Exclusive Interview : विशाखा सुभेदार - काही झालं तरी प्रयत्न करत राहायची वृत्ती हे आईकडूनच मला बाळकडू म्हणून मिळालं आहे!
मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांनी त्यांचा आगामी चित्रपट 'वेल डन आई'बद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 11:35 AM IST
मुंबई - विशाखा सुभेदार ही मराठी मनोरंजनविश्वातील बहुप्रतिभावान अभिनेत्री आहे. तिनं 'आंबट गोड', 'का रे दुरावा,' 'फू बाई फू', 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा', 'सारे तुझ्याचसाठी' सारख्या टीव्ही मालिकांमध्ये आपल्या प्रभावी अभिनयामुळं प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडली आहे. ‘काय म्हणतेस तू’ सारख्या मालिकांमधून तिनं आपली अभिनयकौशल्ये सिद्ध केली आहेत. सध्या तिची महत्वपूर्ण भूमिका असलेली मालिका 'शुभविवाह' छोट्या पडद्यावर सुरु आहे. नाटकांमध्येही तिनं उत्तम कामगिरी केली असून, रंगभूमीवर तिचा अनुभव आणि सरस अभिनय प्रेक्षकांना भारावून टाकतो. सध्या तिची प्रमुख भूमिका असलेले नाटक 'द दमयंती दामले' नाट्यगृहांत गर्दी खेचतेय. मराठी सिनेमातही तिचा ठसा कायम राहिला असून, विनोदी तसेच गंभीर भूमिका साकारण्यात तिनं उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. 'ये रे ये रे पैसा'चे ३ भाग, 'दगडाबाईची चाळ', 'हृदयांतर', 'पाणीपुरी' सारख्या अनेक चित्रपटांतील तिच्या कामातून तिच्या अष्टपैलूत्वाची क्षमता दिसून येते. आता तिची मध्यवर्ती भूमिका असलेला 'वेल डन आई' लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. त्या निमित्तानं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी विशाखा सुभेदारबरोबर गप्पा मारल्या, त्यातील काही अंश.......
ईटीव्ही भारत : एखादी नवीन कलाकृती येणार असते, तेव्हा तुमच्या मनात काय भावना असतात?
विशाखा सुभेदार : खूप उत्साह आणि हुरहूर असते, त्याचवेळी थोडी काळजीही असते. प्रेक्षकांना ही कलाकृती कशी लागेल, त्यांना पसंतीस पडेल का, याबद्दल सतत विचार मनात येतो. काही वेळा वाटतं, १०० पैकी फक्त काहीजणांनाच हे आवडेल, त्यामुळं निश्चित असं काही सांगता येत नाही. पण जसं गीतेमध्ये म्हटलं आहे, “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन”, तसंच मी वागण्याचा प्रयत्न करते. फक्त उत्तम काम करायचं आणि त्याच्या फळाची चिंता न करता. तरीसुद्धा मला खात्री आहे की, हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्की आवडेल. विशेषत: जे लोक आईशी जवळीक अनुभवतात, त्यांना हा सिनेमा नक्कीच भावेल. चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी हुरहूर आणि काळजी असते, जशी दिग्दर्शकाला चित्रपटाच्या प्रतिसादाची चिंता असते, जशी निर्मात्याला बॉक्स ऑफिसची काळजी असते, तशीच काळजी कलाकारालाही असते. पण त्या सर्व भावनांमध्येही अभिनयाचा आणि कलाकृती निर्माण करण्याचा आनंद सर्वोपरि असतो.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या चित्रपटाचं टायटल ‘वेल डन आई’ अगदी समर्पक वाटतं. एकंदरीत हा चित्रपट कशावर आधारित आहे?
विशाखा सुभेदार: नावावरूनच बराचसा अर्थ स्पष्ट होतो. ‘वेल डन आई’ हा सिनेमा पूर्णपणे आई-मुलाच्या नात्याभोवती गुंफलेला आहे. मुलाच्या संसाराबद्दल, लग्नाबद्दल आईला वाटणारी काळजी, तिच्या त्या तडफडीची आणि खटाटोपाची गोष्ट या चित्रपटात साकारली आहे.
