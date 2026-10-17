फराह खाननं कपाळावर टिळा लावण्यास दिला नकार, सोशल मीडियावर झाली ट्रोल...
फराह खान एका कार्यक्रमात 'टिका' लावण्यास नकार दिल्यानंतर तिला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात येत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 11:18 AM IST
हैदराबाद : चित्रपट निर्माती, नृत्यदिग्दर्शिका आणि युट्युबर फराह खाननं एका कार्यक्रमात 'टिका' लावण्यास नकार दिल्यामुळं सोशल मीडियावर ट्रोल झाली आहे. एक्सवर फराह खानचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या क्लिपमध्ये, हॉटेलमधील कर्मचारी तिचे स्वागत करण्यासाठी 'आरतीची थाळी' घेऊन आल्याचे दिसते. मात्र, जेव्हा एक कर्मचारी तिच्या कपाळावर 'टिका' लावण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा फराह ती लावण्यास नकार देते आणि नंतर आपल्या मनगटावर टिळा लावून घेते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. नेटकऱ्यांनी चित्रपट निर्मातीवर जोरदार टीका केली आहे.
फराह खाननं कपाळावर टिका लावण्यास स्पष्ट नकार दिला : एका सोशल मीडिया यूजरनं लिहिलं आहे, "जेव्हा एक महिला स्वागताच्या भावनेनं फराह खानला 'टिका' लावू पाहते, तेव्हा तिला वाईट वाटते. नवल म्हणजे, इस्लाममध्ये 'हराम' मानले जाणारे नेलपॉलिश ती लावते, पण 'टिका' लावल्यास तिला आक्षेप वाटतो! कारण नेलपॉलिश हा एक 'स्टाईल स्टेटमेंट' आहे, तर 'टिका' ही एक हिंदू परंपरा आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सेलिब्रिटींचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे."
दुसऱ्या एका यूजरनं लिहिलं, "फराहनं आधी फुलांचा वर्षाव नाकारला आणि त्यानंतर कपाळावर टिका लावण्यासही स्पष्ट नकार दिला! जर त्यांना माहीत असते की, अशा ठिकाणी अशा प्रकारच्या स्वागत-पद्धती अवलंबल्या जातील, तर मग त्या अशा ठिकाणी जातातच कशाला? काही लोकांना विनाकारण वाद निर्माण करण्याची सवयच असते! फराह खानने अशा प्रकारे अनादर करणे तिला शोभते का? ज्यांनी तिला आमंत्रित केले, ते लोकही तितकेच मूर्ख आहेत!" आणखी एका युजरनं प्रश्न उपस्थित केला, "ही 'धर्मनिरपेक्ष' फराह खान कपाळावर 'टिका' लावण्यास का नकार देते??"
फराह खानचं काम : फराहनं 2004 मध्ये 'मैं हूँ ना' या व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शिका म्हणून पदार्पण केलं, त्यानंतर 2007मध्ये तिनं 'ओम शांती ओम'चे दिग्दर्शन केलं. त्यानंतर तिनं 2010मध्ये 'तीस मार खान' आणि 2014 मध्ये अनेक कलाकारांचा समावेश असलेला 'हॅपी न्यू इयर' या चित्रपटाचं तिनं दिग्दर्शन केलं. तिनं तेलुगू आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीत तसेच 'मॉनसून वेडिंग', 'बॉम्बे ड्रीम्स', 'व्हॅनिटी फेअर', 'मॅरीगोल्ड: ॲन ॲडव्हेंचर इन इंडिया' आणि 'कुंग फू योगा' यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रोजोक्टसाठीही काम केलं आहे.