'डॉन 3' सोडल्यानंतर रणवीर सिंग अडचणीत सापडला, फरहान अख्तरच्या तक्रारीनंतर एफडब्ल्यूआयसीईनं केला हस्तक्षेप...
'डॉन 3'मधून बाहेर पडल्यानंतर रणवीर सिंगवर कारवाई करण्यात आली आहे. अभिनेत्याला असहकार नोटीस बजावली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद : 'धुरंधर' फ्रँचायझीच्या यशानंतर रणवीर सिंग अडचणीत सापडलेला दिसत आहे. 'धुरंधर'मधून भरपूर कमाई केल्यानंतर अभिनेत्याचा दर्जा उंचावलेला आहे, हे सर्वांनाच माहित आहे. त्याच्या दोन्ही चित्रपटांनी 3,000 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. सध्या रणवीरकडे अनेक चित्रपटांचे ऑफर्स आहेत. दरम्यान, हा अभिनेता व्यावसायिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही बाबतीत त्याच्या सर्वोत्तम टप्प्यावर आहे, आता रणवीरनं एक चूक केल्याचं समोर येत आहे. त्यानं 'डॉन 3' या चित्रपटातून माघार घेतल्यानंतर चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.
रणवीरनं घेतला 'डॉन 3'मधून माघार : शाहरुख खानच्या 'डॉन 2'च्या प्रदर्शनानंतर एका दशकाहून अधिक काळानंतर, जेव्हा फरहान अख्तरनं रणवीर सिंग अभिनीत 'डॉन 3'ची घोषणा केली, यानंतर 'डॉन' फ्रँचायझीचे चाहते खूप उत्साहित झाले होते. फरहान अख्तर दिग्दर्शित या फ्रँचायझीचा तिसऱ्या भागाबद्दल बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. फरहान अख्तरच्या 'डॉन'मध्ये शाहरुख खाननं मुख्य भूमिका केली होती. तसेच 'किंग खान'नंतर फराहननं तिसऱ्या भागात रणवीरला मुख्य भूमिकेसाठी कास्ट केलं होतं. फरहान अख्तरनं त्याचा व्यावसायिक भागीदार रितेश सिधवानीबरोबर एक्सेल एंटरटेनमेंट बॅनरखाली निर्मिती केलेल्या या चित्रपटाला, जवळपास तीन वर्षे या प्रोजेक्ट्स जोडले गेल्यानंतर डिसेंबर 2025मध्ये रणवीरनं माघार घेतल्यानं अडचणी वाढल्या गेल्या होत्या.
असहकार नोटीस : रणवीरच्या 'डॉन 3'मधून बाहेर पडण्याच्या प्रकरणामुळं आता 45 कोटी रुपयांचा वाद निर्माण झाला आहे, ज्यामुळं 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज' (FWICE) या चित्रपट संघटनेनं अभिनेत्याला असहकार नोटीस (NCD) बजावली आहे. चित्रपट निर्माते संघटनेच्या मध्यस्थीनं हे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करत असताना, 'डॉन 3' वादात आतापर्यंत समोर आलेल्या सर्व गोष्टींबाबत एक नजर टाकूया.
फरहाननं 'डॉन 3'मधून रणवीरच्या बाहेर पडण्याबाबत फेडरेशनकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर एका महिन्याहून अधिक काळानंतर FWICEनं हा निर्णय घेतला आहे. एक्सेल एंटरटेनमेंटनं ऑगस्ट 2023मध्ये 'डॉन 3'ची घोषणा केली होती, ज्याच्या टीझरमध्ये रणवीरला नवीन डॉनच्या भूमिकेत दाखवण्यात आलं होतं. फरहान अख्तरनं 'इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशन'(IFTDA)कडे तक्रार दाखल केली, ज्यानंतर हे प्रकरण अधिकृतपणे FWICE कडे सोपवण्यात आले.
