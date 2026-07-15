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Exclusive Interview: विक्रांत मॅसी - राष्ट्रीय पुरस्कारानंतर लोकांचा तुमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक होतो!

विक्रांत मॅसीचा 'मुसाफिर कॅफे' ही आगामी वेब सीरीज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यापूर्वी त्यानं या सीरीजबद्दल माहिती शेअर केली आहे.

vikrant massey interview
विक्रांत मॅसी मुलाखत (Photo: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 11:12 AM IST

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मुंबई : छोट्या पडद्यापासून ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता होईपर्यंतचा विक्रांत मॅसीचा प्रवास हा सातत्य, मेहनत आणि दर्जेदार अभिनयाचं उत्तम उदाहरण मानला जातो. 'बालिका वधू', 'बाबा ऐसा वर ढूंढो' यांसारख्या मालिकांमधून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या विक्रांतनं 'लुटेरा', 'दिल धडकने दो', 'अ डेथ इन द गंज', 'हसीन दिलरुबा', 'लव्ह हॉस्टेल', 'ट्वेल्थ फेल', 'द साबरमती रिपोर्ट' अशा चित्रपटांतून आपल्या अभिनयाचा वेगळा ठसा उमटवला. ओटीटी विश्वातही 'मिर्झापूर', 'क्रिमिनल जस्टिस', 'मेड इन हेवन', 'ब्रोकन बट ब्युटीफुल' आणि 'सेक्टर 36'सारख्या प्रकल्पांमधील त्याच्या भूमिका विशेष गाजल्या. विशेष म्हणजे 'मुसाफिर कॅफे'मधून विक्रांतनं अभिनेता म्हणूनच नव्हे, तर सहनिर्माता म्हणूनही नवी जबाबदारी स्वीकारली आहे. राष्ट्रीय पुरस्कारानंतरही दर्जेदार कथा सांगण्याचं ध्येय कायम ठेवणाऱ्या विक्रांत मॅसीशी आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांनी त्याच्या नव्या प्रवासाविषयी, अभिनय, निर्मिती आणि भविष्यातील योजनांबाबत मनमोकळा संवाद साधला.

ईटीव्ही भारत: 'मुसाफिर कॅफे' या आगामी वेबसीरीजमधून तुम्ही निर्मात्याचीही भूमिका स्वीकारली आहे. निर्माता म्हणून हा अनुभव कसा होता? आणि त्यामागची प्रक्रिया कशी होती?
विक्रांत: खरं सांगायचं तर, जेव्हा तुमच्याकडे शरन्या राजगोपालसारखी सक्षम लेखिका आणि टेरीब्ली टायनी टेल्ससारखा प्लॅटफॉर्म निर्मिती भागीदार असतो, तेव्हा निर्माता म्हणून काम करणं खूप सहज होतं. त्यामुळं निर्मितीच्या तांत्रिक बाबींमध्ये लक्ष घालण्याची गरज पडली नाही. मी पूर्णपणे अभिनयावर लक्ष केंद्रित करू शकलो. उत्तम लेखन आणि भक्कम पूर्वतयारी असेल, तर सेटवर जाऊन फक्त कामाची अंमलबजावणी करायची असते. निर्मितीची संपूर्ण जबाबदारी टेरीब्ली टायनी टेल्सनं सांभाळली आणि मी अभिनेता म्हणून माझी भूमिका पार पाडली.

vikrant massey
विक्रांत मॅसी (Photo: Special arrangement)

ईटीव्ही भारत: या प्रकल्पासाठीच निर्माता होण्याचा निर्णय का घेतला?
विक्रांत: या कथेशी आणि संपूर्ण प्रकल्पाशी माझं नातं नैसर्गिकपणे जुळलं. एखादा अभिनेता म्हणून तुम्ही कोणताही प्रकल्प स्वीकारताना खूप विचार करता, कारण तुमचा वेळ आणि कारकीर्द दोन्ही महत्त्वाचे असतात. पण जेव्हा कथेचा पाया इतका मजबूत असतो, तेव्हा त्या प्रकल्पाशी निर्माता म्हणूनही जोडले जाणे योग्य वाटते. शरन्या उत्कृष्ट लेखिका आहे आणि विजय सुब्रमण्यम तसेच टेरीब्ली टायनी टेल्सच्या टीमसोबत माझे विश्वासाचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. परस्परांवरील विश्वासामुळं संपूर्ण प्रवास अधिक सुलभ झाला.

