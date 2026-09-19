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Exclusive Interview: ‘गोंधळ’चे दिग्दर्शक संतोष डावखर - महाराष्ट्राच्या मातीतून, लोकपरंपरेतून आणि संस्कृतीतून आलेली कथा आज जगाच्या मोठ्या व्यासपीठाकडे निघाली आहे!

मराठी चित्रपट ‘गोंधळ’ 99व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी निवडला गेला आहे. या चित्रपटासंदर्भात दिग्दर्शक संतोष डावखर यांनी काही विशेष गोष्टी शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला आहे.

gondhal movie and director santosh davakhar
गोंधळ चित्रपट आणि दिग्दर्शक संतोष डावखर (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 10:49 AM IST

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मुंबई : महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेशी जोडलेला मराठी चित्रपट 'गोंधळ' 99व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी म्हणजेच ऑस्कर 2027साठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवडला गेला आहे. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियानं 33 चित्रपटांमधून ‘गोंधळ’ची निवड केली. या ऐतिहासिक निवडीपूर्वीच ‘गोंधळ’नं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप उमटवली होती. 2025मध्ये गोव्यात झालेल्या 56व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया अर्थात IFFIमध्ये संतोष डावखर यांना चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा प्रतिष्ठेचा रौप्य मयूर पुरस्कार मिळाला. आता ऑस्करच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी मिळाल्यानंतर संतोष डावखर यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहार कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा विशेष संवाद...

ईटीव्ही भारत : ‘गोंधळ’ची 99व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड झाली आहे. या क्षणाबद्दल काय सांगाल?
संतोष डावखर : हा क्षण माझ्यासाठी खूप भावनिक आहे. एखादा चित्रपट बनवताना आपण अनेक स्वप्नं पाहत असतो, पण त्या स्वप्नांना नेमका कोणता आकार मिळेल, हे कधीच सांगता येत नाही. ‘गोंधळ’ बनवताना आमच्या मनात एवढंच होतं की आपण प्रामाणिकपणे एक चांगली कथा सांगायची, आपल्या संस्कृतीशी प्रामाणिक राहायचं आणि तांत्रिकदृष्ट्या कुठेही कमी पडायचं नाही. आज त्याच चित्रपटाची भारताची अधिकृत ऑस्कर प्रवेशिका म्हणून निवड झाली, हे ऐकताना काही क्षण मला खरंच शब्द सुचत नव्हते.

विशेष म्हणजे हा सन्मान फक्त माझा नाही. ‘गोंधळ’च्या प्रत्येक कलाकाराचा, प्रत्येक तंत्रज्ञाचा आणि पडद्यामागे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. अनेक दिवस-रात्र आपण सगळ्यांनी या चित्रपटासाठी दिले आहेत. त्यामुळं आज जेव्हा ‘गोंधळ’चं नाव भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चित्रपटासोबत घेतलं जातं, तेव्हा माझ्या डोळ्यांसमोर सर्वप्रथम माझी संपूर्ण टीम उभी राहते. माझ्यासाठी हा आनंद आहेच, पण त्याहून मोठी गोष्ट म्हणजे आता आपल्यावर एक जबाबदारी आली आहे. भारताकडून आपण पुढे जात आहोत. त्यामुळं हा प्रवास आता केवळ आमचा राहिलेला नाही.

gondhal movie
‘गोंधळ’ चित्रपट (Photo: Special Arrangement)

ईटीव्ही भारत : ‘गोंधळ’साठी IFFIमध्ये तुम्हाला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा Silver Peacock/रौप्य मयूर पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर ऑस्करसाठी भारताची अधिकृत निवड होणं—या दोन्ही अनुभवांकडे तुम्ही कसं पाहता?
संतोष डावखर :
IFFIचा अनुभव माझ्यासाठी खूप खास होता. दिग्दर्शक म्हणून आपलं काम प्रेक्षकांनी किंवा समीक्षकांनी पसंत करणं हा आनंद असतोच, पण जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ज्युरी तुमच्या कामाची दखल घेते आणि तुम्हाला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा सन्मान मिळतो, तेव्हा त्या क्षणाचं महत्त्व वेगळं असतं. Silver Peacock स्वीकारताना माझ्या मनात एकच विचार होता—आपण ज्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून चित्रपट केला, ती भावना इतरांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यानंतर आता ऑस्करसाठी भारताची अधिकृत निवड झाल्यानं तो विश्वास आणखी मोठा झाला आहे.

