Exclusive Interview: यामी गौतम धर - वैयक्तिकरीत्या मला वाटतं की, शिक्षण आणि महिलांची सुरक्षितता हे समाजातील सगळ्यात महत्त्वाचे घटक आहेत!

शाह बानो केसवर आधारित यामी गौतम धरचा चित्रपट 'हक्' लवकरच रिलीज होणार आहे. आता अभिनेत्रीनं या चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 10:56 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेत्री यामी गौतमनं ‘विकी डोनर’ या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं आणि तिच्या प्रभावी अभिनयामुळं तिला झी सिने पुरस्कारांत सर्वोत्कृष्ट नवोदित अभिनेत्रीचा सन्मान मिळाला. यानंतर ‘बदलापुर’ आणि ‘काबिल’ या थ्रिलर चित्रपटांमधील तिच्या भूमिकांना समीक्षकांकडून प्रशंसा मिळाली. आदित्य धर लिखित आणि दिग्दर्शित युद्धपट ‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये तिची महत्वपूर्ण भूमिका होती. नंतर आदित्य धर आणि यामी गौतमनं लग्न केलं आणि त्यांना एक मुलगा आहे. यामी ‘बाला’, ‘भूत पोलिस’, ‘ए थर्सडे’, ‘दसवी’, ‘चोर निकल के भागा’, ‘ओएमजी २’, ‘आर्टिकल ३७०’ सारख्या चित्रपटांतून झळकली. आता तिची प्रमुख भूमिका असलेला 'हक' हा चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून यामी गौतम धरनं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर भरपूर गप्पा मारल्या. त्यातील काही अंश पुढं उद्धृत केला आहे.

ईटीव्ही भारत : 'हक' या चित्रपटाचं कथानक जुन्या शाह बानो केसवर आधारित आहे. या चित्रपटातून काय दाखवण्याचा प्रयत्न आहे, आणि महिलांसाठी बनवलेल्या कायद्यांविषयी तुमचं मत काय आहे?
यामी गौतम धर : हा चित्रपट एका ऐतिहासिक न्यायनिर्णयावर बेतलेला आहे, पण तो बायोपिक नाही. ही कथा वास्तव आणि कल्पना यांचं मिश्रण आहे. शाह बानो यांच्या प्रवासानं मला खूप प्रभावित केलं, जो हृदयद्रावक जरूर आहे, पण त्याच वेळी स्त्रीशक्तीचं सामर्थ्यदेखील दाखवतो. ४० वर्षांनंतरही आपण त्या प्रकरणावर बोलतो आहोत, त्यावरून हेच दर्शविते की त्याचा प्रभाव किती खोलवर रुतलेला आहे. मला वाटतं, शाह बानो यांनाही हे सर्व इतकं मोठं होईल असं वाटलं नसेल. मी या केसविषयी तेवढंच जाणते, जितकं वृत्तपत्रांत वाचलं आहे. अभिनेत्री म्हणून माझं काम एवढंच आहे की, मी सादर करणाऱ्या त्या पात्राला न्याय देणं, प्रेक्षकांना त्यातील मर्म जाणवणं, आणि स्वतःलाही समजून घेणं की ही केस इतकी गाजली कशी.

ईटीव्ही भारत : चित्रपटात तुमचा एक संवाद आहे, “मी शीरकुर्मा किंवा बिर्याणी नाही की वाटून खायची.” तुम्ही स्वतः मुस्लिम नाही, पण त्या संस्कृतीचा भाग म्हणून हा संवाद म्हणता. एक स्त्री म्हणून, हा संवाद तुमच्यासाठी किती अर्थपूर्ण आहे?
यामी गौतम धर : तांत्रिकदृष्ट्या माझा संवाद “मी शीरकुर्मा किंवा बिर्याणी नाही” असा थेट नाही. चित्रपटात अब्बासच्या आईची भूमिका करणारी अभिनेत्री म्हणते, “तिनं खूप चांगलं काम केलं, पुण्याचं काम केलं.” त्यावर माझं उत्तर आहे की “इथे आपण शीरखुर्मा किंवा बिर्याणी वाटत नाहीयोत." या वाक्याचा अर्थ असा आहे की, हा प्रसंग खाण्या-पिण्याचा नाही, तर सन्मानाचा आणि मूल्यांचा आहे. “तो माझा नवरा आहे,” असं ती सांगते. हे नातं केवळ सामाजिक विधीपेक्षा भावनिक अधिक आहे. आणि जसं तुम्ही म्हणालात, तिचं वाक्य, “मी केवळ मुस्लिम स्त्री नाही, मी भारतीय मुस्लिम स्त्री आहे,” याचा सार्थ अर्थ आहे. भारतीय असणं तिची पहिली ओळख आहे. म्हणूनच हा चित्रपट केवळ एका समुदायासाठी नाही, तो सर्वांसाठी आहे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अगदी सगळ्यांसाठी. आमचा हेतू सार्वत्रिकता आहे. शेवटी ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’चा विचारही हेच सांगतो, एकतेत शक्ती आहे.