45 कोटींचा रुपये खर्च : चित्रपट निर्माता फरहान अख्तरनं 11 एप्रिल 2026 रोजी IFTDA कडे तक्रार दाखल केली, त्यानंतर पुढील कारवाई आणि योग्य हस्तक्षेपासाठी हे प्रकरण अधिकृतपणे FWICE कडे पाठवण्यात आले. निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नात, FWICEनं सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी बैठका घेतल्या. फरहान अख्तर आणि चित्रपटाचे निर्मातेही उपस्थित होते. कार्यवाहीदरम्यान, फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांनी FWICE ला माहिती दिली की, त्यांनी चित्रपटाच्या पूर्व-निर्मितीवर आधीच अंदाजे 45 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली की, इतक्या प्रगत टप्प्यावर अशा एका प्रमुख अभिनेत्यानं प्रोजेक्टमधून अचानक माघार घेतल्यामुळं निर्मात्यांना मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि चित्रपटाच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.
चित्रपट संघटनेनं या प्रकरणी एक पत्रकार परिषदही घेतली. पत्रकार परिषदेनंतर, IFTDAचे प्रमुख अशोक पंडित यांनी एका वृत्तसंस्थेशी संवाद साधला. 'डॉन 3'च्या निर्मात्यांचा दावा आहे की, शूटिंग सुरू होण्याच्या तीन आठवड्यांपूर्वी रणवीर सिंगनं या प्रोजेक्टमधून माघार घेतला. अशोक पंडित यांच्या म्हणण्यानुसार, फरहाननं आपल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, चित्रपटाचे शूटिंग पथक निघण्याच्या केवळ तीन आठवड्यांपूर्वी रणवीरनं या प्रोजेक्टमधून माघार घेतला, ज्यामुळं निर्मिती संस्थेला मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
VIDEO | On the fallout between filmmaker Farhan Akhtar and actor Ranveer Singh, FWICE chief advisor Ashoke Pandit says, " well, it's very simple. if the director association had received a complaint from farhan akhtar and ritesh sidhwani, saying that they've invested 45 crores in…
अभिनेत्याला तीन नोटिसा पाठवण्यात आल्या : अशोक पंडित यांनी सांगितलं की, "आम्हाला तक्रार मिळताच, आम्ही तिची औपचारिकपणे नोंद केली. त्यानंतर आम्ही रणवीर सिंग यांना दर दहा दिवसांनी एक याप्रमाणे तीन नोटिसा बजावल्या, ज्यात त्यांना बोलण्याची विनंती केली होती, आणि तीन स्मरणपत्रेही पाठवली. यानंतर आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं, आमच्या फेडरेशननं घेतलेल्या निर्णयाबद्दल इंडस्ट्रीला माहिती देण्यासाठी आम्ही सामूहिकरित्या एक पत्रकार परिषद घेण्याचे ठरवले. पत्रकार परिषदेची घोषणा केल्यानंतर लगेचच, आम्हाला श्री. सिंग यांच्याकडून एक ईमेल आला, ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की हे प्रकरण आमच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याचा आम्हाला कोणताही अधिकार नाही. आम्ही त्यांची भूमिका लक्षात घेतली आणि पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला." परिणामी, आज सामूहिक बैठक घेतल्यानंतर, आमच्या संघटनेनं रणवीर सिंग यांच्या विरोधात 'असहकार' निर्देश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
'या नकारात्मक प्रवृत्तीला मूळ धरू देऊ नये': अशोक पंडित पुढं सांगितलं की, "याचा अर्थ असा आहे की, आमचा कोणताही कर्मचारी किंवा सदस्य, त्यांचे काम काहीही असले तरी, त्याच्या कोणत्याही प्रोजेक्टवर काम करणार नाही. आम्ही सर्व निर्मात्यांना आवाहन केलं आहे की त्यांनी आम्हाला पाठिंबा द्यावा, एकजूट दाखवावी, या वर्तनाविरुद्ध आवाज उठवावा आणि ठाम भूमिका घ्यावी. आमचा विश्वास आहे की, ही एक नकारात्मक प्रवृत्ती आहे, एक असा पायंडा आहे ज्याला मूळ धरू देऊ नये."
