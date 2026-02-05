Exclusive Interview: जसपाल सिंग संधू - 'वध'च्या फ्रेंचायझीचा दबाव नव्हता, पण जबाबदारी प्रचंड होती!
जसपाल सिंग संधू यांनी 'वध'च्या फ्रेंचायझीबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत. या चित्रपटाच्या फ्रेंचायझीद्वारे पुन्हा एकदा दिग्दर्शक प्रेक्षकांंना मोहीत करण्यासाठी सज्ज आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई : पंजाबी चित्रपटसृष्टीतील बहुआयामी सर्जनशील व्यक्तिमत्त्व म्हणजे जसपाल सिंग संधू. निर्माता, अभिनेता, दिग्दर्शक आणि लेखक अशा विविध भूमिका यशस्वीपणे निभावत त्यांनी इंडस्ट्रीत स्वतःची ठसठशीत ओळख निर्माण केली आहे. जसपाल सिंग संधू यांनी 2015 साली अंग्रेज या सुपरहिट पंजाबी चित्रपटाच्या निर्मितीतून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली. या चित्रपटाच्या यशानंतर त्यांनी मागे वळून न पाहता सातत्यानं दर्जेदार चित्रपटांची निर्मिती केली. 2016 मध्ये 'लव्ह पंजाब' आणि 'लाहोरिये' यांसारख्या सामाजिक आशय असलेल्या चित्रपटांमधून त्यांनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. 2019 मध्ये 'उडा ऐडा' या चित्रपटातून त्यांनी अभिनय क्षेत्रातही पाऊल ठेवलं. 2022मध्ये आलेला 'वध' हा त्यांच्या कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा चित्रपट ठरला. या चित्रपटात त्यांनी अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता आणि लेखक अशा चारही भूमिका सांभाळल्या. गंभीर विषयावर आधारित या चित्रपटानं प्रेक्षकांसह समीक्षकांचेही लक्ष वेधून घेतलं. आता 2026 मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'वध 2' या चित्रपटातून ते पुन्हा एकदा दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणून प्रेक्षकांसमोर येणार असून, या सीक्वेलकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. त्या निमित्तानं जसपाल सिंग संधू यांनी आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदमबरोबर वार्तालाप केला.
'वध' हा केवळ थरार नाही, तर संयम, लेखनातील शिस्त आणि प्रामाणिक दिग्दर्शकीय दृष्टी यांचा परिणाम आहे. आणि कदाचित म्हणूनच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात रुजला. या चित्रपटाचा मराठी 'देवमाणूस' नावाने रिमेक झाला. तेजस देऊस्कर दिग्दर्शित या चित्रपटात महेश मांजरेकर, रेणुका शहाणे, सुबोध भावे आणि सिद्धार्थ बोडके यांनी अप्रतिम भूमिका केल्या आहेत. 'वध' हा केवळ एक थरारपट नाही, तर तो मानवी भावभावनांचा, नैतिक संघर्षांचा आणि परिस्थितीजन्य निर्णयांचा खोलवर विचार करणारा चित्रपट आहे. या चित्रपटामागील दिग्दर्शकानं कथा निवडण्यापासून ते मांडणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर जाणीवपूर्वक घेतलेले निर्णय या संवादातून उलगडतात.
1. दबाव नव्हता, पण जबाबदारी प्रचंड होती
चित्रपट करताना कोणताही मानसिक दबाव जाणवतो का, या प्रश्नावर दिग्दर्शकानं प्रामाणिकपणे आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेत दबावापेक्षा जबाबदारीची जाणीव अधिक तीव्र होती. ते सांगतात की 'वध' फ्रेंचायझी करताना त्यांनी स्वतःलाच एक कठोर निकष लावला होता. "ही कथा ज्या भावनिक आणि नैतिक पातळीवर मला भिडली, जिथे ती मला पूर्णतः खरी आणि प्रामाणिक वाटली, तिथपर्यंत मी तिचा योग्य न्याय करू शकतो, असे वाटले, तरच हा चित्रपट करायचा, असा माझा ठाम निर्णय होता. अन्यथा अशा संवेदनशील आणि गंभीर विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्नही केला नसता. 'वध'सारखी गोष्ट उचलणं ही केवळ सर्जनशील निवड नव्हती, तर ती स्वतःवर घेतलेली एक मोठी जबाबदारी होती," असे ते स्पष्टपणे नमूद करतात.