ईटीव्ही भारत : तुम्ही स्वतः एक नारीवादी (feminist) आहात. मग हा संवाद तुमच्याशी वैयक्तिक पातळीवर कितपत जोडला जातो?
यामी गौतम धर : हा संवाद अत्यंत सुंदर आणि प्रभावी आहे. मी या दृश्यासाठी खूप तयारी केली, कारण तो जवळजवळ आठ ते नऊ मिनिटांचा 'मोनोलॉग' आहे. इम्रानचाही चित्रपटात तसाच एक मोनोलॉग आहे. अशा प्रसंगी जरी शेवटाच्या मिनिटाला थोडी चूक झाली, तर डायलॉग डिलिव्हरीमध्ये तोच फोर्स पुन्हा आणणं अवघड असतं. मला सीन एकाच टेकमध्ये पूर्ण करायला आवडतं, जेणेकरून दिग्दर्शकाला पूर्ण दृश्य एडिटिंगसाठी मिळावं. अर्थात त्या क्षणी मला असं वाटलं की, मी केवळ शाझियाचं प्रतिनिधित्व करत नाहीये, तर आपल्या सर्व स्त्रीवर्गाचं प्रतिनिधित्व करतेय. या सिनेमाच्या कथेत प्रत्येक स्त्रीला स्वतःचं प्रतिबिंब दिसेल.

ईटीव्ही भारत : जेव्हा एखाद्या चित्रपटाचा विषय वादग्रस्त असतो, तेव्हा तुम्ही कधी गोंधळात पडता का की, हा चित्रपट करावा की नाही, कारण पुढं वाद निर्माण होऊ शकतो....
यामी गौतम धर : कलाकार म्हणून मी फक्त एकाच दृष्टीकोनातून बघते, चित्रपटाचा सूर काय आहे? त्याचा हेतू वाद निर्माण करणं आहे का, की चर्चा घडवणं? या दोन्हींत खूप फरक आहे. मी आता बराच काळ सिने उद्योगात आहे, आणि तुम्हाला माहीतच आहे की, मी वाद निर्माण करण्यासाठी चित्रपट करत नाही. मी फक्त माझं काम करते आणि घरी जाते. जर चित्रपटावर चर्चा झाली नाही, तर त्याला अर्थ नाही मग तो कोणताही चित्रपट असो. अशा विषयांवर लोकांची प्रतिक्रिया दोनच प्रकारची असते. एकतर त्यांना ती कथा खूप आवडते, किंवा अजिबात नाही. ‘सरासरी’ असं काही नसतं.

कलाकार म्हणून माझा एकच विचार असतो, कथा मला काय जाणवून देते? तो पहिला भावच सर्वात खरी प्रेरणा असते. एकदा निर्णय घेतला की मग मी पूर्ण ताकदीनं काम करते, कोणत्याही भीतीशिवाय. चित्रपटाचं सगळं आधीच स्क्रिप्टमध्ये ठरलेलं असतं, बाकीचं सगळं फक्त त्याचं विस्तारीकरण असतं. हा विषय इतका मोठा आहे की, त्यात अनेक पैलू दाखवता आले असते, पण चित्रपटात एक ठराविक दृष्टीकोन असतो. त्यामुळं ही कथा त्याच मर्यादेत सांगितली आहे. बाकी सगळं त्याचं परिणामस्वरूप आहे.

