फरहान अख्तरचं 'या' चित्रपटानंतर चमकले नशीब, वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या यशस्वी निर्मात्याबद्दलची कहाणी...
फरहान अख्तर 9 जानेवारी रोजी त्याचा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता या विशेष प्रसंगी त्याच्याबद्दल काही रंजक गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
मुंबई - अभिनेता आणि गायक फरहान अख्तर यानं चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय त्यानं बॉलिवूडमध्ये अनेक गाणी देखील गायली आहेत. तो एक चांगला गायक, अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता आहे. चित्रपटसृष्टीत त्याला खूप चांगले यश मिळवले आहे. आज फरहान 9 जानेवारी रोजी आपला 52वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता त्याला अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यामातून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. अभिनेत्यानं आपल्या करिअरची सुरुवात वयाच्या 27पासून केली. आज अभिनेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही तुम्हाला त्याच्याबद्दल काही विशेष गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहोत, जे तुम्हाला माहित नसेल.
फरहान अख्तरचा वाढदिवस : फरहान अख्तरचा जन्म 9 जानेवारी 1974 रोजी मुंबईमध्ये झाला. त्याचे वडील जावेद अख्तर यांनी चित्रपटसृष्टीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांच्या यशामुळं फरहान अख्तरनं देखील वडीलांप्रमाणे चित्रपटसृष्टीत आपलं करिअर बनविण्याचं स्वप्न पाहिलं. फरहान लहानपणापासूनचं चित्रपटमय वातावरणात वाढलेला होता. त्यामुळं त्याला चित्रपटसृष्टीमधील काम शिकण्यासाठी वेळ लागला नाही. अभिनेत्यानं 2001मध्ये 'दिल चाहता है' या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवलं. त्यानं हा चित्रपट निर्मित केला. त्याचा पहिला चित्रपट हा यशस्वी झाला नाही. यानंतर त्यानं 2004मध्ये हृतिक रोशन अभिनीत 'लक्ष्य' चित्रपट दिग्दर्शित केला. त्याचा हा देखील चित्रपट फ्लॉप ठरला.
'या' चित्रपटानंतर मिळाली प्रसिद्धी : यानंतर फरहाननं शाहरुख खानबरोबर 2006मध्ये 'डॉन' चित्रपट बनवला होता. हा चित्रपट त्याचा हिट ठरला. या चित्रपटानंतर दिग्दर्शकानं आपलं नाव चित्रपटसृष्टीत मोठ केलं. 'डॉन' चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत शाहरुख खान, प्रियांका चोप्रा आणि ईशा कोप्पीकर हे स्टार्स दिसले होते. तसेच 'रॉक ऑन' आणि 'भाग मिल्खा भाग'मध्ये काम केल्यानंतर त्यानं अभिनय क्षेत्रामध्ये देखील स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यानं दिग्दर्शक म्हणून अनेक फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकले आहेत. याशिवाय त्यानं त्याच्या पहिल्या चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला आहे. आज तो एक यशस्वी अभिनेता, निर्माता दिग्दर्शक आणि गायक आहे. तसेच त्याचा 2025मध्ये '120 बहादुर' हा चित्रपट आला होता. यामध्ये त्यानं जबरदस्त अभिनय केला होता.
वैयक्तिक आयुष्य : फरहान अख्तरनं 2000मध्ये अधुना भाबानीशी लग्न केलं होतं. तो त्यावेळी तो दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करत होता, याचदरम्यान तो तिला भेटाला. यानंतर तो तिच्या प्रेमात पडला. मात्र फरहानचं लग्न फार काळ चालू शकलं नाही. त्याचा 2016मध्ये घटस्फोट झाला होता. यानंतर त्यानं शिबानी दांडेकरशी 19 फेब्रुवारी 2022मध्ये खंडाळा येथील फार्महाऊसवर लग्न केलं. या लग्नामध्ये कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते.