2. कोविडनंतरचा काळ आणि अनपेक्षित यशाचा प्रवास
'वध'ला मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल बोलताना दिग्दर्शक त्या काळातील अनिश्चिततेची आठवण करून देतात. ते म्हणाले की, "तो चित्रपट करताना प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे, याची मला खात्री होती. पण तो काळ कोविडनंतरचा होता. चित्रपटगृहे नुकतीच सुरू होत होती, प्रेक्षक परत येतील की नाही, याबाबत साशंकता होती आणि एकूणच वातावरण अस्थिर होते. त्यामुळं यशाबाबत फारशा अपेक्षा मनाशी बांधल्या नव्हत्या." मात्र परिस्थिती हळूहळू बदलत गेली. "जेव्हा फिल्मफेअरसारखा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला, तेव्हा प्रथमच वाटलं की, आपण योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत. त्या मान्यतेनंतर चित्रपटाबद्दलचा आत्मविश्वास आणखी वाढला," असे ते सांगतात. या प्रवासाचा खरा टर्निंग पॉइंट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आला. "नेटफ्लिक्सवर 'वध' जागतिक स्तरावर सहाव्या क्रमांकावर पोहोचला, तेव्हा मनात खूप समाधान होतं. त्या क्षणी हे जाणवले की, आपण केवळ एक चित्रपट बनवला नाही, तर प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणारी, त्यांना विचार करायला लावणारी एक अर्थपूर्ण कलाकृती निर्माण केली आहे," असे दिग्दर्शक भावनिकपणे नमूद करतात.
3. मुख्य कलाकारांची निवड, पात्रांशी प्रामाणिक राहण्याची सर्जनशील भूमिका
या चित्रपटातील मुख्य कलाकारांची निवड ही केवळ स्टार व्हॅल्यूच्या आधारे करण्यात आलेली नसून, ती पात्रांच्या आत्म्याशी प्रामाणिक राहण्याच्या दृष्टीनं करण्यात आली असल्याचे दिग्दर्शक आवर्जून सांगतात. त्यांच्या मते, 'वध'सारख्या चित्रपटात अभिनयापेक्षा पात्राची अंतर्गत भावना, संयम आणि सूक्ष्म अभिव्यक्ती अधिक महत्त्वाची होती. या भूमिकेसाठी संजय मिश्रांची निवड कशी झाली, याबाबत दिग्दर्शक स्पष्ट करतात की, "संजय सरांचा 'कडवी हवा' पाहिल्यानंतर शंभुनाथ मिश्रा ही व्यक्तिरेखा त्यांच्या शिवाय दुसरा कोणी साकारू शकत नाही, याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका उरली नव्हती. त्या चित्रपटातील त्यांचा संयत, अंतर्मुख आणि अत्यंत प्रामाणिक अभिनय या पात्रासाठी आवश्यक होता. शंभुनाथ मिश्रा हा मोठ्या संवादांचा किंवा नाट्यमय भावनांचा व्यक्ती नाही, तो शांतपणे आतून तुटणारा, परिस्थितीनं बदलणारा माणूस आहे, आणि ती खोल संवेदनशीलता संजय सरांच्या अभिनयात नैसर्गिकपणे उतरते."
4. नीना गुप्ता यांच्या निवडीबाबत बोलताना...
