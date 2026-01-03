करण टेकरनं आपल्या आईसह फराह खानसाठी बनला हलवा...

ETV Bharat / entertainment

फराह खाननं यावेळी तिच्या व्लॉगमध्ये 'भय: द गौरव तिवारी' वेब सीरीज फेम अभिनेता करण टेकरचं घर दाखविलं. तिनं अभिनेत्याचा घरी स्वादिष्ट हलवा खाल्ला.

करण टेकर आणि फराह खान
January 3, 2026

मुंबई : 'भय: द गौरव तिवारी' वेब सीरीजमध्ये प्रमुख भूमिकेत असणारा अभिनेता करण टेकरला प्रेक्षकांकडून खूप प्रेम मिळाले आहे. त्याच्या या वेब सीरीजचं अनेकजण कौतुक करत आहेत. आता निर्माती आणि कोरियोग्राफर फराह खाननं नुकताच तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर करण आणि त्याच्या कुटुंबासह एक व्लॉग शूट केला. हा व्लॉग अनेकांना खूप आवडत आहे. या व्लॉगमध्ये फराहनं करण आणि त्याच्या कुटुंबाबरोबर बराच वेळ घालवला. आता हा व्लॉग पाहिल्यानंतर करणच्या आलिशान घराबद्दल सोशल मीडियावर खूप कौतुक होत आहे. करणचे घर एका पंचतारांकित हॉटेलसारखे आहे. या घरामध्ये करणचे संपूर्ण कुटुंब आणि तो राहतो. त्याचे हे घर त्याच्या बहिणीने सजवले आहे.

फराह खान पोहोचली करण टेकरच्या घरी : याशिवाय फराह खानच्या व्लॉगमध्ये करणचे संपूर्ण कुटुंब एकत्र असून त्यांनी डिझायनर डाइनिंग टेबलवर जेवणाचा आनंद घेतला. तसेच करणनं यावेळी फराहला सांगितलं की, त्यांच्या बहिणीला बाळ झालं आहे, आता ते बाळ तीन महिन्याचे आहे. या व्लॉगमध्ये करणच्या बहिणीसह तिचे पती देखील उपस्थित होते. तसेच फराहनं करणच्या बहिणीच्या बाळाचा देखील खूप लाड केला. करण आपल्या कुटुंबाव्यतिरिक्त मित्रांबरोबर देखील खूप वेळ घालवतो, हे त्यानं यावेळी उघड केलं. तसेच व्लॉगमध्ये फराहबरोबर असणारा दिलीपला करणनं काला खट्टा नावाचे पेय दिले. करणने स्वतः त्याच्या स्वयंपाकघरात त्याच्या आईबरोबर हलवा बनवला. तसेच हलवा वाढत असताना करणनं फराहला सांगितलं की, तो एक चांगला संस्कारी पती बनू शकतो, यावर फराह हसते.

करण टेकरची पहिली कमाई : तसेच व्लॉगमध्ये हे करणचे संपूर्ण कुटुंब आहे. अभिनेत्यान खुलासा केला की, त्याचे वडील कुकू यांनी चित्रपटसृष्टीत काम केलं आहे. यानंतर करणच्या वडिलांनी सांगितलं की, त्यांनी एकदा दूरदर्शन शो बिरबलमध्ये काम केलं होतं. तसेच त्यांना या शोसाठी 100 रुपये देण्यात आले होते. यानंतर करणनं देखील त्यांच्या पहिल्या जाहिरातीबद्दल सांगितलं, ज्यासाठी त्याला पहिल्यांदा 1500 रुपये देण्यात आले होते. सध्या करण हा 'भय: द गौरव तिवारी' वेब सीरीजमुळं खूप चर्चेत आहे. या सीरीजमधील त्याचा अभिनय हा अनेकांना आवडला. तसेच करणनं अनेक टीव्ही मालिकेत काम केलं आहे. याशिवाय तो पुढं अनेक प्रोजेक्ट्सचा भाग असणार आहे.

