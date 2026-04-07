प्रसिद्ध कोरिओग्राफर फराह खान शिर्डी साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक...
फराह खान शिर्डीला गेल्याची बातमी समोर आली आहे. तिनं साईबाबांचं दर्शन घेऊन काही विशेष गोष्टी स्वत:बद्दल शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 4:05 PM IST
शिर्डी : केलेला नवस पूर्ण झाल्यानंतर, नवीन नवस करण्यासाठी मी नेहमी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असते. आज मी माझ्याबरोबर माझी संपूर्ण यूट्यूबची टीम शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन आले असल्याचं प्रसिद्ध कोरिओग्राफर फराह खान यांनी साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे. प्रसिद्ध कोरिओग्राफर, चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माती फराह खान यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या द्वारकामाई आणि गुरुस्थानाचेही दर्शन घेतलं आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर, साईबाबा संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे यांनी शॉल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार केला आहे.
फराह खान यांनी घेतलं साईबाबाचं दर्शन : साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना फराह खान म्हणाल्या की, मी पंधरा-सोळा वर्षांची असल्यापासून नेहमी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत आहे. आधी मी साध्या बसने येत होते. त्यानंतर थोडे पैसे येऊ लागल्यानंतर एसी बसनं शिर्डीत येऊ लागले. आता कधी हेलिकॉप्टरनं किंवा स्वतःच्या गाडीनं शिर्डीला येत आहे. ही सगळी साईबाबांची कृपा आहे. त्यांच्या आशीर्वादानं आम्ही येथेपर्यंत पोहोचलो असल्याचेही फराह खान यांनी सांगितलं आहे.
माझ्या मुलांनाही साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत घेऊन येईल : माझ्यासोबत काम करणारी यूट्यूब टीम तसेच माझ्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह मी आज शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले असल्याचेही खान यांनी सांगितलं आहे. पुढच्या वेळी मी माझ्या मुलांनाही साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत घेऊन येणार आहे. साईबाबांना नवस केला होता की, माझ्या मुलांना चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अॅडमिशन मिळाल्यानंतर त्यांनाही घेऊन येईन. त्यामुळं पुढच्या वेळी नक्की माझ्या मुलांना साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन येणार असल्याचेही फराह खान यांनी सांगितलं आहे.
हिंदी चित्रपटसृष्टीबद्दल बोलण्यास टाळलं : साईबाबांना नवस केला की, तो पूर्ण होतो आणि त्या निमित्तानं पुन्हा शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणं होतं. त्यामुळं मागील नवस फेडण्यासाठी मी येत असते. यानंतर नवीन नवस साईबाबांना या निमित्तानं करत असते. यावेळी फराह खान यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टी तसेच इतर विषयांवर बोलण्यास टाळलं. आज साईबाबांच्या दर्शनासाठी आले आहे. त्यामुळं आज फक्त आणि फक्त साईबाबांच्या विषयावर बोलणार असल्याचं सांगत अधिक बोलण्यास फराह खान यांनी टाळलं.