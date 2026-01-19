'जर अहान शेट्टीनं कमेंट केली तर...' 'बॉर्डर 2'च्या रिलीजपूर्वी, सुनील शेट्टीच्या मुलाच्या चाहत्यानं इंटरनेटवर घातला धुमाकूळ...
'बॉर्डर 2' चित्रपटावरून चाहते अहान शेट्टीला ब्लॅकमेल करत आहेत, अभिनेत्याविरोधात ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 19, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : लोक 'बॉर्डर 2' पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 23 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी प्रदर्शित होत आहे. 'बॉर्डर'चा सीक्वेल 28 वर्षांनी येत आहे आणि यामुळं देशभरात एक अनोखी क्रेझ प्रेक्षकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे, ज्यामुळं सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ट्रेलरवरील लोकांच्या प्रतिक्रियांवरून असे दिसून येत आहे की, देशभक्तीपर हा चित्रपट पाहण्यास अनेकजण उत्सुक आहेत. दरम्यान, सोशल मीडियावर 'ब्लॅकमेलिंग' ट्रेंड वेगानं पसरत आहे. लोक अहान शेट्टीसह चित्रपटाच्या संपूर्ण स्टारकास्टला अनेक प्रश्न विचारत आहेत. याशिवाय त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी स्टार कास्टला ब्लॅकमेल करत आहेत.
हा 'ब्लॅकमेलिंग' ट्रेंड काय आहे? : सोशल मीडियावर स्क्रोल करताना, प्रत्येक दुसऱ्या रीलवर एकच गोष्ट वाचली जाते, 'जर अहान शेट्टीनं माझ्या पोस्टवर कमेंट केली तर 'मी बॉर्डर 2' पाहेन.' या 'ब्लॅकमेलिंग' ट्रेंडमध्ये मुलांपासून तरुणांपर्यंत आणि वृद्ध पुरुष आणि महिलांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. अनेकजण रील पोस्ट करून म्हणत आहे की, जर अहान शेट्टीनं त्यांच्या पोस्टवर कमेंट केली तर त्यांचा बॉस संपूर्ण ऑफिसला मोफत चित्रपट दाखवेल. आता, लोक अहान शेट्टीसह चित्रपटाच्या संपूर्ण स्टारकास्टला त्यांच्या पोस्टवर कमेंट करण्यासाठी 'ब्लॅकमेल' करत आहेत. काही जण म्हणत आहेत की, ते चित्रपट पाहण्यासाठी संपूर्ण थिएटर बुक करतील, तर काहीजण म्हणत आहेत की, ते त्यांच्या मैत्रिणींना चित्रपट दाखवतील. इतकेच नाही तर भारतीय सैन्याचे जवानही या 'ब्लॅकमेलिंग' ट्रेंडमध्ये सहभागी होत आहेत.
'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल : आता, अहान शेट्टी आणि त्याचा सह-कलाकार सुनील शेट्टी या पोस्टवर दिवसरात्र प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान, अहान शेट्टी, सुनील शेट्टी आणि चित्रपटातील इतर कलाकारांवर इतके प्रेम प्रेक्षक देत असल्यामुळं ते खूप आनंदी झाले आहेत. अहान शेट्टी आणि सुनील शेट्टी या व्हायरल 'ब्लॅकमेलिंग' पोस्टवर एकामागून एक प्रतिक्रिया देत आहेत. अशा जवळजवळ प्रत्येक पोस्टवर अहान शेट्टीची कमेंट नेहमीच दिसून येत आहे आणि तो त्याच्या चाहत्यांचे मनापासून आभार मानत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अहान शेट्टीचे वडील सुनील शेट्टी हे बॉर्डर (1997) चित्रपटात होते आणि त्यांनी भैरव सिंहची उत्कृष्ट भूमिका साकारली होती. अहान या चित्रपटात नौदलाच्या अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ आणि वरुण धवन देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. अनुराग सिंग दिग्दर्शित, 'बॉर्डर 2'ची निर्मिती निधी दत्ता करत आहे, जी जेपी दत्ता (बॉर्डरचे दिग्दर्शक) यांची मुलगी आहे. 'बॉर्डर 2'ची आगाऊ बुकिंग आता सुरू झाली आहे.
हेही वाचा :