दिग्दर्शक त्यांचा अभिनय प्रवास विशेषत्वाने अधोरेखित करतात. "नीनाजींचं काम अतिशय वैविध्यपूर्ण आणि समृद्ध आहे. त्यांनी आजवर अनेक प्रकारच्या भूमिका केल्या आहेत, पण 'वध'मधील भूमिका वेगळी आहे. पहिल्या भागात त्यांनी साकारलेली ती दोन टोकांची व्यक्तिमत्त्वं – एक साधी, निरागस गृहिणी आणि परिस्थितीच्या दडपणाखाली हळूहळू बदलत जाणारे दुसरं रूप – हा प्रवास दाखवण्यासाठी केवळ अभिनय कौशल्य पुरेसं नसतं, त्यासाठी धाडस आणि मानसिक तयारी लागते. आणि अशी भूमिका स्वीकारण्याचे धैर्य नीना मॅडमकडेच आहे." ते पुढे म्हणतात की, या दोन्ही कलाकारांमध्ये एक समान धागा आहे – प्रामाणिकपणा." या चित्रपटात मला अभिनय दाखवणारे कलाकार नव्हते, तर पात्र जगणारे कलाकार हवे होते. संजय सर आणि नीना मॅडम दोघेही आपल्या भूमिकांमध्ये पूर्णपणे विरघळतात. त्यामुळे प्रेक्षकांना ते कलाकार वाटत नाहीत, तर तेच पात्र असल्याचा भास होतो. आणि 'वध'सारख्या कथेसाठी हीच गोष्ट सर्वात महत्त्वाची होती."
5. वृद्ध पात्रांकडून हत्या : धाडसी मांडणीमागील सर्जनशील विचार
चित्रपटात दोन वृद्ध व्यक्ती हत्या करतात, हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आणि रूढ चौकटी मोडणारा आहे. या निर्णयामागील विचार स्पष्ट करताना दिग्दर्शक म्हणतात की, भारतीय चित्रपटसृष्टीत साधारणपणे अशा टोकाच्या कृतींसाठी तरुण पात्रांची निवड केली जाते. मात्र 'वध'च्या बाबतीत त्यांनी हा ठराविक संकेत जाणूनबुजून मोडला. "माझ्या मते, वयापेक्षा परिस्थिती अधिक महत्त्वाची असते. जर कथेमध्ये त्या कृतीमागील कारणं स्पष्टपणे आणि प्रामाणिकपणे मांडता आली, विशेषतः ती कृती स्वसंरक्षणातून उद्भवलेली असेल, तर प्रेक्षक ती सहज स्वीकारतात," असे ते सांगतात.
ते पुढे नमूद करतात की, चित्रपटाचा वेग सुरुवातीला मुद्दाम संथ ठेवण्यात आला. "सुरुवातीला प्रेक्षकांना असे वाटू शकते की, कथा हळूहळू पुढे सरकत आहे, प्रत्येक गोष्ट दाखवली जाते आहे. पण हे आवश्यक होते. कारण त्या पात्रांची मानसिकता, त्यांचे आयुष्य आणि त्यांच्यावर येणारा ताण नीट समजून घेतल्याशिवाय पुढील घटनांचा परिणाम अपेक्षित तीव्रतेनं जाणवू शकत नाही. त्यामुळं त्या संथ वेगाला टिकवून ठेवणे ही माझ्यासाठी एक जाणीवपूर्वक घेतलेली सर्जनशील भूमिका होती."
6. दुसरा भाग अधिक प्रभावी असायलाच हवा, लेखन आणि दिग्दर्शनाची दिशा
लेखन आणि दिग्दर्शनाबाबत दिग्दर्शकांची भूमिका अत्यंत ठाम आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही चित्रपटाची खरी कसोटी त्याच्या उत्तरार्धात लागते. "अनेक चित्रपट मध्यंतराआधी, पहिल्या भागात, प्रभावी वाटतात, मात्र दुसऱ्या अर्ध्यात ते अपेक्षेप्रमाणे परिणाम साधू शकत नाहीत. माझा नेहमी प्रयत्न असतो की, दुसरा भाग पहिल्यापेक्षा अधिक प्रभावी असावा," असे ते सांगतात. ते पुढे स्पष्ट करतात की, यासाठी संयम अत्यावश्यक आहे. "लेखनाच्या टप्प्यावरच आधी पात्रांची नीट उभारणी करायची, त्यांच्या भावना, नातेसंबंध आणि अंतर्गत संघर्ष हळूहळू प्रस्थापित करायचे. एकदा ती पायाभरणी झाली, की उत्तरार्धात प्रेक्षकांना भावनिक आणि कथानकाच्या दृष्टीनं परिपूर्ण अनुभव देता येतो. माझ्यासाठी अशा प्रकारे कथा सांगण्याची खरी मजा हीच आहे."