ईटीव्ही भारत: अभिनेता म्हणून पुरुष लेखकांसोबत काम करणं अधिक सोयीचं वाटतं की महिला लेखकांसोबत?
विक्रांत: माझं भाग्य असं आहे की आजवर मी अनेक उत्कृष्ट महिला दिग्दर्शक आणि लेखिकांसोबत काम केलं आहे. झोया अख्तर, अलंकृता श्रीवास्तव, कोंकणा सेन शर्मा, मेघना गुलजार अशा अनेक प्रतिभावान महिलांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. 'मेड इन हेवन' किंवा 'छपाक'सारख्या प्रकल्पांमध्ये त्यांचं लेखन आणि दिग्दर्शन अनुभवताना मला कधीच लेखक किंवा दिग्दर्शक स्त्री आहे की पुरुष, हा विचार मनात आला नाही.

माझ्यासाठी महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे लेखनाची गुणवत्ता. एखादं पात्र पुरुषानं लिहिलं असो किंवा महिलेनं, ते प्रभावी असेल तर तेच महत्त्वाचं. काहीवेळा पुरुष लेखकानं पुरुष पात्रही प्रभावीपणे लिहिलेलं नसू शकतं आणि त्यात बदल सुचवावे लागतात. त्यामुळं लेखकाचं लिंग नव्हे, तर त्याची सर्जनशीलता आणि पात्रांबद्दलची समज महत्त्वाची असते.
माझा ठाम विश्वास आहे की भावना, अनुभव आणि संवेदना या स्त्री-पुरुषांमध्ये वेगळ्या नसतात. त्यामुळं मी कधीही लेखकाकडं 'पुरुष' किंवा 'महिला' या दृष्टीकोनातून पाहिलेलं नाही. मागे वळून पाहताना जाणवतं की माझ्या कारकिर्दीत महिला दिग्दर्शक आणि लेखिकांसोबतच अधिक काम झालं, पण त्यावेळी हा विचार कधीच मनात आला नव्हता.

vikrant massey
विक्रांत मॅसी (Photo: Special arrangement)

ईटीव्ही भारत: महिला लेखिका किंवा दिग्दर्शक भावनिक पैलू अधिक प्रभावीपणे मांडतात, असं तुम्हाला वाटतं का?
विक्रांत: हो, मला असं वाटतं की भावनिकता म्हणण्यापेक्षा संवेदनशीलता हा शब्द अधिक योग्य आहे. माझ्या अनुभवातून बोलायचं झालं, तर अनेक महिला लेखिका आणि दिग्दर्शक मानवी नातेसंबंध, भावना आणि पात्रांच्या मनातील सूक्ष्म हालचाली अत्यंत बारकाईनं आणि प्रामाणिकपणे मांडतात. त्यांच्या कथनात मानवी स्वभावाचा एक वेगळाच पैलू दिसून येतो.

पण याचा अर्थ असा अजिबात नाही की पुरुष लेखक किंवा दिग्दर्शक तितक्याच संवेदनशीलतेने लिहू शकत नाहीत. शेवटी, चांगलं लेखन हे लेखकाच्या निरीक्षणशक्ती, अनुभव आणि सर्जनशीलतेवर अवलंबून असतं. मात्र, माझ्या कारकिर्दीत ज्या महिला सर्जकांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली, त्यांच्यामध्ये ही संवेदनशीलता प्रकर्षानं जाणवली. त्यामुळं त्या बाबतीत महिलांचं एक वेगळं सामर्थ्य आहे, असं मला निश्चित वाटतं.