ईटीव्ही भारत : चित्रपटातील एखादे पात्र साकारताना तुमचे विचार आणि तयारी कशी असते? अशा भूमिकांना हाताळताना तुम्ही कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवता?
यामी गौतम धर : अशा भूमिका करताना अनेक नियम असतात, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भावनिक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence). एखाद्या व्यक्तीच्या भावनिक लहरी समजून घेणं हेच खरं कठीण असतं. शारीरिकतानंतर येते. उदाहरणार्थ, मी या पात्रांना प्रत्यक्ष भेटलेली नाही, पण कथा वास्तवावर आधारित आहे. त्यामुळं उपलब्ध माहितीनुसार मी त्या व्यक्तीला मनात रेखाटून रूपरेषा तयार केली. ७०–८० च्या दशकात एखाद्या स्त्रीला स्वतःसाठी आणि आपल्या मुलांसाठी उभं राहण्यासाठी किती धैर्य लागलं असेल याचा मी विचार केला. त्या काळातील वेदना, विश्वासघात, अश्रू, आणि तरीही असलेली जिद्द हे सगळं त्या पात्रात दिसलं.

माझ्या आधीच्या ‘आर्टिकल ३७०’मध्ये मात्र सगळंच वेगळं होतं. ‘झानी’ ही एक प्रशिक्षित अधिकारी आहे, तिला एम.ए. आणि शस्त्र हाताळण्याचं प्रशिक्षण आहे. त्यासाठी मला अनेक तास वेपन ट्रेनिंग आणि अभ्यास करावा लागला. पात्रानुसार तयारी बदलते. या भूमिकेत भावनिक सामर्थ्य इतकं खोल होतं की तिची शरीरभाषा अगदी अचूक असणं आवश्यक होतं. जेव्हा तुम्ही पात्राच्या भावनिक रूपरेषा समजता, तेव्हा देहबोली आपोआप नैसर्गिकरित्या बाहेर पडते. ‘आर्टिकल ३७०’साठी मला दोन कौशल्यं शिकावी लागली, शस्त्र हाताळणं आणि यंत्र वापरणं. खरं सांगायचं तर यावेळी मी घरातून एक छोटं शिवणकामाचं मशीन उधार आणलं होतं आणि कपडे शिवायला सुरुवात केली होती! क्रोशे सारखी विणकाम तंत्रं उत्तर भारतात अधिक वापरली जातात, पण मी ती शिकायचा प्रयत्न केला.

ईटीव्ही भारत: या चित्रपटात उर्दू भाषेचा प्रभाव खूप महत्त्वाचा आहे. संवादांमध्ये ती नजाकत, ते उच्चार पकडणंही आवश्यक होतं. तुम्ही यासाठी काही विशेष प्रशिक्षण घेतलं का?
यामी गौतम धर : हो. भरपूर घेतलं. खरं तर, या भूमिकेसाठी उर्दूची गोडी आणि नेमकेपणा समजून घेणं ही पहिली पायरी होती. आमचे डिक्शन कोच इंदूरचे इद्राक सर होते आणि मला सांगावंसं वाटतं, त्यांनी मला अतिशय मनापासून मार्गदर्शन केलं. प्रत्येक संवादात योग्य स्ट्रेस, नजाकत आणि लहेजा राखणं हीच खरी कसोटी असते. मला अनेकदा प्रश्न पडायचा की “इथे ‘माय’ म्हणायचं का ‘मैं’?” किंवा काही शब्दांचा उच्चार किती मृदू आणि किती ठळक ठेवायचा? अशा असंख्य छोट्या गोष्टींवर आम्ही तासन्‌तास चर्चा केली. त्या सूक्ष्मतेतूनच भाषेचं सौंदर्य उलगडत गेलं.

आम्ही संवादांमध्ये डिटेलिंगवर खूप मेहनत घेतली. काही ठिकाणी तर, वास्तवतेसाठी, काही उच्चारांच्या चुकाही जाणूनबुजून ठेवल्या, कारण आयुष्यात एखाद्या पात्राच्या बोलण्यात ती नैसर्गिक अपूर्णता असतेच. तीच खरी वास्तवतेची झलक देते. माझ्यासाठी उर्दू शिकणं म्हणजे फक्त भाषा नाही, तर संस्कृती, भावना यांचं एकत्रित मिश्रण होतं. उर्दू ही इतकी लयबद्ध, इतकी भावपूर्ण भाषा आहे की, संवाद फक्त बोलले जात नाहीत, ते वाहतात. मला खात्री आहे, प्रेक्षक जेव्हा चित्रपट पाहतील, तेव्हा या प्रत्येक बारीक तपशीलांचं आणि त्या मेहनतीचं सौंदर्य त्यांना नक्की जाणवेल.

