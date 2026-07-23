फरदीन खाननं वडील फिरोज खान आणि फरीदा जलाल यांच्यामधील खास नात्याची केली आठवण...
अभिनेता फरदीन खाननं त्याचे दिवंगत वडील फिरोज खान यांची मैत्रीण फरीदा जलाल यांची भेट घेतली आहे. त्यानं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 4:32 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता फरदीन खाननं त्याचे दिवंगत वडील फिरोज खान यांना ज्येष्ठ अभिनेत्री फरीदा जलाल यांच्याबद्दल वाटणारा आदर आणि कौतुक याबद्दल भाष्य केलं. त्यांच्यातील संबंधांची आठवण सांगताना फरदीननं म्हटलं की, त्याचे वडील फरीदा यांना एक अभिनेत्री म्हणून अत्यंत मानाचे स्थान देत असत आणि त्यांच्याबरोबर काम करण्याबद्दल नेहमीच आपुलकीने बोलायचे. इन्स्टाग्रामवर एक भावपूर्ण पोस्ट शेअर करताना फरदीननं अभिनेत्रीसोबतच्या स्वतःच्या जुन्या आठवणींनाही उजाळा दिला,'धर्मात्मा' चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान त्यांची भेट फरदीनबरोबर झाली. त्या त्याला त्याच्या बालपणापासून ओळखत होत्या, असे त्यानं सांगितलं. अनेक वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा भेटल्याचा आनंद त्यानं व्यक्त केला आणि या भेटीचे वर्णन एक 'विशेष क्षण' असेही त्यानं केलं आहे.
फरदीन खानची पोस्ट : ज्येष्ठ अभिनेत्रीसोबतचा आपला फोटो शेअर करताना अभिनेत्यानं लिहिलं, 'इतक्या वर्षांनंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट अभिनेत्रींपैकी एकाला पुन्हा भेटणे खूप आनंददायी होते. 'धर्मात्मा'च्या काळात फरीदा आंटी मला लहानपणापासून ओळखत होत्या आणि मी नेहमीच त्यांना खूप आपुलकीनं आठवत आलो आहे. खान साहेब त्यांना एक अभिनेत्री म्हणून खूप मानायचे आणि त्यांच्याबरोबर काम करताना त्यांना किती आनंद मिळायचा, याबद्दल ते नेहमी बोलायचे."
'काल तुम्हाला भेटून खूप छान वाटलं, फरीदा आंटी. तुम्ही खरोखरच माझा दिवस खास बनवला. दुर्दैवानं, आम्ही एकत्र काम केलेली ही दुसरी मालिका आहे, पण यात आमचा एकही सीन एकत्र नाही. कदाचित तिसऱ्या वेळी नशीब साथ देईल. फरदीन खान आणि फरीदा जलाल यांनी 2002 मधील 'कुछ तुम कहो कुछ हम कहें' या रोमँटिक ड्रामा चित्रपटात एकत्र काम केलं होते. तसेच, ते दोघेही संजय लीला भन्साळी यांच्या 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या वेब सीरीजमध्येही झळकले आहेत.
'धर्मात्मा' चित्रपटाबद्दल माहिती : 'धर्मात्मा' चित्रपटाबद्दल सांगायचे तर, या चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन फिरोज खान यांनी केली होती. या चित्रपटात हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, इम्तियाज खान, डॅनी डेंझोंगपा, मदन पुरी फरीदा जलाल, रणजित, हेलन,, जीवन, इफ्तिखार, दारा सिंग, सत्येन कप्पू आणि सुधीर हे स्टार्स होते. 1975 मधील 'धर्मात्मा' या चित्रपटात फरीदा जलाल यांनी 'मोना'ची भूमिका केली होती, तर फिरोज खान यांनी 'रणबीर'ची भूमिका होती. जवळपास पाच दशकांचा प्रदीर्घ कारकीर्द असलेल्या फरीदा जलाल यांनी 200हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. आपल्या अष्टपैलू अभिनयासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या फरीदा जलाल यांनी, विशेषतः मुख्य प्रवाहातील हिंदी चित्रपटांमधील सहाय्यक भूमिकांच्या माध्यमातून अनेकांची मनं जिंकली आहेत.
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