रणवीर सिंगसाठी असहकाराच्या निर्देशाचा काय अर्थ आहे? : असहकार म्हणजे एफडब्ल्यूआयसीईच्या (FWICE) सर्व 38 श्रेणींमधील कोणताही सदस्य रणवीरशी संबंधित कोणत्याही प्रोजेक्टवर काम करणार नाही. या बहिष्कारामुळं दोन्ही पक्षांच्या हितासाठी सौहार्दपूर्ण आणि अंतिम तोडगा निघेपर्यंत रणवीरचे सर्व प्रोजेक्ट थांबवले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, रणवीरविरुद्धचा हा असहकाराचा निर्देश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा तो त्याच्या करिअरच्या शिखरावर आहे आणि त्याची फ्रँचायझी ब्लॉकबस्टर ठरली आहे.
रणवीर सिंग काय म्हणाला? : एफडब्ल्यूआयसीईनं (FWICE) रणवीरविरुद्ध असहकाराची घोषणा केल्यानंतर, अभिनेत्यानं या प्रकरणी मौन सोडले आणि त्याच्या अधिकृत प्रवक्त्यानं एक निवेदन जारी केलं, ज्यात म्हटलं आहे की, "रणवीर सिंग चित्रपटसृष्टी आणि 'डॉन' फ्रँचायझीशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाचा अत्यंत आदर करतो. 'डॉन 3'च्या संदर्भातील अलीकडील घडामोडींदरम्यान, त्यानं जाणीवपूर्वक मौन बाळगले आहे, कारण त्याचा विश्वास आहे की, व्यावसायिक चर्चा आणि वैयक्तिक संबंध हे प्रतिष्ठा, परिपक्वता आणि परस्पर आदरानं हाताळले पाहिजेत."
"कालांतरानं विविध अफवा आणि अटकळी समोर आल्या असल्या तरी, रणवीरला या अटकळांवर सार्वजनिकरित्या प्रतिक्रिया देणे किंवा त्यात भर घालणे कधीही आवश्यक वाटले नाही. त्याचे संपूर्ण लक्ष त्याच्या कामावर आणि भविष्यातील प्रोजेक्ट्सवर आहे. तो या फ्रँचायझीशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाचा मनापासून आदर करतो आणि तिच्या सततच्या यशासाठी शुभेच्छा देतो. अशा क्षणी संयम आणि सभ्यता राखणे हा नेहमीच त्याचा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय राहिला आहे आणि तो यापुढेही तीच भूमिका कायम ठेवेल."
फरहान अख्तर व्यक्त केलं मत : दरम्यान, फरहाननं एका जुन्या मुलाखतीत 'डॉन 3'च्या वादाबद्दल बोलताना म्हटलं होतं की, "गेल्या काही वर्षांत बरेच काही घडले आहे आणि तो 'अनपेक्षित गोष्टींची अपेक्षा करायला' शिकला आहे. अभिनेता-दिग्दर्शक असेही म्हणाले की, जोपर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट चित्रपटात पाहत नाही, तोपर्यंत ती गृहीत धरता येत नाही." त्यानं हे देखील मान्य केलं की, हा काळ पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक होता. हे सांगण्याची गरज नाही की, 'डॉन 3'चा वाद हा अलीकडच्या काळात इंडस्ट्रीतील सर्वात मोठ्या वादांपैकी एक बनला आहे, ज्यामध्ये अनेक मतभेद, आर्थिक नुकसान, करार आणि कलाकार, निर्माते आणि चित्रपट संस्थांमधील सत्तेच्या संतुलनाचा समावेश आहे.
दरम्यान रणवीर आणि फरहान यांनी यापूर्वी 2015 मध्ये झोया अख्तर दिग्दर्शित 'दिल धडकने दो' या चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. या चित्रपटात दोघांनी एकत्र स्क्रीन शेअर केली होती आणि झोया अख्तरनं त्याची निर्मितीही केली होती. झोयाच्या पुढील दिग्दर्शकीय उपक्रम 'गली बॉय'मध्ये दोघांनी पुन्हा एकत्र काम केलं, ज्याचा फरहान सह-निर्माता होता. रणवीराचा फरहानबरोबरचा 'डॉन 3' हा तिसरा चित्रपट असता, मात्र या चित्रपट तो आता काम करणार नाही.