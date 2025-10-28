ETV Bharat / entertainment

'द फॅमिली मॅन ३' ४ वर्षांनी ओटीटीवर परतणार, कधी आणि कुठे प्रसारित होईल याबद्दल जाणून घ्या...

मनोज बाजपेयी अभिनीत 'द फॅमिली मॅन ३' ही सीरीज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या सीरीजच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025

मुंबई : निर्माते राज आणि डीके यांचा 'द फॅमिली मॅन' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सर्वात लोकप्रिय वेब सीरीजपैकी एक आहे. अभिनेता मनोज बाजपेयी अभिनीत या वेब सीरीजसाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत. निर्मात्यांनी खूप दिवसांपूर्वी ' फॅमिली मॅन सीझन ३'ची घोषणा केली केली आहे. आता ही वेब सीरीज पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. चार वर्षांनंतर मनोज बाजपेयी स्टारर ही सीरीज येत आहे. 'द फॅमिली मॅन ३' कधी आणि कुठे ऑनलाइन ओटीटीवर प्रदर्शित होईल याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'द फॅमिली मॅन ३' कधी आणि कुठे होणार रिलीज : 'द फॅमिली मॅन ३' हा २०१९ मध्ये राज आणि डीके यांनी निर्मित केला होता. या सीरीजचा पहिला सीझन सुपरहिट ठरला. यानंतर दुसरा सीझन २०२१ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. चार वर्षांनंतर, 'द फॅमिली मॅन ३'चा तिसरा सीझन येत आहे. मंगळवारी ओटीटी प्लॅटफॉर्म अमेझॉन प्राइम व्हिडिओनं त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवर 'द फॅमिली मॅन ३'चा टीझर शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये वेब सीरीजची मुख्य अभिनेत्री प्रिया मणी कालांतरानं होणाऱ्या बदलांबद्दल सांगताना दिसत आहे. पुढं श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी)ला अनोख्या पद्धतीमध्ये दाखविण्यात आलं आहे.

'द फॅमिली मॅन ३' वेब सीरीजबद्दल : 'द फॅमिली मॅन ३' ही वेब सीरीज २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर रिलीज होणार आहे. या वेब सीरीजची रिलीज तारखेची घोषणा झाल्यानंतर, चाहत्यांमध्ये एक उत्साह पाहायला मिळत आहे. 'द फॅमिली मॅन ३'मध्ये काही नवीन चेहरे दिसणार आहेत. या सीरीजमध्ये मनोज बाजपेयी, शरीब हाश्मी आणि प्रिया मणी यांच्या व्यतिरिक्त, अभिनेता जयदीप अहलावत आणि अभिनेत्री निमरत कौर देखील दिसणार आहेत. या सीरीजमध्ये मनोज बाजपेयीचा जुना अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. यावेळी या सीरीजच्या कहाणीमध्ये अनेक ट्विस्टी आणि टर्न्स पाहायला मिळणार आहेत.