ईटीव्ही भारत: तुमच्यातील उत्साह, जिद्द आणि कामाविषयीची ऊर्जा आजही तितकीच कायम आहे. त्यामागचं प्रेरणास्थान काय आहे?
विक्रांत: अजून खूप काही करायचं आहे, ही जाणीवच मला सतत प्रेरणा देते. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर अनेकांनी विचारलं, 'आता तर सर्व काही मिळालं, पुढं काय?' पण माझ्यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार हे अंतिम ध्येय नाही. '12th Fail' मधील मनोज कुमार शर्मा या पात्राचा एक विचार मला नेहमी प्रेरणा देतो. आयएएस अधिकारी होणं हे अंतिम ध्येय नसून समाजात सकारात्मक बदल घडवणं हे खरं उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे पुरस्कार किंवा सन्मान हे प्रवासातील टप्पे आहेत, खऱ्या अर्थानं ध्येय म्हणजे चांगल्या कथा सांगणं आणि त्या माध्यमातून लोकांच्या आयुष्याला स्पर्श करणं.

कथांमध्ये समाज बदलण्याची विलक्षण ताकद असते. इतिहासातही अनेक सामाजिक क्रांती शब्दांच्या आणि कथांच्या बळावर घडल्या आहेत. त्यामुळं लोकांपर्यंत अर्थपूर्ण कथा पोहोचवणं, हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठं ध्येय आहे.

vikrant massey
विक्रांत मॅसी (Photo: Special arrangement)

ईटीव्ही भारत: राष्ट्रीय पुरस्कार हा देशातील सर्वोच्च सन्मान मानला जातो. तो मिळाल्यानंतर जबाबदारी किंवा दडपण वाढतं का?
विक्रांत : माझ्या मते, दडपणापेक्षा जबाबदारी अधिक वाढते. राष्ट्रीय पुरस्कार हा केवळ एक पुरस्कार नसून देशातील सर्वोच्च आणि अत्यंत प्रतिष्ठेचा सन्मान आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारताना तुम्हाला समाजानं आणि प्रेक्षकांनी तुमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाची जाणीव अधिक तीव्रतेने होते. त्यानंतर प्रत्येक प्रकल्प निवडताना अधिक सजग राहावं लागतं. केवळ मनोरंजनासाठी नव्हे, तर आशयपूर्ण, दर्जेदार आणि समाजाला काहीतरी देणाऱ्या कथांचा भाग होण्याची जबाबदारी आपोआप येते.

अभिनेता म्हणून तुम्हाला लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळते. हे माध्यम केवळ मनोरंजनापुरतं मर्यादित नसून समाजातील अनेक प्रश्न मांडण्याचं, लोकांना प्रेरणा देण्याचं आणि त्यांचा आवाज बनण्याचं सामर्थ्य त्यात आहे. मला हा प्रवास घडवण्यासाठी तब्बल 20-22 वर्षे सातत्यानं संघर्ष करावा लागला. त्यामुळं आज जे स्थान मिळालं आहे, त्याचा उपयोग केवळ स्वतःसाठी न करता समाजातील त्या 16-17 वर्षांच्या स्वप्न पाहणाऱ्या मुलांसाठी करायचा आहे, जे आजही माझ्यासारखीच स्वप्नं घेऊन जगत आहेत. त्यांना प्रेरणा देणं आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी अर्थपूर्ण निर्माण करणं, हीच आता माझी खरी जबाबदारी आहे.

ईटीव्ही भारत: राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मंचावर जाताना नेमकी काय भावना होती?
विक्रांत: खरं सांगायचं तर त्या क्षणी मी भावनांनी भारावून गेलो होतो असं म्हणण्यापेक्षा पूर्णपणे तणावाखाली होतो. राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याचं नियोजन अत्यंत शिस्तबद्ध आणि काटेकोर असतं. त्याआधी रंगीत तालीम होते, संपूर्ण प्रोटोकॉल समजावून सांगितला जातो. मंचावर किती वेळ थांबायचं, कुठे उभं राहायचं, राष्ट्रपतींना कसं अभिवादन करायचं, प्रत्येक गोष्ट सेकंदागणिक ठरलेली असते.

त्यामुळं त्या क्षणी माझं संपूर्ण लक्ष फक्त ते सर्व व्यवस्थित पार पाडण्यावरच केंद्रित होतं. खरं सांगायचं तर मनात एकच विचार होता की, राष्ट्रपतींसोबतचा एक सुंदर फोटो मिळावा. कारण तो फोटो आयुष्यभरासाठी एक अमूल्य आठवण ठरणार होता. तो घरात फ्रेम करून लावता यावा आणि प्रत्येक वेळी तो पाहताना त्या क्षणाची आठवण पुन्हा जागी व्हावी, एवढीच इच्छा मनात होती.

