Exclusive Interview: सुम्बुल तौकीर खान! मला एकाच प्रकारच्या भूमिकांमध्ये अडकून राहायचे नाही!
अभिनयातील वैविध्य, नव्या आव्हानांचा स्वीकार आणि भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी स्वप्ने यांविषयी तिच्याशी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा संवाद...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई- छोट्या पडद्यावर आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे सुम्बुल तौकीर खान. ‘इमली’ या लोकप्रिय मालिकेतील इमली या व्यक्तिरेखेमुळे तिला घराघरांत ओळख मिळाली. त्याआधी जोधा अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, काव्या, ईत्तीसी खुशी आणि इशारों इशारों में यांसारख्या मालिकांमधूनही तिने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. ‘बिग बॉस 16’मधील सहभागामुळे तिची लोकप्रियता आणखी वाढली. बालवयापासून अभिनय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सुम्बुलने प्रत्येक भूमिकेत वेगळेपणा जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता ती चित्रपटांच्या माध्यमातूनही आपल्या अभिनयाची व्याप्ती वाढवत आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘झाड फूंक’ या भयपटातून तिने एका वेगळ्या धाटणीची भूमिका साकारली आहे. अभिनयातील वैविध्य, नव्या आव्हानांचा स्वीकार आणि भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी स्वप्ने यांविषयी तिच्याशी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा संवाद...
ईटीव्ही भारत: 2019 मध्ये तुम्ही ‘आर्टिकल 15’ या चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण केले होते. त्यानंतर आता ‘झाड फूंक’ या चित्रपटात प्रमुख भूमिकांपैकी एक साकारण्याची संधी मिळाली. हा प्रवास कसा वाटतो? या चित्रपटाची निवड करण्यामागे काय कारण होते?
सुम्बुल तौकीर खान: ‘आर्टिकल 15’मध्ये मी काम केले, तेव्हा माझे वय साधारण 14-15 वर्षे होते. त्यात माझी भूमिका लहान होती; मात्र तो माझा पहिला चित्रपट होता. आता ‘झाड फूंक’मध्ये प्रमुख भूमिका साकारण्याची संधी मिळणे, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. सर्वप्रथम हा चित्रपट असल्यामुळे मला त्याचे आकर्षण वाटले. त्यानंतर हा भयपट असल्याचे समजले. मला भयपट हा चित्रपटप्रकार खूप आवडतो; मात्र आजवर मी अशा प्रकारच्या चित्रपटात काम केले नव्हते. त्यामुळे काहीतरी नवीन अनुभवण्याची आणि स्वतःला आव्हान देण्याची ही चांगली संधी होती. त्याचबरोबर ‘आस्था’ हे पात्रही मला खूप भावले. ती अतिशय प्रेमळ, निरागस आणि मृदू स्वभावाची मुलगी आहे. ती प्रत्येकामध्ये चांगुलपणा शोधते. कोणीतरी आपला गैरफायदा घेत आहे किंवा आपल्यासोबत काहीतरी चुकीचे घडत आहे, हे तिच्या पटकन लक्षात येत नाही. आजवर साकारलेल्या माझ्या इतर व्यक्तिरेखांपेक्षा हे पात्र खूप वेगळे आहे. त्यामुळे ही भूमिका स्वीकारण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण होते.
ईटीव्ही भारत: आस्थाच्या स्वभावातील कोणते गुण तुमच्यामध्येही आहेत, असे तुम्हाला वाटते?