ईटीव्ही भारत: या चित्रपटात तुम्ही आपल्या मुलांसाठी आवाज उठवता. तुम्ही स्वतःच्या आयुष्यात कधी एखाद्या गोष्टीसाठी आवाज उठवला आहे का? आणि उद्योगात काही बदल घडवायची इच्छा आहे का?
यामी गौतम धर : मला वाटतं, शब्दांनी नाही तर कामातून आपला आवाज निर्माण करणं अधिक परिणामकारक असतं. मला जेव्हा जेव्हा संधी मिळते, तेव्हा मी त्या गोष्टी मांडते, तेच बदलाचं पहिलं पाऊल असतं.
मी आधी एका पत्रकार मित्राशी बोलत होते. पूर्वी अभिनेत्री आपलं लग्न किंवा मुलं लपवत असत. आज मी स्वतः आई आहे, पण त्यामुळं माझ्याबाबतीत किंवा माझ्या कामाच्या बाबतीत लोकांच्या धारणा बदलल्या नाहीत. हेच एक मोठं परिवर्तन आहे. पूर्वी स्मिता पाटील, शबाना आझमी अशा महान अभिनेत्री होत्या, पण आजच्या काळात काम करणाऱ्या मातांना सर्जनशीलतेत कुठलाही अडथळा येत नाही, हेच मोठं यश आहे.
वैयक्तिकरीत्या मला वाटतं की, शिक्षण आणि महिलांची सुरक्षितता हे समाजातील सगळ्यात महत्त्वाचे घटक आहेत.

ईटीव्ही भारत : हा चित्रपट न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासावर आधारित आहे. स्क्रिप्ट वाचताना तुम्हाला ही भूमिका स्वीकारण्याचं वैयक्तिक कारण काय वाटलं?
यामी गौतम धर : या चित्रपटाबद्दल दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. पहिली म्हणजे माझा पहिला 'इंस्टिंक्ट' नेहमीच मला दिशा दाखवतो. स्क्रिप्ट वाचून पूर्ण होताच मला क्षणभर थांबून त्या भावनेत हरवून जायचं वाटलं आणि मनात ठामपणे जाणवलं, “हे मला करायचंच आहे.” दुसरी गोष्ट म्हणजे मी हायस्कूलमध्ये असताना या प्रकरणाबद्दल वाचलं होतं, कारण त्या काळात ते वृत्तपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झळकत होतं. मी काही काळ कायद्याचं शिक्षणही घेतलं होतं....जरी ते पूर्ण केलं नाही. (हसते). त्याच आठवणींमध्ये मला त्या केसशी संबंधित काही छायाचित्रं आणि बातम्या अजूनही ठळकपणे स्मरतात. त्या काळात मीडिया आजसारखा सर्वव्यापी नव्हता. इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाचं अस्तित्वच नव्हतं. तरीसुद्धा संपूर्ण देश त्या प्रकरणाबद्दल चर्चा करत होता. आणि आज, त्याच विषयावर संवेदनशील आणि प्रभावी कथा सांगणारा एक चित्रपट तयार होत आहे. हा माझ्यासाठी अत्यंत विलक्षण आणि स्वप्नवत अनुभव आहे.

ईटीव्ही भारत : जेव्हा तुम्ही एखादी कथा ऐकता किंवा स्क्रिप्ट हातात घेता, तेव्हा तुम्ही कोणत्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करता?
यामी गौतम धर : माझं उत्तर अगदी साधं आणि थेट आहे — कथा.
सर्वात आधी मी हे पाहते की, ती कथा मौलिक आहे का, तिच्यात काहीतरी नवं सांगण्यासारखं आहे का. आजच्या काळात मला वाटतं, ‘कांतारा’सारख्या अनोख्या आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या समृद्ध कथा आपल्याला सर्वाधिक आवश्यक आहेत. अश्या कथा ज्या भारताच्या मातीशी, आपल्या लोकजीवनाशी आणि परंपरेशी घट्ट जोडलेल्या आहेत. आपल्या देशात प्रत्येक राज्याचं स्वतःचं लोककथांचं, श्रद्धांचं आणि भावविश्वाचं वेगळं जग आहे. त्या प्रत्येक ठिकाणी मानवी भावनांचे आणि सामाजिक वास्तवाचे विविध रंग दिसतात. मला अशा कथा अतिशय जवळच्या वाटतात, कारण मी स्वतः हिमाचलची आहे, निसर्ग, लोककथा आणि अध्यात्म यांच्या संगमात वाढलेली. त्यामुळं अशा कथा माझ्या मनाला स्पर्श करतात.

