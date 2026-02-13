Exclusive Interview : माझ्याबरोबर 4 चित्रपट केल्याबद्दल शाहिद कपूरला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला पाहिजे - विशाल भारद्वाज
चित्रपट निर्माते विशाल भारद्वाज यांनी ईटीव्ही भारतबरोबर ओ'रोमियो आणि चौथ्यांदा शाहिद कपूरसोबत काम करण्याचा त्यांचा अनुभव शेअर केला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 2:08 PM IST
मुंबई - चित्रपट निर्माते विशाल भारद्वाज पुन्हा एकदा मुंबईच्या अंडरवर्ल्डच्या अंधाऱ्या जगात परतत आहेत. त्यांचा आगामी चित्रपट, 'ओ'रोमियो', हा एक अॅक्शन-ड्रामा आहे, ज्यामध्ये शाहिद कपूर गँगस्टर हुसेन उस्त्राची भूमिका साकारत आहेत, तर तृप्ती दिमरी मुख्य अभिनेत्री आहे. हा चित्रपट गुन्हेगारी लेखक एस. हुसेन झैदी यांच्या प्रशंसित पुस्तक 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई'मधील कथेपासून प्रेरित आहे. हा चित्रपट 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आहे. जरी चित्रपटाचे नाव वास्तविक जीवनातील गँगस्टर हुसेन उस्त्राशी जोडले गेले असले तरी, विशाल भारद्वाज यांनी स्पष्ट केलं आहे की, हा बायोपिक नाही. ते म्हणाले, "मी त्या कथेचे हक्क मिळवले आणि त्या हक्कांवर आधारित चित्रपट बनवला. पात्रे सारखीच आहेत, मात्र त्यात बरेच काल्पनिक कथा आहेत. हा चित्रपट पुस्तकाचा भाग असलेल्या कथेवर आधारित आहे. हा चित्रपट बनवण्यासाठी जेवढी मेहनत घेतली आहे ते अविश्वसनीय आहे. मी माझ्या इतर कोणत्याही चित्रपटासाठी इतके प्रयत्न केलेले नाहीत."
'ओ'रोमियो' हा चित्रपट 10 वर्षांच्या प्रवासानंतर बनवण्यात आला : विशाल भारद्वाज यांना 'ओ'रोमियो' चित्रपट पडद्यावर आणण्यासाठी जवळजवळ 10 वर्षे लागली. सुरुवातीला त्यांनी तीन-चार वर्षे त्यावर काम केलं नाही. जेव्हा त्यांनी चित्रपट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मुख्य अभिनेता दुसरा कोणीतरी होता. कालांतरानं, कथेत अनेक बदल करण्यात आला, कारण दिग्दर्शकाला वाटलं की सुरुवातीची पटकथा जुनी आणि पुनरावृत्ती होत चालली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं, "पटकथा अनेक वर्षे पानांवरच राहिली." जेव्हा मी ती पुन्हा वाचली, तेव्हा मला असे वाटले की मी हे आधी केले आहे, मग ती पुन्हा का करावी? पण प्रत्येक कथेत काहीतरी खास असते. जेव्हा मी एखाद्या विषयाला वचनबद्ध होतो, तेव्हा तुम्हाला माहिती असते की, तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील जवळजवळ दोन वर्षे त्यासाठी समर्पित करत आहात, मग त्या प्रोजेक्टपेक्षा काही महत्त्वाचे नाही. अनेक दिग्दर्शकांनी माझ्याकडे या कथेचे हक्क मागितले, पण मी ते सोडू शकलो नाही. मी तीन-चार वर्षे हा चित्रपट बनवण्याचा प्रयत्न केला नाही. बजेट आणि दृष्टी दोन्ही वाढत राहिले, मात्र निर्माता साजिद नाडियाडवाला यांचा माझ्यावर विश्वास होता आणि आम्ही तडजोड केली नाही.पुढे ते म्हणाले, "चित्रपट बनवणे खूप कठीण असते, मग ते चांगले असो वा वाईट, तुम्ही त्यात तुमचे रक्त आणि घाम गाळता.' हा चित्रपट साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत करत आहे आणि नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली तयार केला जात आहे.