सुम्बुल: माणसाच्या स्वभावाचे अनेक पैलू असतात. प्रत्येकामध्ये वेगवेगळ्या भावना आणि स्वभाववैशिष्ट्ये दडलेली असतात. मी जेव्हा एखादी व्यक्तिरेखा साकारते, तेव्हा माझ्यातील एखादा पैलू त्या भूमिकेत उतरवण्याचा प्रयत्न करते. माझ्यामध्येही एक हळवा, मृदू आणि निरागस स्वभावाचा भाग आहे. तो मी आस्थाच्या व्यक्तिरेखेसाठी वापरला. आपल्या भावना व्यक्त करण्याच्या पद्धतीही वेगवेगळ्या असतात. आपण प्रत्येक वेळी एकाच प्रकारे रडत किंवा हसत नाही. मी स्वतःच्या या भावनांचे निरीक्षण करते. अगदी शिंकतानासुद्धा माझ्या नकळत मी कसा आवाज करते, माझी शिंकण्याची पद्धत कशी आहे, हे लक्षात ठेवते. त्यानंतर एखाद्या भूमिकेला अनुरूप वाटल्यास त्या अनुभवाचा अभिनयात उपयोग करते. हे मी जाणीवपूर्वक ठरवून करत नाही, तर ही सवय हळूहळू आपोआप लागली आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही इतरांचे निरीक्षण करण्यापेक्षा स्वतःच्याच हावभावांचे आणि कृतींचे निरीक्षण करता, असे म्हणता येईल. ही सवय तुम्हाला कुणाकडून लागली की तुम्ही स्वतःच विकसित केली?
सुम्बुल: ही सवय मी स्वतःच विकसित केली आहे. कालांतराने ती आपोआप माझ्या अंगवळणी पडली. उदाहरणार्थ, शिंक येण्यापूर्वी किंवा शिंकताना आपल्या शरीरात काय हालचाल होते, कोणता आवाज येतो, याकडे मी लक्ष देते. त्याचा अनुभव मनात साठवून ठेवते. पुढे एखाद्या व्यक्तिरेखेसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. कलाकार म्हणून स्वतःचे निरीक्षण करणे मला खूप रंजक वाटते.
ईटीव्ही भारत: टेलिव्हिजनवर तुम्ही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आता चित्रपटांकडे वळताना दूरचित्रवाणीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे का? की भविष्यात पुन्हा मालिकांमध्येही काम करायला आवडेल?
सुम्बुल: मी नेहमीच माझ्या प्रत्येक व्यक्तिरेखेत वैविध्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकाच प्रकारच्या भूमिका करण्यापेक्षा वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा आणि विविध प्रकारच्या कथा साकारण्याची माझी इच्छा असते. त्यामुळे मी किती सहजपणे वेगवेगळ्या भूमिका करू शकते, हे प्रेक्षकांना दाखवता यावे, असा माझा प्रयत्न असतो. माझ्यासाठी माध्यमापेक्षा भूमिकेला अधिक महत्त्व आहे. दूरचित्रवाणीवर अशी एखादी भूमिका मिळाली, ज्यातून माझ्या अभिनयक्षमतेला वाव मिळेल, तर नक्कीच काम करायला आवडेल. मात्र, मला एकाच प्रकारच्या भूमिकांमध्ये अडकून राहायचे नाही. माझा अभिनय पाहून प्रेक्षकांनी, ‘ही तर याच प्रकारची भूमिका पुन्हा करतेय,’ असे म्हणू नये. प्रत्येक व्यक्तिरेखा आधीच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी असावी, याकडे माझा कटाक्ष असतो.
ईटीव्ही भारत: ‘झाड फूंक’मध्ये एखादा असा प्रसंग होता का, ज्यासाठी तुम्हाला आधीचा अनुभव उपयोगी पडला नाही आणि काहीतरी नवीन करून पाहावे लागले?
सुम्बुल: हो, चित्रपटात एक प्रसंग आहे, ज्यामध्ये माझ्या व्यक्तिरेखेवर कुणीतरी वशीकरण केल्याप्रमाणे तिचे स्वतःवरील नियंत्रण सुटते. त्या प्रसंगात मला डोळ्यांची उघडझाप न करता बराच वेळ एकाच स्थितीत राहायचे होते. समोरच्या कलाकाराचे संवादही बरेच लांब होते. त्यात वारा सुरू होता आणि माझ्या डोळ्यांतून अश्रूही येत होते. त्यामुळे तो प्रसंग साकारणे खूप कठीण गेले. रडणे, घाबरणे किंवा पडणे अशा गोष्टी मी यापूर्वी केल्या होत्या; पण एखाद्याच्या नियंत्रणाखाली गेल्यानंतर नेमके कसे वाटते, हे मला माहीत नव्हते. असा अनुभव मी कधीच घेतलेला नसल्यामुळे त्याचे भाव चेहऱ्यावर कसे आणायचे, हे समजून घेणे आव्हानात्मक होते. संपूर्ण चित्रपटातील तो माझ्यासाठी सर्वांत कठीण प्रसंग होता.
