं होतं. शाहिदनं इन्स्टाग्रामवर 'फर्जी 2'च्या सेटवरील आपल्या विविध लूकचे काही फोटो शेअर केले. त्यानं लिहिलं की, हे पात्र त्याच्यामध्ये किती खोलवर रुजलेले आहे, याची त्याला जाणीव होत आहे. त्यानं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिल होतं, 'फर्जी 2'चे शूटिंग पूर्ण होत असताना, मला जाणीव होत आहे की 'सनी' माझ्यामध्ये किती जिवंत आहे. मी तो आहे. आम्ही दोघेही मुंबईच्या रस्त्यांवर वाढलेल्या एका अशा मुलासारखे आहोत, ज्याच्या मनात जगाला हे दाखवण्याची जिद्द आहे की... माझ्याकडे बघा, मी एक कलाकार आहे!!' 'फर्जी' ही एक ब्लॅक कॉमेडी क्राईम थ्रिलर टेलिव्हिजन सीरीज आहे, जिची निर्मिती आणि दिग्दर्शन राज आणि डीके यांनी केली आहे. यात विजय सेतुपती, शाहिद कपूर, के के मेनन, राशी खन्ना आणि भुवन अरोरा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
राज आणि डीके यांचं काम : 'फर्जी' सीरीज 2023मध्ये प्रदर्शित झाली होती. यात एका निराश कलाकाराची कथा मांडली आहे, जो बनावट नोटा छापण्याचा निर्णय घेतो. ही सीरीज राज आणि डीके यांच्याच 'द फॅमिली मॅन' या हेरगिरीवर आधारित मालिकेच्या विश्वाशी (युनिव्हर्स) जोडलेली आहे. ही आठ भागांची सीरीज 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाली. राज आणि डीके हे 'द फॅमिली मॅन', 'फर्जी', 'सिटाडेल: हनी बनी' आणि 'गन्स अँड गुलाब्स' यांसारख्या हिंदी भाषेतील थ्रिलर सीरीजची निर्मिती, दिग्दर्शन आणि निर्मिती-व्यवस्था पाहण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी '99', 'शोर इन द सिटी', 'गो गोवा गॉन', 'हॅपी एंडिंग' आणि 'अ जंटलमन' यांसारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शनही केलं आहे.