पण मी या दोन्ही गोष्टींकडे ‘यशाची अंतिम पायरी’ म्हणून पाहत नाही. उलट, प्रत्येक सन्मानानंतर जबाबदारी वाढते. IFFIचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर मला ‘गोंधळ’बद्दल आणखी जागरूक राहावं लागलं. आता ऑस्करच्या निमित्तानं तर ही जबाबदारी देशाची झाली आहे. त्यामुळं आनंद नक्कीच आहे, पण त्याचबरोबर पुढचा प्रवास योग्य पद्धतीनं करण्याची जाणीवही तितकीच आहे.

gondhal movie
‘गोंधळ’ चित्रपट (Photo: Special Arrangement)

ईटीव्ही भारत : ‘गोंधळ’चा विषय महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेशी जोडलेला आहे. स्थानिक मातीतली कथा जगापर्यंत नेण्याचा विचार करताना तुमच्या मनात नेमकं काय होतं?
संतोष डावखर : माझा नेहमीच असा विश्वास आहे की, एखादी कथा मोठी होण्यासाठी ती मोठ्या शहरातली किंवा आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीची असण्याची गरज नाही. ती ज्या मातीतून जन्माला आली आहे, त्या मातीशी ती प्रामाणिक असणं महत्त्वाचं आहे. ‘गोंधळ’ची मुळं आपल्या महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेत आहेत. या परंपरेत श्रद्धा आहे, भावना आहेत, संघर्ष आहेत, माणसांची नाती आहेत आणि शतकानुशतकं चालत आलेली एक सांस्कृतिक ऊर्जा आहे. मला या सगळ्याकडे केवळ एक ‘फोक एलिमेंट’ म्हणून पाहायचं नव्हतं. त्यामागचं मानवी जग समजून घ्यायचं होतं.

मला वाटतं, जगातील कोणत्याही प्रेक्षकाला आपल्या संस्कृतीशी जोडलेली प्रामाणिक कथा समजते. भाषा वेगळी असू शकते, परंपरा वेगळी असू शकते, पण माणसांच्या भावना फार वेगळ्या नसतात. म्हणूनच ‘गोंधळ’ महाराष्ट्रातून सुरू होतो, पण त्याची भावना महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहू नये, ही आमची इच्छा होती.

gondhal movie
‘गोंधळ’ चित्रपट (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत : तुम्ही ‘गोंधळ’ची तुलना प्रादेशिक चित्रपटांपुरती मर्यादित न ठेवता आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांशी व्हावी, असं म्हटलं होतं. त्या भूमिकेमागची प्रेरणा काय होती?
संतोष डावखर : माझ्या मते ‘प्रादेशिक चित्रपट’ हा शब्द भाषा सांगतो, चित्रपटाची गुणवत्ता नाही. मराठीमध्ये कथा सांगतो म्हणून आपण स्वतःला मराठी चित्रपटाच्या चौकटीतच का ठेवायचं? मला ही मानसिक चौकट मोडायची होती. ‘गोंधळ’ बनवताना आम्ही प्रत्येक विभागाकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिलं. कॅमेरा कसा असावा, ध्वनी कसा असावा, दृश्यांची मांडणी कशी असावी, वातावरणनिर्मिती कशी करावी, कलाकारांचा अभिनय किती नैसर्गिक ठेवावा—या सगळ्या गोष्टींबाबत आम्ही खूप मेहनत घेतली.

याचा अर्थ असा नाही की आपण कुणाशी स्पर्धा करतोय. उलट, जगभरात उत्तम सिनेमा तयार होतो आणि त्याच्याशी संवाद साधण्याची आपली क्षमता असावी, एवढीच अपेक्षा होती. आज ‘गोंधळ’ भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहे, त्यामुळं आमच्या त्या विचाराला एक वेगळं बळ मिळालं आहे.