माझ्यासाठी कोणताही प्रोजेक्ट स्वीकारताना तीन घटक अत्यावश्यक असतात, कथा, भूमिका आणि दिग्दर्शक. कथा मला भावली पाहिजे, भूमिका माझ्या कलाकार म्हणूनच्या मर्यादा ओलांडायला प्रवृत्त करणारी असावी लागते, आणि दिग्दर्शकाची दृष्टी त्या संपूर्ण अनुभवाला अर्थ देते. हे तीन घटक जुळले की मग मी, ती भूमिका मनापासून स्वीकारते.

ईटीव्ही भारत : इस्लामिक शरीयत कायदे आणि नवे कायदे यांच्या पार्श्वभूमीवर तुमचं पात्र अनेक महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतं. या भूमिकेबद्दल तुमचा दृष्टिकोन काय आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला कितपत साथ मिळाली?
यामी गौतम धर : जर या पात्रातून एखाद्या स्त्रीला धैर्य मिळालं, आत्मविश्वास वाढला, तर तेच माझ्यासाठी सर्वात मोठं वैयक्तिक यश ठरेल. अनेकदा आपण मोठ्या गोष्टींपेक्षा घरातल्या छोट्या, साध्या घटनांतूनच परिवर्तनाची ठिणगी पेटताना पाहतो. चित्रपटातील उत्कर्ष क्षण साकारताना मला जाणवलं की मी फक्त एका स्त्रीची कथा सांगत नाहीये, तर अनेक स्त्रियांच्या भावनांचा, त्यांच्या संघर्षांचा आवाज बनतेय. त्यामुळं जर या कथेतून कोणाला प्रेरणा मिळाली, तर माझ्यासाठी त्याहून मोठं समाधान दुसरं काहीच नाही.

उर्दू भाषेबद्दल सांगायचं झालं, तर ती अत्यंत सुंदर, माधुर्यपूर्ण आणि भावनांनी ओथंबलेली भाषा आहे. एक कलाकार म्हणून मी इम्प्रोव्हायझेशन तेव्हाच करते जेव्हा ती भाषा मला संपूर्णतः समजलेली असते. माझं बोलणं हे हिंदी आणि उर्दू शब्दांच्या सहज मिश्रणातून येतं, आणि त्यातली नजाकत जपण्यासाठी मी खूप काळजी घेते. संवाद फक्त स्पष्ट आणि नेमकेच नव्हेत, तर भावनांनी परिपूर्ण असावेत, हे माझं नेहमीचं ध्येय असतं. प्रत्येक चित्रपटाचं पहिलं पाऊल म्हणजे, संवाद आपल्या मनात आणि ओठांवर सहज रुजवणं. म्हणूनच आज जेव्हा मी बोलते, तेव्हा प्रत्येक शब्द मनातून उमटतो, विचार न करता सहज बाहेर पडतो. यासाठी मी आमचे स्क्रिप्ट रायटर्स रॅग आणि रेशूनाथ यांचे मनःपूर्वक आभार मानते कारण त्यांच्या लिखाणामुळेच हे शब्द इतक्या सहजतेने आणि भावनांनी भारलेले वाटतात.

ईटीव्ही भारत : लग्नानंतर तुम्ही अधिक आनंदी आणि आत्मविश्वासू दिसताहात. लग्नानंतर तुमच्यात काय बदल झाला?
यामी गौतम धर : खरं सांगायचं झालं, तर मी भाग्यवान आहे की मला इतके सहकार्य करणारे आणि समजूतदार पालक लाभले. आज मी इथे उभी आहे, बोलते आहे ते त्यांच्या संस्कारांमुळे आणि पाठिंब्यामुळेच शक्य झालं. माझ्या आणि आदित्यच्या आयुष्यात आता एक मुलगा आहे, त्यामुळं जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत, पण त्याचबरोबर आमचं आयुष्य अधिक समृद्धही झालं आहे. शूटिंगदरम्यान माझा मुलगा चंदीगडमध्ये असायचा. जिथे जिथे मला थोडा ब्रेक मिळायचा, तेव्हा मी अगदी पहाटेची फ्लाइट घेऊन त्याला भेटायला जायचे आणि पुन्हा सेटवर परत यायचे. जिथं जाण्यासाठी किमान दोन-तीन तासांचा प्रवास असायचा. त्या काळात दिग्दर्शक सुपर्ण यांनी माझ्यावर ठेवलेला विश्वास माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा होता. लाखो रुपयांचा प्रकल्प असताना, एकाग्रता आणि शिस्त ही अत्यावश्यक असते. निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्याबद्दल मी त्यांची आभारी आहे.

