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चित्रपट निर्माती-नृत्यदिग्दर्शिका आणि यूट्यूबर प्रसिद्ध फराह खाननं सुमनच्या 'शेखर टोनाइट' चॅट शोमध्ये लावली हजेरी...

चित्रपट निर्माती-नृत्यदिग्दर्शिका आणि प्रसिद्ध यूट्यूबर फराह खाननं सुमनच्या 'शेखर टोनाइट' या चॅट शोमध्ये हजेरी लावली. यावेळी तिला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले.

Farah Khan and shekhar suman
फराह खान आणि शेखर सुमन (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 10:27 AM IST

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हैदराबाद : चित्रपट निर्माती-नृत्यदिग्दर्शिका आणि प्रसिद्ध यूट्यूबर फराह खाननं मातृत्व आणि वयाच्या 43व्या वर्षी तिळ्यांचे स्वागत करण्याच्या अनपेक्षित आनंदाबद्दल आपले मत व्यक्त केले आहे. फराह शेखर सुमनच्या 'शेखर टोनाइट' या चॅट शोमध्ये पाहुणी म्हणून आली होती, जिथे तिनं बाळंतपणानंतर अभिनेत्रींना इतक्या लवकर बाळंतपणातील वजन कमी करताना पाहून तिला कसे वाटते याबद्दल सांगितले."जेव्हा मी नायिका आणि सेलिब्रिटींना बाळंतपणानंतरचे वजन कमी करून फक्त दोन महिन्यांत त्यांच्या जुन्या शरीरासारखे झालेले पाहते, तेव्हा मला त्याचा खूप राग येतो. मला माझे बाळंतपणातील वजन कमी करायला 4-5 वर्षे लागली. मुले झाल्यावर आम्ही एक मोठे घर विकत घेतलं, त्यामुळं माझी मुलं खरोखरच एक आशीर्वाद आहेत."

तीन बाळांसाठी तयार होते का? : फराहनं पुढं सांगितलं," मला तीन बाळांची अपेक्षा नव्हती, पण एक तरी होईल असं वाटलं होतं... मी 42 वर्षांची असताना आयव्हीएफ (IVF) चा प्रयत्न करत होते, आणि 43 वर्षांची असताना बाळंत झालं, त्यामुळं मी त्यासाठीचं सर्वसाधारण वय आधीच ओलांडलं होतं." पती शिरीष कुंदर आणि घरातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना फराह सांगितलं की, "ते आणि माझा मुलगा यांची उंचीसुद्धा सारखीच आहे. जेव्हा कधी मी रात्री बसली असते किंवा बेडरूममध्ये कोणी येतं, तेव्हा मला कळत नाही की, झार येत आहे की शिरीष. आणि जर समोरची व्यक्ती येऊन मला मिठी मारते, तर मला कळतं की हा तर माझा मुलगा आहे."

शिरीष कुंदर आहे विशेष : पती शिरीष कुंदर यांना आपण किती महत्त्व देतो, याबद्दल बोलताना तिनं पुढं सांगितलं की, "जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट खूप हवी असते, तेव्हा तिची गरज किती असते? जेव्हा ती आपल्याला मिळते… तेव्हा तिची किंमत वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये शून्य होते. मी आता शिरीषला इतर गोष्टींसाठी महत्त्व देते, एक वडील म्हणून, आमच्या संपूर्ण कुटुंबाची काळजी घेणारी व्यक्ती म्हणून, त्या सगळ्या गोष्टींसाठी. मी त्याच्याशिवाय राहू शकत नाही. मी त्याला म्हणाले की, तू मुलांबरोबर गेलास तर माझं वायफाय कोण वापरणार? शिरीषमुळं आम्ही घर चालवू शकत नाही, तो एक उत्तम वडील आहे. यामुळेच माझी मुलं अशा विद्यापीठांमध्ये गेली आहेत. ते पूर्णपणे त्याच्यामुळेच आहे. सगळे विचारतात, ‘अरे देवा, त्या सगळ्यांना अर्ली डिसिजनमधून प्रवेश मिळाला. तुमचे समुपदेशक कोण होते?’ मी म्हणते, नाही, त्यांचे वडीलच त्यांचे समुपदेशक होते."

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FARAH ON GIVING BIRTH TO TRIPLETS 3
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