तरीसुद्धा, हा सिनेमा फक्त भावनिक नाही, तो विनोदी पद्धतीनं मांडलेला आहे. संसार किंवा आई-मुलं अशा विषयांवर साधारणपणे बोलताना गळा दाटतो, पण ‘वेल डन आई’मध्ये तीच गोष्ट छान विनोदी आणि हलक्याफुलक्या पद्धतीनं सादर केली आहे. त्यामुळं केवळ प्रेक्षकांनाच नव्हे, मला काम करताना स्वतःलाही खूप मजा आली. आणि जसं तुम्ही म्हणालात, नावातच या चित्रपटाचं सार आहे.
ईटीव्ही भारत: 'आई' हा विषय नेहमीच सगळ्यांच्या मनाच्या जवळचा असतो. या चित्रपटाबद्दल सविस्तर ऐकायला आवडेल.
विशाखा सुभेदार: ‘वेल डन आई’ हा सिनेमा एका आईच्या तिच्या मुलासाठी केलेल्या काळजीचा, त्याच्या लग्नासाठी आणि संसारासाठी घेतलेल्या परिश्रमांवर आधारित आहे. या चित्रपटातील ‘आई’ म्हणजे अगदी साधी, अगरबत्ती विकणारी आणि पोळी-भाजी केंद्रात काम करणारी स्त्री आहे. आर्थिक अडचणी असतानाही ती कधी तक्रार करत नाही, उलट आपल्या मुलाचं लग्न थाटामाटात व्हावं यासाठी ती प्रचंड प्रयत्न करते. मुलाचं लग्न का होत नाहीये, काय उपाय करायचे, बापाला कसं पटवायचं या सगळ्याचा ती एक मोठा डाव रचते.
तिचा नवरा अत्यंत हट्टी आणि अहंकारी स्वभावाचा आहे, तो म्हणेल तेच घरात व्हायला हवं, अशा प्रकारचा. त्याच्याबद्दल तिच्या मनात रागही आहे, पण त्याचवेळी अपार माया देखील आहे. या चित्रपटात आईची ती ममत्वपूर्ण भावना अतिशय सुंदरपणे दाखवली आहे. आमच्या लेखकांनी हे सगळं अगदी बारीकसारीक प्रसंगांमधून उत्तमरीत्या मांडलं आहे, आणि दिग्दर्शक शंकर दुलगुडे यांनी ते उत्कृष्टपणे टिपलं आहे.
ईटीव्ही भारत: असं म्हटलं जातं की अभिनेत्रींना विनोद करता येणं ही अत्यंत दुर्मीळ गोष्ट आहे. फार थोड्या विनोदी अभिनेत्री आहेत, आणि त्यात तुमचं नाव अग्रक्रमानं घेतलं जातं.
विशाखा सुभेदार : नाही, मी तसं अजिबात मानत नाही. आजच्या काळात खूप प्रतिभावान विनोदी अभिनेत्री आपल्या समोर आल्या आहेत. त्यांची निरीक्षणशक्ती, संवादफेक, टायमिंग, सगळं अप्रतिम आहे. आजच्या पिढीतील मुलींना विनोदाची जाण आहे, त्यांना मंचावर आणि पडद्यावर स्वतःला सादर करण्याचं धैर्य आहे, आणि प्रेक्षकही त्यांना तेवढाच प्रतिसाद देत आहेत. पूर्वी कदाचित विनोदी भूमिकांसाठी पुरुष अभिनेत्यांनाच जास्त प्राधान्य दिलं जायचं, पण आता तसं नाही. महिला कलाकारही तितक्याच ताकदीनं, आत्मविश्वासानं आणि सहजतेनं विनोदी भूमिका साकारताना दिसतात. अनेक नवीन कलाकार विनोदाच्या माध्यमातून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहेत. म्हणूनच मला वाटतं, आजच्या काळात विनोद क्षेत्रात स्त्रियांना भरपूर वाव आहे आणि त्या उत्तमपणे सिद्धही करून दाखवत आहेत. आणि खूप मुली छान तयार झाल्यात विनोदाच्या माध्यमातून.
ईटीव्ही भारत: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ पाहताना असं स्पष्ट जाणवतं की, हा कार्यक्रम कलाकारांना खूप छान प्रकारे ग्रूम करतो, विशेषत: नव्या पिढीतील विनोदी कलाकारांना.
