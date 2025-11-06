'१२० बहादूर' चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च करण्यापूर्वी फरहान अख्तरनं जोधपूरमध्ये मेजर शैतान सिंग यांना वाहिली श्रद्धांजली
'१२० बहादूर' चित्रपटात मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारणारा फरहान अख्तर गुरुवारी जोधपूरला पोहोचला. यानंतर त्यानं मेजरला श्रद्धांजली वाहिली.
जोधपूर : १९६२च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान रेझांग ला येथील लढाईत, मारवाडचे पुत्र मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या नेतृत्वाखाली १२० शूर भारतीय जवानांनी ३,००० चिनी सैनिकांविरुद्ध शौर्य दाखवले आणि देशाचे रक्षण करण्यासाठी आपले प्राण अर्पण केले. फरहान अख्तर '१२० बहादूर' या चित्रपटाद्वारे ही शौर्यगाथा जिवंत करत आहे. चित्रपटात तो मेजर शैतान सिंग यांची भूमिका साकारत आहे. गुरुवारी, फरहान अख्तरनं जोधपूरमधील कागा येथील मेजर शैतान सिंग यांच्या स्मारकाला भेट दिली आणि चित्रपटातील अभिनेत्री राशी खन्ना यांच्यासह त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी तिथे मेजर भाटी यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. २१ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा ट्रेलर भाटी यांच्या कुटुंबियांना दाखवल्यानंतर लॉन्च करण्यात आला.
मेजरच्या पात्रातून मिळालेले धडे : यावेळी फरहान अख्तर म्हटलं, "काही कथा अशा असतात ज्या पात्रांची निवड करतात. '१२० बहादूर' या चित्रपटाबाबतही असेच घडले. हा चित्रपट करताना मला खूप आनंद झाला आहे. मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या व्यक्तिरेखेवरून मी शिकलो की जर तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवला तर काहीही अशक्य नाही. तुमच्यावर विश्वास ठेवणारे लोक तुमच्याकडे असले पाहिजेत आणि जेव्हा आपण भारतीय एकत्र उभे राहतो, तेव्हा कोणीही आपल्याला रोखू शकत नाही. फरहाननं पुढं सांगितलं, मेजर भाटी हे एक अतिशय अद्वितीय व्यक्तिमत्व होते. त्यांचे एकमेव ध्येय देशाची सेवा करणे होते. भाटी कुटुंबाला चित्रपटासाठी रॉयल्टी न स्वीकारण्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला, "काही गोष्टी यापेक्षाही वरच्या आहेत. ते हुतात्मा होण्याला ७० वर्षे झाली आहेत. त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. न्याय देणे ही आमची जबाबदारी आहे. तुम्ही चित्रपट पाहिल्यावर तुम्हाला कळेल."
चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेतली : यावेळी, चित्रपटाची अभिनेत्री राशी खन्ना म्हणाली की, या चित्रपटाने तिला शिकवले की देशासाठी काम करणाऱ्यांच्या कुटुंबांना किती त्रास सहन करावा लागतो. चित्रपटात खूप मेहनत घेतली आहे. 'मिल्खा सिंग' यांच्या चित्रपटावरही असेच काम केले आहे. आम्हाला आशा आहे की सर्वांना हा चित्रपट आवडेल. भाटी कुटुंबातील नरपत सिंग भाटी, गोपाल सिंग भाटी आणि महेंद्र सिंग भाटी यावेळी उपस्थित होते. मेजर भाटी यांचे पुतणे गोपाल सिंग यांनी म्हटलं, "शूरांच्या कथा सर्वांना कळाव्यात यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे."
बऱ्याच दिवसांनी मृतदेह सापडले : चुशुल सेक्टरमधील रेझांग ला येथे झालेल्या भयंकर युद्धात मेजर शैतान सिंग भाटी हुतात्मा झाले. बर्फ गोठल्यामुळे त्यांचे आणि त्यांच्या सहकारी जवानांचे मृतदेह काही दिवसांनी सापडले. युद्धबंदीमुळं युद्ध संपले, मात्र मेजरसह अनेक जवानांचे मृतदेह सापडले नाहीत. तीन महिन्यांनंतर, एका मेंढपाळानं इंडियन आर्मीला मृतदेह सापडल्याची माहिती दिली. बर्फात पुरलेले असल्यानं मेजर शैतान सिंग आणि इतर जवानांचे मृतदेह शाबूत राहिले.
त्यांच्या पायांना दोरी बांधलेली आढळली : मृतदेह बाहेर काढले तेव्हा मेजर शैतान सिंग यांचा मृतदेह एका दगडावर पडलेला आढळला. त्यांच्या पायांना दोरी बांधलेली होती, ज्यामध्ये मशीनगन होती. यावरून असे सूचित होते की, जेव्हा त्यांचे हात निकामी झाले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पायांनी मशीनगनमधून गोळीबार केला. त्यांच्या अदम्य धैर्यानं आणि बलिदानानं सीमा सुरक्षित ठेवली. १८ नोव्हेंबर १९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारतीय सैन्यातील मेजर शैतान सिंग भाटी यांना देशाचा सर्वोच्च सन्मान परमवीर चक्रानं सन्मानित करण्यात आलं.
अवघ्या ३८व्या वर्षी अमर : मेजर शैतान सिंग यांचा जन्म १ डिसेंबर १९२४ रोजी जोधपूरच्या फलोदीजवळ झाला. त्यांचे वडील तत्कालीन भारतीय सैन्याचे लेफ्टनंट कर्नल हेम सिंग भाटी होते, ज्यांनी पहिल्या महायुद्धात भाग घेतला होता. यासाठी त्यांना ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) देण्यात आला. १ ऑगस्ट १९४९ रोजी शैतान सिंग यांना सैन्यात नियुक्त करण्यात आले. त्यांना कुमाऊँ रेजिमेंटमध्ये दाखल करण्यात आले. १९६२च्या चीनशी झालेल्या युद्धादरम्यान, त्यांची चुशुल सेक्टरमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, जिथे रेझांग ला येथील भयंकर युद्धात शेकडो चिनी सैनिक मारले गेले होते. '१२० बहादूर' चित्रपटासाठी फरहान अख्तरनं जोधपूरमध्ये मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या कुटुंबाची भेट घेतली. त्यांच्या परवानगीनंतरच हा चित्रपट सुरू झाला. एका मुलाखतीत फरहान अख्तरनं सांगितलं की मेजरच्या कुटुंबानं संपूर्ण चित्रपटासाठी एकही रुपया रॉयल्टी मागितली नाही. नायकांची कहाणी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट होतं.