ईटीव्ही भारत: काहींच्या मते राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर अभिनेता 'यशस्वी' ठरतो. तुम्ही स्वतःला आज यशस्वी मानता का?
विक्रांत: हो, काही अंशी मी ते मान्य करतो आणि अत्यंत नम्रपणे स्वीकारतो. कारण राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणं ही कोणत्याही कलाकारासाठी मोठी उपलब्धी असते. मात्र, माझ्यासाठी हा प्रवासाचा शेवट नाही, तर एका नव्या प्रवासाची सुरुवात आहे. हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, अंतिम ध्येय नाही.

ईटीव्ही भारत: राष्ट्रीय पुरस्कारानंतर चित्रपटसृष्टीतील लोकांचा तुमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे का?
विक्रांत: हो, काही प्रमाणात तो बदल नक्कीच जाणवतो. राष्ट्रीय पुरस्कारानंतर लोकांचा तुमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक होतो. तुमच्या कामाकडे अधिक गांभीर्यानं पाहिलं जातं आणि तुमच्यावरचा विश्वासही वाढतो. अर्थात, त्याबरोबर अपेक्षाही वाढतात.

मात्र, माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा सन्मान मला अधिक प्रामाणिकपणे आणि अधिक जबाबदारीनं काम करण्याची प्रेरणा देतो. लोकांचा वाढलेला विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक वेळी स्वतःला अधिक चांगलं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्यामुळं हा बदल आनंददायी असला, तरी तो मला अधिक मेहनत घेण्याची आणि स्वतःला सतत विकसित करण्याची आठवण करून देत राहतो.

ईटीव्ही भारत: राष्ट्रीय पुरस्कारानंतर स्क्रिप्ट्स निवडण्याच्या तुमच्या दृष्टिकोनात काही बदल झाला आहे का?
विक्रांत: नाही, अजिबात नाही. इतकंच झालं आहे की आता माझ्याकडं येणाऱ्या पटकथांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळं निवडीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. पण पटकथा निवडण्याचे माझे निकष आणि विचार करण्याची पद्धत अजिबात बदललेली नाही. आजवर ज्या शिस्तीनं, संयमानं आणि प्रामाणिकपणं मी काम केलं, त्याच मूल्यांमुळं मला राष्ट्रीय पुरस्कारासारखा सर्वोच्च सन्मान मिळाला. मग तो पुरस्कार मिळाल्यानंतर अचानक माझी काम करण्याची पद्धत का बदलावी?

ईटीव्ही भारत: या मालिकेत वेदिका पिंटो आणि महिमा मकवाना या दोघींसोबत रोमँटिक भूमिका साकारण्याचा अनुभव कसा होता?
विक्रांत: खूपच आनंददायी अनुभव होता. वेदिका आणि महिमा या दोघीही अत्यंत प्रतिभावान आणि मेहनती अभिनेत्री आहेत. महिमाला मी 'बालिका वधू'च्या दिवसांपासून ओळखतो. त्यानंतर अनेक वर्षे आमची भेट झाली नव्हती. त्यामुळं इतक्या वर्षांनी पुन्हा एकत्र काम करण्याची संधी मिळणं खूप छान वाटलं. दोघींसोबत काम करताना अतिशय सकारात्मक वातावरण होतं. मात्र, या मालिकेची खरी ताकद म्हणजे तिचं अप्रतिम लेखन. खूप वर्षांनंतर इतकी प्रभावी आणि मनाला भिडणारी पटकथा वाचायला मिळाली. त्यामुळं त्या पात्रांना पडद्यावर साकारताना प्रत्येक प्रसंग रोमांचक वाटत होता. कलाकार म्हणून अशा दर्जेदार लेखनासोबत काम करणं हीच माझ्यासाठी सर्वात मोठी प्रेरणा आणि आनंदाची बाब होती.