Gondhal movie
‘गोंधळ’ चित्रपट (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत : ऑस्करच्या अभियानासाठी आता पुढचा प्रवास कसा असणार आहे?
संतोष डावखर :
आता खरी धावपळ सुरू होणार आहे. ऑस्करपर्यंतचा प्रवास हा केवळ पुरस्कारासाठी चित्रपट पाठवण्यापुरता मर्यादित नसतो. जगभरातील प्रेक्षक, समीक्षक, फिल्ममेकर्स आणि इंडस्ट्रीपर्यंत चित्रपट पोहोचवावा लागतो. आम्ही त्यासाठी एक व्यवस्थित रोडमॅप तयार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्क्रीनिंग्ज, प्रमोशनल अ‍ॅक्टिव्हिटीज, चित्रपटाबद्दल संवाद, योग्य ठिकाणी त्याची मांडणी आणि जागतिक पातळीवर ‘गोंधळ’ची ओळख निर्माण करणं, या सगळ्या गोष्टींचं नियोजन सुरू आहे.

या प्रवासात आम्हाला भावनिक उत्साहाबरोबरच व्यावसायिक शिस्तही ठेवावी लागेल. कारण आता प्रत्येक पाऊल भारताचं प्रतिनिधित्व करताना टाकलं जाणार आहे. त्यामुळं आमची संपूर्ण टीम यासाठी सज्ज आहे.

gondhal director santosh davakhar
‘गोंधळ’ दिग्दर्शक संतोष डावखर (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत : या यशाचं श्रेय तुम्ही कोणाला द्याल?
संतोष डावखर : मला जर एका व्यक्तीचं नाव घ्यायला सांगितलं, तर ते चुकीचं ठरेल. कारण चित्रपट हा एका व्यक्तीचा प्रवास नसतो. दिग्दर्शकाला लोक समोर पाहतात, पण त्यामागे असंख्य हात असतात. कलाकारांनी भूमिका जगल्या, तंत्रज्ञांनी अनेक अडचणींवर मात केली, शूटिंगच्या कठीण परिस्थितीतही सगळ्यांनी काम केलं. कुणी प्रकाशाकडे लक्ष दिलं, कुणी ध्वनीकडे, कुणी सेटवरच्या छोट्या-छोट्या गोष्टींकडे. एडिटिंग, संगीत, पोस्ट-प्रॉडक्शनपासून प्रमोशनपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अनेक लोक जोडले गेले.

त्यामुळं आज ‘गोंधळ’ची निवड झाली आहे, ती माझ्या नावावर झालेली निवड नाही. ती संपूर्ण ‘गोंधळ परिवाराच्या’ मेहनतीची दखल आहे. आम्ही सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत, पण येत्या काही दिवसांत सगळे एकत्र येणार आहोत. मला वाटतं, त्या दिवशी आम्ही पुरस्कारापेक्षा जास्त आमचा प्रवास साजरा करू. कारण हा प्रवास आम्ही एकत्र केला आहे.

gondhal director santosh davakhar
‘गोंधळ’ दिग्दर्शक संतोष डावखर (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत : या संपूर्ण प्रवासात कुटुंबाची भूमिका किती महत्त्वाची राहिली?
संतोष डावखर : खूप मोठी. चित्रपट बनवणाऱ्या व्यक्तीला बाहेरून पाहिलं की तो फक्त सेटवर काम करताना दिसतो. पण प्रत्यक्षात चित्रपट बनवण्याचा परिणाम तुमच्या संपूर्ण आयुष्यावर होत असतो. वेळ जातो, घरापासून दूर राहावं लागतं, अनेक निर्णय घ्यावे लागतात आणि कधी कधी स्वतःवरही प्रश्न उपस्थित होतात. अशा वेळी कुटुंब तुमच्यावर विश्वास ठेवतं, ही खूप मोठी गोष्ट असते. माझ्या कुटुंबानं माझ्यावर आणि माझ्या स्वप्नावर विश्वास ठेवला. माझ्या इतर सहकाऱ्यांनी आणि संस्थेतील लोकांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. त्यामुळं मला ‘गोंधळ’कडे पूर्ण लक्ष देता आलं. आज जे काही घडलं आहे, त्यामध्ये या सगळ्या लोकांचा वाटा आहे. कारण कलाकार आणि दिग्दर्शक पडद्यावर दिसतात, पण त्यांच्या मागे उभे असलेले लोकही तितकेच महत्त्वाचे असतात.

gondhal director santosh davakhar
‘गोंधळ’ दिग्दर्शक संतोष डावखर (Photo: Special Arrangement)


