Exclusive Interview: समीरा गुजर जोशी - प्रत्येक नव्या माध्यमातून काहीतरी नवीन शिकत, अनुभवत आणि सांगत राहणं हाच माझा खरा आनंद आहे!
'काजळ माया' मराठी मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या मालिकेबद्दल अधिक माहिती समीरा गुजर जोशी यांनी दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2025 at 12:44 PM IST
मुंबई - काही वर्षांपूर्वी एका भव्य मराठी सांस्कृतिक सोहळ्यात दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन एका तरुणीनं अतिशय ओघवत्या, अलंकारिक आणि शुद्ध मराठी भाषेत केले. तिच्या भाषेतील प्रवाहीपणा, उच्चारांतील अचूकता आणि शब्दांच्या लयीतील माधुर्य ऐकून नाना पाटेकर काही क्षण मंत्रमुग्धच झाले. कार्यक्रम संपताच त्यांनी स्वतः व्यासपीठावर येऊन त्या तरुणीच्या मराठीवरील प्रभुत्वाचे, तिच्या वक्तृत्वकलेचे आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरणाचे सर्वांसमक्ष मनापासून कौतुक केले. त्यावेळी उपस्थित प्रेक्षकांनीही टाळ्यांच्या गजरात तिचं अभिनंदन केलं. ती प्रभावी निवेदन करणारी तरुणी म्हणजेच आजची प्रतिभावान अभिनेत्री समीरा गुजर. विवाहानंतर ती समीरा गुजर जोशी म्हणून ओळखली जाऊ लागली, परंतु तिच्या भाषेवरील प्रेम, नजाकत आणि वक्तृत्वाची मोहक झळाळी आजही तितकीच कायम आहे.
समीरा गुजर जोशी मराठी रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपटसृष्टीतील एक गुणी अभिनेत्री आहे. तिनं आपल्या अभिनयाची सुरुवात नाटकातून केली आणि नंतर मालिकांमध्ये आपली वेगळी छाप उमटवली. ‘राजा शिवछत्रपती’ या ऐतिहासिक मालिकेत तिनं साकारलेली महाराणी पुतळाबाईंची भूमिका विशेष गाजली. समीरानं ‘सासूची माया', 'पाश', 'कालभैरवाच्या नावानं चांगभलं', 'प्रेम कहाणी' सारख्या चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची बहुविधता दाखवली. तसेच 'आभाळमाया', 'चार दिवस सासूचे', 'वैदेही', 'स्वराज्य जननी जिजामाता', 'प्रेमास रंग यावे' यासारख्या मालिकांतून तिनं आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केलीय. तिनं संस्कृत भाषेत पीएचडी केलेली असून तिला त्यासाठी डॉक्टरेट सुद्धा मिळाली आहे. समीरा गुजर जोशीची महत्वाची भूमिका असलेली 'काजळ माया' नावाची हॉरर मालिका येऊ घातली असून तिनं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर दिलखुलास गप्पा मारल्या.
ईटीव्ही भारत: 'काजळ माया' ही तुमची पहिलीच हॉरर मालिका आहे. या नवीन प्रवासाबद्दल काय भावना आहेत? तुमच्या भूमिकेबद्दल थोडं सांगाल का?
समीरा गुजर जोशी: हो, खरंच ही माझी पहिली भयपट मालिका आहे आणि म्हणूनच उत्साह, कुतूहल आणि थोडीशी भीतीही वाटते (हसते). बऱ्याच वर्षांनंतर मी पुन्हा स्टार प्रवाहवर मालिकेत झळकते आहे आणि यावेळी एकदम वेगळ्या शैलीत! आतापर्यंत प्रेक्षकांनी मला वेगवेगळ्या रूपांत पाहिलं आहे, पण ‘काजळ माया’मध्ये माझं पात्र त्यांच्यासाठी नक्कीच एक नवीन अनुभव ठरणार आहे. या मालिकेत रहस्य, थरार आणि अनपेक्षित वळणं इतकी आहेत की अभिनय करतानाच मन, बुद्धी आणि कल्पनाशक्ती या तिन्हींची परीक्षा लागते.
