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प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री हेडन पॅनेटियरचं वयाच्या 36व्या वर्षी निधन...

'हीरोज' आणि 'नॅशविल' टीव्ही मालिका फेम अभिनेत्री हेडन पॅनेटियर यांचं वयाच्या 36व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

Hayden Panettiere passes away
हेडन पॅनेटियरचं निधन (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 1:57 PM IST

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हैदराबाद : 'हीरोज' आणि 'नॅशविल' या टीव्ही मालिकांमधील भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेत्री हेडन पॅनेटियरचं वयाच्या 36व्या वर्षी निधन झालं आहे. अभिनेत्रीच्या टीमनं रविवारी तिच्या निधनाची पुष्टी केली. मृत्यूचं कारण अद्याप जाहीर करण्यात आलेलं नाही. हेडन पॅनेटियरच्या टीमनं म्हटलं आहे, 'अत्यंत दुःखानं आम्ही आमच्या लाडक्या हेडनच्या निधनाची घोषणा करत आहोत. ती एक विलक्षण व्यक्तिमत्व आणि एक अशी शक्ती होती, जिनं तिला ओळखणाऱ्या सर्वांना आणि तिला पडद्यावर पाहणाऱ्या लाखो लोकांना प्रचंड प्रेम आणि आनंद दिला.' दरम्यान पॅनेटियर लहानपणापासूनच मनोरंजन उद्योगात सक्रिय होती. तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात 1990च्या दशकात झाली आणि तिनं दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवले.

अभिनेत्री हेडन पॅनेटियर यांचं निधन : 2006 मध्ये प्रसारित झालेल्या एनबीसीच्या 'हीरोज' या सायन्स-फिक्शन ड्रामामुळं तिला चांगलीच ओळख मिळाली. या मालिकेत तिनं क्लेअर बेनेटची भूमिका साकारली होती, जी एक हायस्कूल चीअरलीडर असते आणि तिला स्वतःला बरे करण्याची शक्ती असल्याचे समजते. या शोमधील प्रसिद्ध संवाद, "चीअरलीडरला वाचवा, जगाला वाचवा," खूप प्रसिद्ध झाला होता.

हेडन पॅनेटियरबद्दल : नंतर तिला 'नॅशविल'मध्ये ज्युलिएट बार्न्सची आणखी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका मिळाली. 2012मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या म्युझिकल ड्रामामध्ये, पॅनेटियरनं एका तरुण कंट्री म्युझिक स्टारची भूमिका साकारली होती, जी प्रसिद्धी, नातेसंबंध आणि संगीत उद्योगातील दबाव यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असते. तिच्या अभिनयाला समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली आहे. याशिवाय तिला अनेक पुरस्कारांसाठी नामांकने मिळाली आहेत. पॅनेटियरच्या चित्रपटांमध्ये 'रिमेंबर द टायटन्स', 'रेझिंग हेलन', 'आइस प्रिन्सेस', 'स्क्रीम 4' आणि 'स्क्रीम 6' यांचा समावेश आहेत. तिनं पिक्सारच्या 'अ बग्स लाइफ' या चित्रपटात 'डॉट' या पात्राला आवाजही दिला आहे. पडद्यामागे, पॅनेटियरनं तिच्या आयुष्यातील कठीण काळाबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. 2014मध्ये तिची मुलगी कायाच्या जन्मानंतर, तिनं मद्यपान, नैराश्य आणि प्रसूतीनंतरच्या तीव्र नैराश्याशी केलेल्या संघर्षाबद्दल जाहीरपणे सांगितलं. 2022मध्ये एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत, तिनं तिच्या आयुष्यातील बदलांवर भाष्य केलं.

हेडन पॅनेटियर यांचा भावनिक संघर्ष : तिनं म्हटलं होतं, "मी यशाच्या शिखरावर होते आणि मी सगळं काही उद्ध्वस्त केलं. मला असं वाटलं की मी अगदी तळाशी पोहोचले आहे. पण मग एक असा मार्ग खुला झाला, ज्यानं मला खूप काही शिकवलं. मी स्वतःवर खूप मेहनत घेतली आणि मला अत्यंत प्रामाणिक राहावं लागलं." तिच्या अनुभवांवर आधारित तिचं आत्मचरित्र, 'दिस इज मी: अ रेकनिंग,' या वर्षी मे महिन्यात प्रकाशित झालं. या पुस्तकात, पॅनेटियरनं प्रसिद्धीच्या झोतात वाढणं, मातृत्व, व्यसन आणि मुलीच्या जन्मानंतर तिला आलेल्या भावनिक संघर्षांबद्दल लिहिलं आहे. आपल्या मातृत्वाचं वर्णन करताना ती म्हणाली, "माझी अवस्था ठीक नव्हती. मला तिच्याशी भावनिकरित्या जोडलं जायला शिकावं लागलं. हे एक अशक्य काम वाटत होतं, आणि तो तर माझा पहिलाच दिवस होता."

37व्या वाढदिवसापूर्वी निधन : 2013मध्ये, जेव्हा तिचा धाकटा भाऊ, अभिनेता जेन्सन पॅनेटियर, हृदयविकारामुळं वयाच्या 28 व्या वर्षी निधन झालं, तेव्हा त्या अभिनेत्रीला आणखी एक मोठा धक्का बसला. यानंतर तिनं आपल्या बहिणीच्या पावलावर पाऊल ठेवत अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला आणि 'इव्हन स्टीव्हन्स', 'द वॉकिंग डेड' आणि 'रेसिंग स्ट्राइप्स' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आणि टीव्ही मालिकांमध्ये काम केलं. वैयक्तिक आयुष्यातील आव्हानांना न जुमानता, पॅनेटियरनं गेल्या काही वर्षांत प्रेक्षकांशी संवाद साधणे सुरू ठेवले, आपल्या आत्मचरित्राचा प्रचार केला आणि आपले अनुभव आणि त्यातून सावरण्याच्या प्रक्रियेबद्दल मनमोकळेपणानं सांगितलं. 27 जुलै रोजी शेअर केलेल्या तिच्या शेवटच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, ती छायाचित्रकार रँडल स्लाविनबरोबर हसताना दिसत होती. कॅप्शनमध्ये तिनं लिहिलं होतं, 'चांगले क्षण आणि चांगले मित्र.' दरम्यान 21 ऑगस्ट रोजी अभिनेत्रीचा 37वा वाढदिवस होता.

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