ईटीव्ही भारत : ‘गोंधळ’ पाच भारतीय भाषांमध्ये प्रदर्शित करण्याची तयारी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचण्यामागची कल्पना काय आहे?
संतोष डावखर : भारतातील प्रत्येक भाषेची स्वतःची संस्कृती आहे आणि त्या प्रत्येक संस्कृतीचा आदर करत आपण कथा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायला हव्यात. ‘गोंधळ’ची कथा आणि त्यातील भावविश्व अधिक मोठ्या भारतीय प्रेक्षकवर्गाला अनुभवता यावं, म्हणून विविध भाषांमध्ये तो प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी चित्रपट म्हणून ‘गोंधळ’ची ओळख कायम राहील, पण त्याच वेळी भारतातील इतर भाषिक प्रेक्षकांनाही ही कथा समजावी, त्यांच्याशी जोडली जावी, असं आम्हाला वाटतं. यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचंही नियोजन आहे. भारताच्या बाहेर गेल्यावर आपली कथा वेगळ्या संस्कृतीतील लोकांपर्यंत पोहोचेल. त्या अनुभवाची आम्हालाही उत्सुकता आहे.

gondhal director santosh davakhar
‘गोंधळ’ दिग्दर्शक संतोष डावखर (Photo: Special Arrangement)

ईटीव्ही भारत : प्रेक्षकांनी ‘गोंधळ’ चित्रपटगृहातच पाहावा, असं तुम्ही आवाहन करत आहात. त्यामागचं कारण काय?
संतोष डावखर : ‘गोंधळ हा केवळ कथा ऐकण्याचा किंवा पाहण्याचा चित्रपट नाही, तो अनुभवण्याचा चित्रपट आहे. त्याची दृश्यभाषा, ध्वनी, वातावरण आणि मोठ्या पडद्यावर निर्माण होणारा परिणाम लक्षात घेऊन आम्ही त्याची रचना केली आहे. आपण अनेकदा मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर चित्रपट पाहतो, पण काही चित्रपटांचा खरा अनुभव थिएटरमध्येच मिळतो. ‘गोंधळ’ त्यापैकी एक आहे, असं मला वाटतं. आणि अर्थातच, पायरसीमुळं केवळ निर्मात्यांचं नुकसान होत नाही, तर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीवर परिणाम होतो. त्यामुळं प्रेक्षकांनी चित्रपट अधिकृत माध्यमातून आणि शक्यतो थिएटरमध्ये जाऊन पाहावा, ही मनापासून विनंती आहे.


ईटीव्ही भारत : शेवटी, ‘गोंधळ’च्या ऑस्कर प्रवासाकडे पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना तुम्ही काय सांगाल?
संतोष डावखर : मी फक्त एवढंच म्हणेन की हा आमचा एकट्याचा प्रवास समजू नका. ‘गोंधळ’ आता भारताचं प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यामुळं हा प्रवास प्रत्येक भारतीयाचा आहे. लहानपणापासून आपण ऑलिम्पिकमध्ये भारताचा झेंडा घेऊन उतरणाऱ्या खेळाडूंकडे अभिमानानं पाहत आलो आहोत. त्या खेळाडूंच्या मागे संपूर्ण देशाची भावना असते. आज ‘गोंधळ’च्या माध्यमातून एका वेगळ्या क्षेत्रात भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आम्हाला मिळाली आहे. त्यामुळं आमच्याही मनात तशीच भावना आहे.

महाराष्ट्राच्या मातीतून, आपल्या लोकपरंपरेतून आणि आपल्या संस्कृतीतून आलेली कथा आज जगाच्या मोठ्या व्यासपीठाकडे निघाली आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे. प्रेक्षकांनी ‘गोंधळ’ला प्रेम द्यावं, चित्रपटगृहात जाऊन तो अनुभवावा आणि आपल्या कुटुंबीयांना, मित्रांना तो पाहण्यासाठी सांगावं. पुढं काय होतं, कोणत्या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचतो, हे काळ ठरवेल. पण भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची ही संधी आम्ही पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि ताकदीने पार पाडू.

आज माझ्या मनात एकच भावना आहे, ‘गोंधळ’ आमचा चित्रपट म्हणून सुरू झाला; पण आज तो भारताचा प्रवास बनला आहे. आणि या प्रवासात देशवासीयांनी आमच्यासोबत असावं, हीच मनापासून इच्छा आहे.

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TAGGED:

GONDHAL DIRECTOR SANTOSH DAVAKHAR
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