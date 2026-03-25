ETV Bharat / entertainment

इमरान हाश्मीच्या वाढदिवसानिमित्त चाहते त्याच्या घराबाहेर जमले, अभिनेत्याच्या मुलानं व्हिडिओ कॉल करून केलं सर्वांना खुश...

इमरान हाश्मीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी चाहते त्याच्या मुंबईमधील घराबाहेर जमले होते. यानंतर त्याच्या मुलानं वडिलांना व्हिडिओ कॉल केला आणि अभिनेत्यानं आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधला.

इमरान हाश्मी (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार इमरान हाश्मीचा वाढदिवस हा 24 मार्च रोजी झाला. अभिनेत्यानं काल आपला 47वा वाढदिवस साजरा केला. वाढदिवसानिमित्त, मोठ्या संख्येनं चाहते त्याच्या मुंबईतील घराबाहेर जमले होते. तिथे उपस्थित असणारे प्रत्येकजण त्याची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक होते. आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये इमरानसाठीचं प्रेम चाहत्यांमध्ये दिसत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये मोठ्यानं त्याचे नाव चाहते घेत आहेत. यावेळी इमरान घरी उपस्थित नसला तरी, त्यानं आपल्या चाहत्यांना निराश केलं नाही.

इमराननं आपल्या मुलाद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधला : इमरानचे चाहते तो घरी नसताना आले. त्यानंतर चाहत्यांशी संपर्क साधण्यासाठी इमराननं मुलगा, अयान हाश्मीची मदत घेतली. अयाननं इमरानला व्हिडिओ कॉल केला. यानंतर या कॉलद्वारे अभिनेत्यानं आपल्या चाहत्यांशी संपर्क साधला. हा क्षण इमरानच्या चाहत्यांसाठी खूप महत्वाचा ठरला. दरम्यान व्हायरल व्हिडिओत अयान हा हसताना आणि इमरान आपल्या चाहत्यांशी हसून बोलाताना दिसत आहे. अभिनेता प्रत्यक्ष आपल्या चाहत्यांना भेटू शकला नाही, मात्र त्यानं कॉलद्वारे संपर्क साधून आता सर्वांचे मनं जिंकले आहेत. आता सोशल मीडियावर अनेकजण इमरानचं कौतुक करताना दिसत आहे. त्याच्या या व्हिडिओवर त्याचे चाहते कमेंट्स करत आहेत.

इमरानचे आगामी प्रोजेक्ट्स : इमरान हाश्मीच्या कारकि‍र्दीबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यानं हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपली एक मोठी जागा निर्माण केली आहे. त्याचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. दरम्यान आर्यन खानच्या ओटीटी पदार्पणाच्या वेब सीरिज 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मधील अभिनेत्याची भूमिका ही अनेकांना आवडली होती. ही सीरीज खूप हिट ठरली. याशिवाय आता त्याचे अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स प्रदर्शनासाठी सज्ज आहेत. तो लोकप्रिय चित्रपट 'आवारापन'चा सीक्वेल लवकरच घेऊन येणार आहे. या चित्रपटावर बऱ्याच काळापासून काम सुरू आहे. तो आदिवी शेष आणि वामिका गब्बी यांच्याबरोबर 'G2' या चित्रपटातही असणार आहे.

TAGGED:

EMRAAN HASHMI
OUTSIDE EMRAAN HASHMIS HOME
FANS GATHER
इमरान हाश्मी
EMRAAN HASHMI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.