विशाखा सुभेदार: अगदी बरोबर म्हणताय, पण मला असं वाटतं की फक्त ‘हास्यजत्रा’ नव्हे, तर आज अनेक ठिकाणी, विविध प्लॅटफॉर्मवर आणि माध्यमांतून उत्कृष्ट स्त्री विनोदी कलाकार घडत आहेत हे पाहून खूप आनंद होतो. आजच्या काळात प्रत्येक कार्यक्रमात, नाटकात, वेब सीरीजमध्ये किंवा सिनेमात, महिलांचा विनोदी सहभाग ठळकपणे दिसतो आहे. या नव्या पिढीतील मुलींची निरीक्षणशक्ती जबरदस्त आहे, संवादफेक छान आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या निर्भीडपणे स्वतःचा विनोद मांडतात, कुठल्याही संकोचाशिवाय. त्यामुळं आज विनोदी अभिनेत्रींची केवळ एक टीम नव्हे तर एक फळीची फळी तयार होत आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मधला तुमचा प्रवास खूप सुंदर होता. तो आता मिस करता का?
विशाखा सुभेदार: हो, नक्कीच मिस करते. पण काम म्हणजे काम, प्रत्येक टप्प्यावर काहीतरी नवीन शिकायला आणि करून बघायला मला आवडतं. त्यामुळेच मी सध्या वेगळ्या प्रकारचा, थोडा भिन्न जॉनरचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘हास्यजत्रा’मधून बाहेर पडले. आता जे नवीन काम सुरू केलं आहे, तेही मला तितकंच आवडतंय आणि मी त्याचा मनापासून आनंद घेत आहे. तरीसुद्धा, ‘हास्यजत्रा’ माझ्या मनाच्या खूप जवळ आहे. आजही लोक मला त्या कार्यक्रमातील स्किट्सच्या आठवणी सांगतात, “ते स्किट किती छान होतं!”, “तुमचा तो परफॉर्मन्स अजून लक्षात आहे!” असं म्हणतात. लोक आजही ‘हास्यजत्रा’ची पारायणं करत असतात, हे ऐकून खूप छान वाटतं. कारण ते सगळं आमच्याच हातांनी तयार झालं होतं आणि आजही ते लोकांना आनंद देतंय, हीच माझ्यासाठी सर्वात मोठी समाधानाची गोष्ट आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही हिंदीमध्येही कॉमेडी केली आहे. तिकडचा माहोल आणि आपल्या मराठी कॉमेडीचा माहोल, यात तुम्हाला काय फरक जाणवला?
विशाखा सुभेदार: खूप मोठा फरक आहे. हिंदी कॉमेडीचा माहोल मुख्यतः व्यक्तीशी कनेक्टेड असतो, तर आपल्या मराठी कॉमेडीचा पाया सब्जेक्ट आणि कंटेंटशी कनेक्टेड असतो. हेच दोन्हींचं सर्वात मोठं अंतर आहे. हिंदीमध्ये प्रामुख्यानं एखाद्या व्यक्तीवरच विनोद केले जातात. त्याच्या बोलण्यावर, दिसण्यावर, हसण्यावर, अगदी त्याच्या हालचाली किंवा वैशिष्ट्यांवरदेखील. त्या व्यक्तीच्या व्यंगावरून संपूर्ण कॉमेडीचा कन्सेप्ट उभा केला जातो. पण मराठीमध्ये तसं नसतं. आपल्या विनोदाचा गाभा हा परिस्थितीत, विषयात आणि आशयात असतो. एखाद्या व्यक्तिरेखेचा अपमान न करता, त्यातूनही हशा निर्माण करणं ही मराठी कॉमेडीची खरी ताकद आहे. म्हणूनच मला मराठी पद्धतीचा विनोद जास्त आवडतो, कारण तो हृदयाला भिडणारा आणि बुद्धीला खतपाणी घालणारा असतो.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही एक परिपूर्ण अभिनेत्री आहात असं म्हटलं जातं, कारण टीव्ही सीरियल, चित्रपट आणि नाटक, या तीनही माध्यमांत तुम्ही वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
विशाखा सुभेदार: मला ही तिन्ही माध्यमं, म्हणजे सिनेमा, ट