बाफ्टा 2026 विजेत्यांची यादी: भारतीय चित्रपट 'बूंग'नं आपल्या विजयासह रचला इतिहास
ब्रिटीश अकादमी चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फॅमिली फिल्म' श्रेणीत बाफ्टा पुरस्कार जिंकून 'बूंग'नं इतिहास रचला आहे.
Published : February 23, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद : एक्सेल एंटरटेनमेंट, चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट आणि सुटिबल पिक्चर्सचा समीक्षकांनी प्रशंसित 'बूंग' चित्रपटानं 79व्या ब्रिटिश अकादमी चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फॅमिली फिल्म' श्रेणीतील बाफ्टा पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला आहे. लंडनच्या रॉयल फेस्टिव्हल हॉलमध्ये झालेल्या या प्रतिष्ठित समारंभात चित्रपटाचे निर्माते रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, लक्ष्मीप्रिया देवी आणि अॅलन मॅकअॅलेक्स उपस्थित होते. 2026च्या बाफ्टा चित्रपट पुरस्कारांमध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीनं एक महत्त्वाचा क्षण साजरा केला, कारण 'बूंग'नं 'बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फॅमिली फिल्म' पुरस्कार जिंकला आणि या श्रेणीत जिंकणारा तो पहिला भारतीय चित्रपट ठरला.
'बूंग' चित्रपटाची कहाणी : लक्ष्मीप्रिया देवी यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. हा भावनिक बाल चित्रपट जगभरातील अनेक प्रमुख व्यासपीठांवर प्रदर्शित झाला आहे. हा एक मोठा सहयोग आहे, जो भारतातील प्रादेशिक कथांना आंतरराष्ट्रीय मंचावर आणतो. या चित्रपटानं 'झूटोपिया 2', 'लिलो अँड स्टिच 'आणि 'आर्को' सारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांना मागे टाकत बाफ्टा पुरस्कार जिंकला. हा चित्रपट एका लहान मुलाभोवती फिरतो, जो त्याच्या आईला एक खास भेट देऊन आश्चर्यचकित करू इच्छितो. तो असा विश्वास करतो की, त्याचे वडिलांना, जे एकत्र राहत नाहीत, त्यांना घरी परत आणून तो त्याच्या आईला सर्वात मौल्यवान भेट देईल. त्याच्या वडिलांच्या शोधात त्याचे जग उध्वस्त होते, मात्र शेवटी, त्याला अशी भेट मिळते, ज्याची त्यानं कधीही अपेक्षा केली नव्हती.
Indian cinema marked a watershed moment at the 2026 BAFTA Film Awards as Boong clinched the Best Children's and Family Film award, becoming the first Indian film ever to win in the category— IIFA (@IIFA) February 23, 2026
Directed by Lakshmipriya Devi and produced by Farhan Akhtar along with Vikesh Bhutani,… pic.twitter.com/PDP3t3cl1I
“don’t reach for the subtitles just yet” not alia bhatt casually switching up to hindi at the baftas and making the whole room laugh like that pic.twitter.com/Q9KupPB6Jl— ً (@softiealiaa) February 22, 2026
And tonight’s final award for Best Film goes to… One Battle After Another 🌟 #EEBAFTAs @WarnerBrosUK pic.twitter.com/XKRDyLnpau— BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026
बाफ्टा चित्रपट पुरस्कार 2026 विजेत्यांची यादी
बेस्ट डायरेक्टर
विनर: वन बॅटल आफ्टर अनदर – पॉल थॉमस एंडरसन
बेस्ट लीडिंग एक्टर
विनर: रॉबर्ट अरामायो – आई स्वियर
बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस
विनर: जेसी बकले – हॅमनेट
बेस्ट फिल्म
विनर: वन बॅटल आफ्टर अनदर
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
विनर: वुनमी मोसाकू – सिनर्स
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर
विनर: शॉन पेन – वन बॅटल आफ्टर अनदर
बेस्ट बच्चों और फॅमिली फिल्म
विनर: बूंग
बेस्ट स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स
विनर: अवतार: फायर एंड ऐश
बेस्ट प्रोडक्शन डिझाइन
विनर: फ्रेंकस्टीन
बेस्ट मेक अप एंड हेयर
विनर: फ्रेंकस्टीन
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री
विनर: मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन
बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म
विनर: दिस इज़ एंडोमेट्रियोसिस
बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन
विनर: टू ब्लैक बॉयज़ इन पॅराडाइज़
बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले
विनर: सिनर्स – रयान कूगलर
एका ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर किंवा प्रोड्यूसरद्वारा आउटस्टॅडिंग डेब्यू
विनर: माई फादर्स शॅडो – अकिनोला डेविस जूनियर (डायरेक्टर), वेल डेविस (राइटर)
बेस्ट कास्टिंग
विनर: आई स्वेयर
बेस्ट एडिटिंग
विनर: वन बॅटल आफ्टर अनदर
बेस्ट एनिमेटेड फिल्म
विनर: ज़ूट्रोपोलिस 2
बेस्ट सिनेमॅटोग्राफी
विनर: वन बॅटल आफ्टर अनदर
बेस्ट साउंड
विनर: F1
बेस्ट ओरिजिनल स्कोर
विनर: सिनर्स
बेस्ट अडॅप्टेड स्क्रीनप्ले
विनर: वन बैटल आफ्टर अनदर – पॉल थॉमस एंडरसन
बेस्ट कॉस्ट्यूम डिझाइन
विनर: फ्रैंकस्टीन
बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज
विनर: सेंटीमेंटल वैल्यू
आउटस्टॅडिंग ब्रिटिश फिल्म
विनर: हैमनेट
राइजिंग स्टार अवॉर्ड (पब्लिक वोटिंग)
विनर: रॉबर्ट अरामायो
आउटस्टॅडिंग ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा अवार्ड
विनर: क्लेयर बिन्स
बाफ्टा फेलोशिप
विनर: डोना लैंगली