ईटीव्ही भारत: वैयक्तिक आयुष्यात तुमचा कोणत्या गोष्टींवर विश्वास आहे आणि कोणत्या गोष्टी तुम्ही मानत नाही?
सुम्बुल : माझा कर्मावर ठाम विश्वास आहे. आपण जे कर्म करतो, त्याचे फळ आपल्याला मिळते, असे मला वाटते. चांगले कर्म केले, तर चांगले फळ मिळेल आणि वाईट कर्म केले, तर त्याचे परिणामही भोगावे लागतील. मात्र, स्वर्ग आणि नरक या संकल्पनांवर माझा विश्वास नाही. मृत्यूनंतर स्वर्ग किंवा नरक असतो, असे मला वाटत नाही. आपण केलेल्या कर्मांचे परिणाम याच जन्मात, याच आयुष्यात आपल्याला भोगावे लागतात, अशी माझी धारणा आहे. अर्थात, प्रत्येकाच्या श्रद्धा आणि विचार वेगळे असू शकतात. मी त्यांचाही आदर करते.
ईटीव्ही भारत: लहानपणी पाहिलेला असा कोणता भयपट आहे, ज्याने तुम्हाला खूप घाबरवले होते?
सुम्बुल: ‘कृष्णा कॉटेज’ हा चित्रपट मला आठवतो. लहानपणी तो पाहून मी घाबरले होते. मात्र, आता तशी भीती वाटत नाही. उलट, काही भयपट पाहताना आता हसू येते. मला भयपट पाहायला खूप आवडतात. मी अनेक भयपट आणि भयपट मालिकाही पाहिल्या आहेत. चित्रपट पाहताना निर्माण होणारी भीती आणि त्यातून मिळणारा थरार मला आवडतो. पडद्यावर जे घडते, त्यापासून आपल्याला प्रत्यक्षात काही धोका नाही, याची जाणीव असते. त्यामुळे ती भीती अनुभवण्यामागे एक वेगळाच आनंद असतो.
ईटीव्ही भारत: गायकाला नियमित रियाज करावा लागतो, नर्तकाला रोज नृत्याचा सराव करावा लागतो. त्याचप्रमाणे अभिनेत्री म्हणून स्वतःला अधिकाधिक प्रगल्भ करण्यासाठी तुम्ही काय करता?
सुम्बुल : अभिनयाच्या बाबतीत मला अजूनही याचे नेमके उत्तर सापडलेले नाही. काही काळ अभिनय केला नाही, तर कलाकाराचा अभिनय खराब होतो असे नाही; तो जिथे आहे तिथेच राहतो, असे मला वाटते. मात्र, त्यापुढे जाण्यासाठी स्वतःमध्ये बदल घडवणे गरजेचे असते. आपण आजवर जे शिकलो आहोत, त्यातील काही गोष्टी बाजूला ठेवून नव्याने शिकणे आवश्यक असते. शिकणे अवघड नाही; पण आधी शिकलेल्या गोष्टी विसरून नवीन दृष्टिकोन स्वीकारणे कठीण असते. मी वेगवेगळे चित्रपट आणि मालिका पाहते. मला आवडणाऱ्या कलाकारांचे काम बारकाईने पाहते. त्यांच्या अभिनयातून काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करते.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला आवडणारे कलाकार कोण आहेत? कुणाच्या अभिनयातून तुम्हाला प्रेरणा मिळते?