विशाल आणि शाहिद कपूर चौथ्यांदा एकत्र काम करत आहेत : 'ओ'रोमियो' हा विशाल भारद्वाज आणि शाहिद कपूर यांचा चौथा चित्रपट आहे. त्यांनी यापूर्वी 'कमीने' (2009), 'हैदर' (2014) आणि 'रंगून' (2017) मध्ये एकत्र काम केलं आहे. हा चित्रपट बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी अभिनेता-दिग्दर्शकांच्या सहकार्यांपैकी एक मानला जातो. विशाल भारद्वाज त्यांच्या नात्याबद्दल म्हणाले, "आमचे नाते लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल किंवा कल्याणजी-आनंदजींसारखे झाले आहे." तो यावर भर देतो की त्यांचे नाते फक्त भांडण्याबद्दल नाही तर एकत्र काम करण्याबद्दल आहे. भूतकाळातील मतभेदांच्या अफवा असूनही, भारद्वाज शाहिदला एक सह-षड्यंत्रकारी' मानतो, जो त्याच्या 'कठीण' कामाच्या नीती हाताळतो, तो म्हणतो की ते भांडतात पण एकत्र जादू देखील निर्माण करतात. भारद्वाज म्हणतात, "जवळजवळ 10 वर्षांपूर्वी आम्ही शेवटचे एकत्र काम केले, तेव्हा शाहिद आणि मी कसे होतो? आम्ही आता पूर्वीसारखे नाही,आम्ही बदललो आहोत." पण आता आम्ही एकमेकांना खूप चांगले ओळखतो. मला माहित आहे की, त्याला काय आवडत नाही आणि त्याला माहित आहे की मला काय आवडते. आमची ही समजूत आहे, ही एक वेगळी पातळीची सहकार्य आहे. मला इतर कोणासोबतही अशा प्रकारचे सहकार्य मिळालेले नाही. शाहिदला माझी निष्क्रिय आक्रमकता समजते आणि माझ्याबरोबर काम करणे खूप कठीण आहे. माझ्यासोबत चार चित्रपट केल्याबद्दल शाहिदला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला पाहिजे. आम्ही एकमेकांना पूरक आहोत.
विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर : याशिवाय, भारद्वाज यांनी शाहिद कपूरच्या वाढीचे कौतुक केले आणि म्हटले की, तो एक कलाकार आणि तंत्रज्ञ दोन्ही म्हणून परिपक्व झाला आहे आणि त्याच्याकडे चित्रपट दिग्दर्शित करण्याची क्षमता देखील आहे. भारद्वाज हसले आणि म्हणाले, "मला वाटते की जर त्यानं कधी दिग्दर्शन केलं तर तो खूप चांगला चित्रपट बनवेल. त्याच्याकडे ती गुणवत्ता आहे." शाहिदनं यावेळी एका अभिनेत्यापेक्षा जास्त योगदान दिले आहे.
शाहिद म्हणाला, "प्रत्येक चित्रपट हा एक साहस आहे : शाहिद कपूरनं या सहकार्याचे वर्णन "साहसी आणि वेडा प्रवास" असे केले. तो म्हणाला की, जेव्हा त्यानं पहिल्यांदा विशाल भारद्वाजबरोबर काम केलं, तेव्हा तो खूप घाबरला होता, कारण त्याचे वडील पंकज कपूर यांनीही भारद्वाजबरोबर 'मकबूल' (2003) आणि 'मटरू की बिजली का मंडोला' (2013) सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले होते. आता, 10 वर्षांनंतर, ही जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यास सज्ज आहे. 90च्या दशकातील मुंबईतील अंडरवर्ल्डमध्ये सेट केलेला बदला आणि अपूर्ण प्रेमाची कहाणी असलेला 'ओ' रोमियो' हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.
हेही वाचा :