व्यक्तिगत आयुष्यात प्रत्येकानं आपले निर्णय आपणच घ्यायला हवेत. काही अभिनेत्री, लग्नानंतर, कमी काम करण्याचा निर्णय घेतात, तेही योग्य आहे. आणि काहीजणी, माझ्यासारख्या, आई असतानाही काम सुरू ठेवतात, तेही त्यांच्या निवडीचा भाग आहे. माझ्या आईनं मला नेहमी प्रोत्साहन दिलं, ती म्हणायची, “तू आधी जा, सगळं बघून घे, आम्ही नंतर येऊ.” पण प्रत्यक्षात जेव्हा शूटिंगचं वेळापत्रक, प्रवास, आणि थकवणारे दिवस अनुभवले, तेव्हा जाणवलं की हे खूप कठीण आहे विशेषतः लहान मुलासह. धुळ, प्रदूषण, दूरवरची ठिकाणं, या सगळ्यात लहान मुलाला घेऊन जाणं शक्यच नाही. म्हणूनच माझी पहिली जबाबदारी आई म्हणून आहे, आणि दुसरी, एक अभिनेत्री म्हणून. या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्यासाठी मी नेहमी प्रयत्न करते. आदित्यसुद्धा तसाच जबाबदार वडील आहे. आम्ही दोघंही हे नातं समजून घेऊन निभावतो. त्यामुळं हा विषय अत्यंत वैयक्तिक आहे. प्रत्येक कलाकाराची परिस्थिती, त्यांचं नातं आणि त्यांच्या निर्मात्यांबरोबरचं समजून घेणं वेगळं असतं.


ईटीव्ही भारत : हा चित्रपट अधिकारांसाठी, सत्यासाठी लढणाऱ्या स्त्रीची कथा सांगतो. आजही महानगरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत स्त्रियांना अशाच समस्या भेडसावताना दिसतात. या चित्रपटातून तुम्ही प्रेक्षकांना कोणता संदेश द्यायचा प्रयत्न करत आहात?
यामी गौतम धर : कलाकार म्हणून “तुम्ही कोणता संदेश द्याल?” हा प्रश्न आला की, नेहमी थोडा गोंधळ उडतो (हसते). कारण मी स्वतःला उपदेश देणारी किंवा शिकवण देणारी व्यक्ती मानत नाही. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित सांगू शकते, जेव्हा मला स्त्रीच्या आत्मबळाशी, तिच्या सन्मानाशी, तिच्या अधिकारांशी संबंधित भूमिका साकारायची संधी मिळते, तेव्हा मी ती नेहमी मनापासून स्वीकारते. माझ्या प्रत्येक भूमिकेत मी न भिता काम केलं आहे आणि पुढेही तसंच करत राहीन. ‘हक्’ हा त्याच संघर्षाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, आपल्या हक्कांसाठीच्या लढ्याचं कलात्मक प्रतीक. आज आपण स्त्रियांच्या हक्कांबद्दल बोलतो, पण आठवा, १९८० च्या दशकात ‘निकाह’सारख्या चित्रपटानेही हीच चर्चा सुरू केली होती. काळ बदलला, परिस्थिती बदलली, पण अजूनही सगळं काही पूर्णपणे बदललेलं नाही. प्रत्येक काळात, प्रत्येक पातळीवर स्त्रियांना नवी आव्हानं सामोरी जावी लागतात.

माझी फक्त एवढीच इच्छा आहे, हा चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांच्या मनात काहीतरी हलावं, काहीतरी उमटावं. स्त्री असो वा पुरुष, प्रत्येकानं या कथेतून सकारात्मकता, संवेदना आणि न्यायावरचा विश्वास घेऊन जावं, हेच आमचं खरं यश ठरेल.