सुम्बुल : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील माझ्या आवडत्या कलाकारांपैकी एक म्हणजे आयुष्मान खुराना. विशेषतः विनोदी भूमिका तो खूप छान साकारतो. मी त्याच्यासोबत ‘आर्टिकल १५’मध्ये काम केले आहे. तो चित्रपट विनोदी प्रकारातील नसतानाही त्याने त्यात अतिशय अप्रतिम अभिनय केला होता. हॉलिवूडमध्ये मला जॉनी डेप खूप आवडतो. ‘पायरेट्स ऑफ द कॅरिबियन’मधील कॅप्टन जॅक स्पॅरो ही त्याची व्यक्तिरेखा मला विशेष आवडली. कोरियन मनोरंजनविश्वातील कलाकारही मला खूप आवडतात. किम नाम-गिल या अभिनेत्याच्या ‘ट्रिगर’ आणि ‘द फायरी प्रीस्ट’ या मालिका मी पाहिल्या आहेत. एका मालिकेत त्याने गंभीर मानसशास्त्रीय थरारपटातील भूमिका केली आहे, तर दुसरीमध्ये भन्नाट विनोदी अभिनय केला आहे. त्याच्याबद्दल मला खूप आदर वाटतो. तसेच किम यू-जुंग ही माझी कोरियन मनोरंजनविश्वातील सर्वांत आवडती अभिनेत्री आहे. ती अवघ्या चार वर्षांची असल्यापासून अभिनय करते आहे. आज ती 26 वर्षांची आहे. तिने विनोद, थरार, मानसशास्त्रीय नाट्य अशा अनेक प्रकारच्या भूमिका केल्या आहेत. मलाही भविष्यात अशा विविध प्रकारच्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळावी, असे वाटते.
ईटीव्ही भारत: तुम्हालाही लहान वयापासून अभिनयाचा अनुभव आहे. त्यामुळे किम यू-जुंगच्या प्रवास जवळचा वाटतो का?
सुम्बुल: हो, मीही लहान वयात कामाला सुरुवात केली आहे. मात्र, तिच्या कारकिर्दीकडे पाहताना मला तिच्या कामातील वैविध्य विशेष भावते. तिने विनोदी, थरारपट, मानसशास्त्रीय नाट्य अशा अनेक प्रकारच्या भूमिका केल्या आहेत. मला भविष्यात अशाच वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारायला मिळाव्यात, अशी इच्छा आहे.
ईटीव्ही भारत : म्हणजे भविष्यात कोरियन भाषाही शिकावी लागेल असे दिसते!
सुम्बुल : (हसत) अरे, त्यासाठी कोरियातच जाण्याची गरज काय? आपण भारतातही असे चित्रपट आणि मालिका करू शकतो. त्यात काय हरकत आहे?
ईटीव्ही भारत: छोट्या पडद्यावर तुम्ही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मोठे नाव कमावले आहे. आता मोठ्या पडद्यावरही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेण्याची स्वप्ने आहेत का?
सुम्बुल: नक्कीच! माझी स्वप्ने खूप मोठी आहेत आणि मला स्वतःला केवळ एका मनोरंजनविश्वापुरते मर्यादित ठेवायचे नाही. मला वेगवेगळ्या देशांतील चित्रपटसृष्टींमध्ये काम करण्याची मनापासून इच्छा आहे. बॉलिवूडमध्ये तर काम करायचेच आहे; पण त्याचबरोबर हॉलिवूड आणि कोरियन चित्रपटसृष्टीतही काम करण्याचे माझे स्वप्न आहे. माझे आवडते कलाकार जगाच्या वेगवेगळ्या भागांत आहेत. त्यांच्या अभिनयाने, कामाच्या पद्धतीने आणि कलाकृतींनी मी प्रभावित झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, तर तो माझ्यासाठी खूप मोठा आनंदाचा क्षण असेल. अर्थात, आयुष्यात काय घडणार हे आपल्या हातात नसते. नशिबाची साथही तितकीच महत्त्वाची असते; पण आपल्या हातात असते ती मेहनत, जिद्द आणि प्रयत्न करण्याची तयारी. त्यामुळे भविष्यात कोणती संधी मिळेल, याचा फार विचार न करता मी स्वतःला अधिकाधिक सक्षम बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. मला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारायच्या आहेत, नवीन गोष्टी शिकायच्या आहेत आणि प्रत्येक वेळी स्वतःमधील कलाकाराला नव्या पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर आणायचे आहे. माझी स्वप्ने मोठी आहेत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करत राहीन.