मालिकेची गंमत म्हणजे त्याची कथा दोन काळांमध्ये घडते. काही प्रसंग ३०० वर्षांपूर्वीचे आहेत आणि त्यांचे परिणाम आजच्या २०२५ मध्ये उमटतात. काही पात्रं दोन्ही कालखंडात वावरताना दिसतील. त्यामुळं ‘काळाचा प्रवास’ दाखवण्याची जबाबदारीही आमच्यावर आहे. यात चेटकीणीसारखं नकारात्मक रूप आणि सत्वगुणी रूप हे दोन्ही दाखवावं लागतं, आणि त्या विरोधाभासातली मजा अतिशय मोहक आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला स्वतःला कोणत्या प्रकारच्या (genre) कथा किंवा मालिका आवडतात?
समीरा गुजर जोशी: वाचनाच्या दृष्टीनं मला ऐतिहासिक कादंबऱ्या फार आवडतात. एक कालखंड, त्याची संस्कृती, त्याचं जगणं हे सगळं अनुभवायला मिळतं. त्याचबरोबर भयकथांबद्दल माझं वेगळंच आकर्षण आहे. रत्नाकर मतकरी यांच्या भयकथा मी मनापासून वाचल्या आहेत. मला वाटतं, भयकथा किंवा रहस्यकथा या केवळ काल्पनिक नसतात, त्या एकप्रकारे मानसशास्त्रीय प्रवास असतात. वाचताना किंवा साकारताना माणूस मानसिक स्तरावर गुंतून जातो.
वैयक्तिक आयुष्यातही काही अत्यंत जवळच्या आणि विश्वासू लोकांकडून अशा काही विलक्षण गोष्टी ऐकल्या आहेत, त्यामुळं या विषयाबद्दल माझ्या मनात कायम कुतूहल आहे. अभिनेत्री म्हणून असा विषय साकारताना जे अनुभव येतात ते शब्दात सांगता येणार नाहीत! आणि खरं सांगायचं, तर एकदा हा रहस्याचा दरवाजा उघडलात की, पुढं काय दिसेल हे कुणालाच ठाऊक नसतं!
ईटीव्ही भारत: याआधी ऐतिहासिक मालिकांमध्ये तुम्ही उत्तम भूमिका केल्या आहेत. त्या अनुभवांबद्दल सांगाल का?
समीरा गुजर जोशी: ऐतिहासिक मालिकांमध्ये काम करणं हा नेहमीच एक समृद्ध आणि संस्मरणीय अनुभव राहिला आहे. स्टार प्रवाहवरील ‘राजा शिवछत्रपती’ या प्रतिष्ठित मालिकेत मी महाराणी पुतळाबाईंची भूमिका साकारली होती. त्या काळात हा चॅनेल नुकताच सुरू झाला होता आणि योगायोगानं त्याच्या उद्घाटनावेळी निवेदन करण्याची संधीही मला मिळाली होती — त्यामुळे माझं स्टार प्रवाहशी एक अतूट नातं तेव्हाच जोडले गेलं. आता पुन्हा अनेक वर्षांनी माझी नवी मालिका या चॅनेलवर येत आहे, त्यामुळं हा प्रवास जणू एका सुंदर वर्तुळासारखा पूर्ण झाल्यासारखा वाटतोय. त्या काळातील ऐतिहासिक भूमिका, त्या पात्रांची शिस्त, वेशभूषा आणि त्या युगात स्वतःला बुडवून घेण्याचा अनुभव आजही मनात घर करून आहे.
ईटीव्ही भारत: ऐतिहासिक कालखंडातील भूमिका आणि आधुनिक सामाजिक मालिका, या दोन्ही प्रकारांत अभिनय करताना काय फरक जाणवतो?