ईटीव्ही भारत: अनेक गाजलेल्या भूमिका साकारल्यानंतरही नवीन भूमिका स्वीकारताना आत्मसंशय (सेल्फ डाउट) वाटतो का? आणि त्यावर तुम्ही कशी मात करता?
विक्रांत: हो, आत्मसंशय हा प्रत्येक कलाकाराच्या प्रवासाचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो आजही माझ्या मनात येतो. खरं तर आमच्या मालिकेचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यावर देखील मी तितकाच अस्वस्थ आहे. प्रेक्षकांना माझं काम आवडेल का, गाणी पसंत पडतील का, त्यांची प्रतिक्रिया कशी असेल, याची उत्सुकता आणि थोडीशी भीती कायम मनात असते.

मात्र, प्रत्येक वेळी स्वतःलाच समजावावं लागतं की आपण आपल्या कामावर विश्वास ठेवला पाहिजे. काही क्षणांसाठी मनात शंका येणं अगदी स्वाभाविक आहे. पण त्या शंका बाजूला सारून पुन्हा स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणं गरजेचं असतं. कारण जर आपणच आपल्या कामामागे ठामपणे उभे राहिलो नाही, तर इतरांकडून त्याची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल.

ईटीव्ही भारत: तुमची अलीकडेच प्रदर्शित झालेली 'प्रीतम अँड पेड्रो' मालिका आणि तुमचा अभिनय हे दोन्ही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले. त्या प्रकल्पामागचा अनुभव कसा होता?
विक्रांत: तो अनुभव माझ्यासाठी अत्यंत खास आणि समृद्ध करणारा होता. दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी हे केवळ विलक्षण लेखक नाहीत, तर अतिशय उदार आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांच्याशी माझं खूप जिव्हाळ्याचं नातं आहे. या मालिकेत त्यांनी लेखक आणि शो-रनर म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यांच्या दिग्दर्शनाखाली काम करण्याची संधी अद्याप मिळालेली नसली, तरी या प्रकल्पाच्या निमित्तानं त्यांच्यासोबत इतक्या जवळून काम करण्याचा अनुभव खूप काही शिकवून गेला.

दिग्दर्शक अविनाश अरुण, अर्शद वारसी, वीर हिरानी आणि संपूर्ण टीम यातील प्रत्येक जण आपल्या कामाबद्दल तितकाच प्रामाणिक होता. आज या मालिकेला प्रेक्षकांकडून मिळणारं प्रेम पाहून मनापासून समाधान वाटतं.

ईटीव्ही भारत: निर्माता म्हणून तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या कथा सांगायच्या आहेत? आणि नवोदित कलाकारांना व्यासपीठ देण्याचा विचार आहे का?
विक्रांत: नक्कीच. होममेड स्टोरीजच्या स्थापनेमागे हाच मूलभूत विचार आहे. नव्या प्रतिभेला संधी देणं हे आमच्या संस्थेच्या कार्यपद्धतीचं केंद्रस्थान आहे. मला आज जे व्यासपीठ मिळालं, ते 20-22 वर्षांपूर्वी कुणीतरी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासामुळं मिळालं. त्यामुळं आता तीच संधी नव्या पिढीतील कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञ यांच्यापर्यंत पोहोचवणं, ही माझी जबाबदारी आहे.

आम्ही अशा नव्या प्रतिभेला व्यासपीठ देऊ इच्छितो, ज्यांच्याकडे सांगण्यासारख्या वेगळ्या कथा आहेत. आणि कथांबद्दल बोलायचं झालं, तर शरन्या ज्या कथा लिहिल, त्या शक्य तितक्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची माझी इच्छा आहे. चांगल्या कथा सांगणं आणि नव्या प्रतिभेला संधी देणं, हीच आमची खरी ओळख असावी, अशी माझी अपेक्षा आहे.

ईटीव्ही भारत: भविष्यात दिग्दर्शनातही उतरण्याचा विचार आहे का?
विक्रांत: हो, नक्कीच. दिग्दर्शनाची इच्छा माझ्या मनात आहे आणि योग्य वेळ आल्यावर ती नक्की पूर्ण करेन. मात्र सध्या माझं संपूर्ण लक्ष अभिनय आणि निर्मितीवर आहे. दिग्दर्शन ही खूप मोठी जबाबदारी आहे. त्यासाठी केवळ तांत्रिक तयारीच नव्हे, तर मानसिक तयारीही तितकीच आवश्यक असते.

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