7. फ्रँचायझीचा विस्तार, कथा हाच खरा केंद्रबिंदू
'वध' आता केवळ एक चित्रपट न राहता फ्रँचायझी म्हणून पुढं जात आहे. यासंदर्भात दिग्दर्शक अतिशय सावध आणि स्पष्ट भूमिका घेतात."आता मोठे निर्मातेही या मालिकेत रस दाखवत आहेत, हे नक्कीच आनंददायी आहे. तिसऱ्या भागाचा विचार सुरू आहे, हेही खरं. पण अंतिम निर्णय हा नेहमी कथेवरच अवलंबून असेल," असं ते सांगतात.
पुढे ठामपणे म्हणतात, "वध 2' हा पहिल्या भागाला योग्य न्याय देण्यासाठीच बनवला गेला. त्याचप्रमाणे पुढचा भागही केवळ यशाच्या दबावाखाली किंवा फ्रँचायझी पुढं नेण्यासाठी बनवला जाणार नाही. कथा जर यापेक्षाही अधिक ताकदीची, प्रामाणिक आणि आशयपूर्ण सुचली, तरच पुढं जायचे. कारण शेवटी प्रत्येक भागानं स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि दर्जा सिद्ध करायला हवा."
8. नॉन-लिनिअर पटकथा आणि संपादन, रचनेतून उलगडत जाणारी कथा
चित्रपटातील कथानक ज्या पद्धतीनं हळूहळू उलगडत जाते, त्यामागे दिग्दर्शकीय किंवा संपादनातील अचानक घेतलेले निर्णय नसून, ती संपूर्ण रचना सुरुवातीपासूनच पटकथेत ठरवलेली होती, असे दिग्दर्शक स्पष्ट करतात. "चित्रपटातील प्रत्येक उलगडा, प्रत्येक वळण हे आधीच पटकथेत लिहिलेले होते. ही पटकथा सरळरेषीय नव्हती, ती नॉन-लिनिअर पद्धतीनं रचलेली होती," असे ते सांगतात. ते पुढे स्पष्ट करतात की, त्यामुळं संपादनाच्या टप्प्यावर वेगळे प्रयोग करण्याची गरजच भासली नाही. "अनेक वेळा चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर संपादनात गोष्ट बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र 'वध'च्या बाबतीत तसं झालं नाही. जे काही प्रेक्षक पडद्यावर पाहतात, ते थेट पटकथेतून आलेलं आहे. संपादनाचा हेतू कथा बदलणे किंवा लपवणे हा नव्हता, तर पटकथेत लिहिलेल्या रचनेला अचूकपणे पडद्यावर उतरवणं हाच होता."
दिग्दर्शकांच्या मते, नॉन-लिनिअर पटकथा ही केवळ शैलीसाठी वापरलेली रचना नव्हती, तर ती कथेसाठी आवश्यक होती. "कथा जर सरळ रेषेत सांगितली असती, तर तिचा परिणाम तितका खोलवर झाला नसता. नॉन-लिनिअर मांडणीमुळं प्रेक्षक सतत विचार करत राहतात, जोडलेले राहतात आणि हळूहळू सत्य त्यांच्या समोर उलगडत जाते. ही उलगडण्याची प्रक्रिया हाच या चित्रपटाचा आत्मा आहे, " असं ते नमूद करतात. अशा प्रकारे, 'वध'मधील संपादन हे स्वतंत्र प्रयोग न राहता, पटकथेच्या शिस्तबद्ध आणि विचारपूर्वक रचनेचा नैसर्गिक विस्तार ठरते.