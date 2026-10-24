अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि काव्या मारनच्या लग्नाची भव्य पत्रिका व्हायरल? काय आहे सत्य जाणून घ्या...
अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि काव्या मारन ग्रीसमध्ये विवाह करणार आहेत. आता एक सोशल मीडियावर लग्नाची आमंत्रण पत्रिका व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 2:04 PM IST
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि उद्योजिका काव्या मारन लवकरच विवाहबंधनात अडकणार अशी चर्चा अनेक दिवसांपासून होत आहे. नुकतेच, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सोशल मीडियावर या जोडप्याच्या लग्नाच्या आमंत्रणचा फोटो पोस्ट केला. यानंतर अनिरुद्ध आणि काव्याच्या लग्नाची बातमी सर्वत्र पसरली. या जोडप्याचे लग्न केव्हा आणि कुठे होईल, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. त्याआधी, सोशल मीडियावर एका भव्य लग्नपत्रिकेनं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. अंबानींच्या आमंत्रण पत्रिकेसारखी दिसणारी ही भव्य लग्नपत्रिका अनिरुद्ध आणि काव्याच्या, लग्नाची असल्याचा दावा केला जात आहे. ही पत्रिका पाहिल्यानंतर अनेकांना अंबानी कुटुंबाच्या शाही लग्नपत्रिकांची आठवण झाली आहे. ही खरोखरच अनिरुद्ध आणि काव्याची लग्नपत्रिका आहे का? चला, सत्य जाणून घेऊया.
भव्य लग्नपत्रिका : ही व्हायरल झालेली भव्य लग्नपत्रिका एका सोन्याच्या पेटीसारखी दिसत आहे. दाक्षिणात्य अभिनेता सूरज वेंजारामूडू ही पत्रिका उघडताना दिसत आहे. ही पत्रिका एखाद्या खजिन्याच्या पेटीसारखी वाटते. चॉकलेट्स, सुका मेवा आणि मिठाईनं भरलेले लग्नाचे कार्ड असल्याचे दिसत आहे. हे एक असे कार्ड आहे जे अत्यंत आकर्षकपणे उघडते. जेव्हा बॉक्स उघडला जातो, तेव्हा सर्वात आधी बाप्पा (गणपती) दिसतात. त्यानंतर कार्डचा उर्वरित भाग पाहुण्यांना दिलेल्या भेटवस्तूंनी सजवलेले आहे. कार्डच्या बॉक्सच्या बाहेरील बाजूस भगवान विष्णूची मूर्ती आहे. हे कार्ड खूप आकर्षक आहे.
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
अनिरुद्ध आणि काव्याचं लग्न : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले भव्य 'लग्नाचे' कार्ड अनेकांना आवडत आहे. हे काव्या आणि अनिरुद्धच्या लग्नाचे कार्ड आहे, असे म्हटले जात आहे, पण ते खरे नाही. वास्तविक, हे भव्य 'लग्नाचे' कार्ड काव्या आणि अनिरुद्धचे नसून, दुबईच्या केआरजी ग्रुपचे मालक कन्नन रवी यांचा मुलगा दीपक याचे आहे. या लग्नासाठी दक्षिण भारतातील अनेक प्रमुख व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. कन्नन यांनी स्वतः सोशल मीडियावर 'लग्नाचे' कार्ड शेअर केले आहे आणि ते दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हासनबरोबर, हे कार्ड शेअर करताना दिसत आहे. दीपक हा डीएमके खासदार डी.एम. कथिर आनंद यांच्या मुलीशी विवाहबद्ध होणार आहे. हा विवाह सोहळा 28 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर दरम्यान पार पडेल. या 'जोडप्याचा साखरपुडा याच' वर्षाच्या सुरुवातीला झाला आहे.
काव्या आणि अनिरुद्धचे लग्न कधी होणार? : दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, काव्या आणि अनिरुद्धचा विवाह 11 नोव्हेंबर रोजी ग्रीसमध्ये होणार आहे. हे एक डेस्टिनेशन वेडिंग असणार आहे. यानंतर हे जोडपे चेन्नईमध्ये एका रिसेप्शनचे आयोजन करणार आहे, जिथे दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकार उपस्थित राहणार आहेत. अनिरुद्ध आणि काव्याचे रिसेप्शन 21 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.