समीरा गुजर जोशी: खरं सांगायचं तर दोन्हींचा ‘पोत’च वेगळा असतो. जसं साडीचे कापड बदललं की स्पर्श बदलतो, तसंच या मालिकांचं विश्वही बदलतं. ऐतिहासिक मालिकांमध्ये संवादांची भाषा, उच्चार, पोशाख, देहबोली, सगळं काही त्या काळाशी सुसंगत ठेवावं लागतं. त्या काळातील माणसांचा आब, त्यांची अभिव्यक्ती, भाषेतील भार हे सगळं साकारताना विशेष अभ्यास करावा लागतो. तर सामाजिक मालिकांमध्ये आपण जसे आहोत तसेच वावरतो, अधिक नैसर्गिक अभिनयाला वाव असतो. पण ‘काजळ माया’च्या चित्रीकरणात एक वेगळीच कला आहे. ही मालिका दृश्यात्मक दृष्ट्या खूप आकर्षक आहे, आणि रहस्य उलघडताना व्हिज्युअल ट्रीटमेंटचा प्रभाव खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं अभिनयाबरोबर दिग्दर्शकाच्या दृष्टिकोनालाही समजून घ्यावं लागतं.
ईटीव्ही भारत: मराठी आणि संस्कृत भाषेवर तुमचं अप्रतिम प्रभुत्व आहे. या मालिकेत त्याचा कसा उपयोग होतोय?
समीरा गुजर जोशी: मला नेहमीच मराठी आणि संस्कृत या दोन्ही भाषांबद्दल विशेष ओढ आणि आदर वाटतो. या मालिकेत माझ्या पात्राचे संवाद संस्कृतमिश्रित असल्यानं, त्या भाषेचा आत्मा आणि अध्यात्मिक भावनांचा आविष्कार अधिक प्रभावीपणे करता येतोय. प्रत्येक वाक्यातील शब्दांची लय, त्यातील अर्थाची खोली आणि संस्कृतची गेयता — हे सगळं पात्राला एक आगळं तेज आणि गूढता प्रदान करतं. भाषेवरील माझा अभ्यास आणि तिचं सूक्ष्म ज्ञान या भूमिकेत माझ्यासाठी मोठं वरदान ठरतंय. संस्कृतच्या उच्चारणातील अचूकता आणि भावार्थ व्यक्त करण्याची क्षमता ही या पात्राच्या व्यक्तिमत्त्वाला अधिक वजन आणि प्रामाणिकपणा देते, असं मला ठामपणे जाणवतं.
ईटीव्ही भारत: सध्या ‘काजळ माया’ व्यतिरिक्त आणखी काय काय सुरू आहे तुमचं?
समीरा गुजर जोशी: मी आणि मधुरा वेलणकर, आम्ही दोघीनी मिळून ‘इन्क्रेडिबल मराठी’ हा यूट्यूब उपक्रम सुरू केला आहे. त्यातून आम्ही मराठी भाषा, संस्कृती, परंपरा, सण-समारंभ आणि त्यामागचं कारण लोकांपर्यंत पोहोचवत आहोत. नवरात्रीच्या निमित्तानं देवीच्या वेगवेगळ्या स्तोत्रांचे अर्थ सांगणारा उपक्रम आम्ही केला, आणि त्याला अफाट प्रतिसाद मिळाला. याशिवाय ‘दिवाळी पहाट’ यासारखे निवेदनप्रधान कार्यक्रम, विविध कलावंतांसोबतचे संगीतप्रयोग हे सगळं सुरू आहे. अलीकडे हिंदी कार्यक्रमातही मी संकल्पनात्मक सादरीकरण केलं आहे, जसं ‘जस-उत्सव’ पं. जसराजजींवर आधारित कार्यक्रम आणि ‘ताना रिरी’ हा देवकी ताईंसोबत सादर केलेला सुंदर प्रयोग. थोडक्यात सांगायचं, तर सर्जनशीलतेचा प्रवास सुरूच आहे. प्रत्येक नव्या माध्यमातून काहीतरी नवीन शिकत, अनुभवत आणि सांगत राहणं हाच माझा खरा आनंद आहे.