ईटीव्ही भारत: चित्रपटसृष्टीत स्वतःची ओळख निर्माण करणे, विशेषतः कोणतीही फिल्मी पार्श्वभूमी नसलेल्या कलाकारांसाठी, किती आव्हानात्मक असते?
सुम्बुल: निश्चितच हे आव्हानात्मक आहे. कोणतीही फिल्मी पार्श्वभूमी नसताना मनोरंजनविश्वात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी खूप मेहनत, संयम आणि सातत्याची आवश्यकता असते. पूर्वीच्या काळात कलाकारांना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी मर्यादित संधी उपलब्ध होत्या. समाजमाध्यमांचा इतका प्रभाव नव्हता, त्यामुळे आपले काम लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि योग्य लोकांचे लक्ष वेधून घेणे तुलनेने अधिक कठीण होते. मात्र, आज समाजमाध्यमांमुळे परिस्थिती बऱ्याच प्रमाणात बदलली आहे. कलाकारांना स्वतःची कला, अभिनयक्षमता आणि व्यक्तिमत्त्व थेट प्रेक्षकांसमोर मांडण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ मिळाले आहे. अर्थात, या माध्यमाचे काही नकारात्मक पैलूही आहेत. अनेकदा कलाकाराच्या अभिनयापेक्षा त्याचे सोशल मीडिया फॉलोअर्स, लोकप्रियता किंवा ऑनलाइन उपस्थिती यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. एखाद्या कलाकाराची खरी क्षमता केवळ त्याच्या फॉलोअर्सच्या संख्येवरून ठरवता येत नाही. अभिनयातील गुणवत्ता, भूमिकेची समज, मेहनत आणि प्रत्येक व्यक्तिरेखेला न्याय देण्याची क्षमता या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत, असे मला वाटते. त्यामुळे समाजमाध्यमांकडे मी एक संधी म्हणून पाहते. त्याचा योग्य आणि सकारात्मक वापर करून आपण आपले कौशल्य लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. मला असे वाटते की, कलाकाराने आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि स्वतःला सातत्याने सिद्ध करत राहिले पाहिजे. आपले काम इतके प्रभावी आणि वेगळे असावे की, निर्माते आणि दिग्दर्शकांनाही आपल्यातील क्षमता जाणवावी आणि आपल्याला संधी देण्याची इच्छा व्हावी. शेवटी, लोकप्रियता तुम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचवू शकते; पण तुमचे काम आणि अभिनयातील गुणवत्ता तुम्हाला दीर्घकाळ टिकवून ठेवतात.
ईटीव्ही भारत: समाजमाध्यमांचे अनेक फायदे असले, तरी त्यावरील ट्रोलिंग आणि नकारात्मक टिप्पण्यांनाही कलाकारांना सामोरे जावे लागते. तुम्ही या सगळ्याचा सामना कसा करता?
सुम्बुल: खरे सांगायचे तर, हा अनुभव खूप त्रासदायक असतो. कितीही स्वतःला समजावले की लोक बोलतच राहणार, प्रत्येकाला आपण आवडू शकत नाही, तरीही काही नकारात्मक टिप्पण्या मनाला लागतात. लोकांना दुसऱ्यांबद्दल इतक्या वाईट गोष्टी का लिहाव्याशा वाटतात, हे मला कधीच समजत नाही. लोकप्रियता मिळाल्यानंतर सतत लोकांच्या नजरेत राहावे लागते, हीदेखील एक मोठी अडचण आहे.
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