Exclusive Interview : सोनाली राऊत - प्रत्येक व्यक्तीच्या यशाची व्याख्या वेगळी असते, माझ्यासाठी समाधान महत्त्वाचे आहे!
सोनाली राऊतनं ‘बिग बॉस मराठी’चे निर्माते, जिओ हॉटस्टार आणि एंडेमोल यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी तिनं काही गोष्टी उघड केल्या आहेत.
Published : April 16, 2026 at 9:59 AM IST
मुंबई : अभिनेत्री आणि मॉडेल सोनाली राऊतनं अवघ्या 19व्या वर्षी 'किंगफिशर कॅलेंडर गर्ल’ या प्रतिष्ठित कॅलेंडरमध्ये स्थान मिळवले. मॉडेलिंगमधील यशानंतर तिनं ‘द एक्स्पोज’ या चित्रपटातून अभिनयक्षेत्रात पदार्पण केलं. या चित्रपटात ती हिमेश रेशमिया आणि यो यो हनी सिंग यांच्याबरोबर प्रमुख भूमिकेत दिसली. सोनालीनं लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस 8’मध्ये सहभाग घेतला होता, ज्यामुळं ती घराघरात परिचित झाली आणि हल्लीच ती ‘बिग बॉस मराठी 6’मध्येही स्पर्धक म्हणून दिसली आणि पुन्हा चर्चेत आली. सोनाली राऊतनं 'बिग बॉस मराठी 6’च्या निर्मात्यांना एक कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे आणि तिनं आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर त्या आणि इतर बाबींसोबत संवाद साधला.
ईटीव्ही भारत: सोनाली, तुम्ही बिग बॉस मराठीच्या निर्मात्यांना नोटीस पाठवली आहे, त्यामागचा नेमका संदर्भ काय? नेमकं काय घडलं, याबद्दल सविस्तर सांगाल का?
सोनाली राऊत : मी ‘बिग बॉस मराठी’चे निर्माते, जिओ हॉटस्टार आणि एंडेमोल यांना माझे वकील नितीन सातपुते यांच्या मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. स्पर्धक म्हणून घरात असताना मला ‘स्केबीज’ नावाचा त्वचारोग झाला. हा अत्यंत संसर्गजन्य आजार असून तो अस्वच्छ वातावरणामुळं पसरतो. घरातील बेडशीट्स, टॉवेल्स, नॅपकिन्स आणि एकूणच स्वच्छतेचा अभाव यामुळं, मला हा त्रास झाला. या आजारामुळं मला शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आणि अखेरीस शोमधून बाहेर पडावं लागलं. या संदर्भात मी निर्मात्यांना माहितीही दिली होती. त्यामुळं आता याबाबत जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचं आहे.
ईटीव्ही भारत: समजा समोरील पक्ष असा दावा करतो की, तुम्ही प्रसिद्धीसाठी हा मुद्दा उचलत आहात किंवा हे आरोप खोटे आहेत, तर त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय?
सोनाली राऊत: माझ्यासोबत असलेल्या सहस्पर्धकांनीही माझ्या त्वचेवर उद्भवलेल्या समस्या पाहिल्या आहेत. मी शोमधील डॉक्टरांशी संवाद साधला होता, मात्र त्यांनाही या आजाराचे नेमके कारण समजले नाही. सुरुवातीला हा संसर्ग शरीराच्या खालच्या भागातून सुरू झाला आणि नंतर मांड्या, छाती, पोट, हात आणि शेवटी चेहऱ्यावर पसरला. चेहऱ्यावर परिणाम झाल्यावर मी घाबरले आणि शो सोडण्याचा निर्णय घेतला.
निर्मात्यांकडून मला उत्तर मिळाले असून त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांनी स्वच्छतेचे सर्व नियम पाळल्याचा दावा केला आणि मी गोष्टी अतिशयोक्तीनं मांडल्याचं म्हटलं. मात्र, माझा अनुभव याच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे. घरात उंदरांची मोठी समस्या होती. ते अन्नसाहित्य आणि धान्यावर फिरत असत, काही वेळा अन्नातही त्यांचा संपर्क होत असे, ज्यामुळं संसर्गाचा धोका वाढतो. तसेच, ‘भाऊचा धक्का’च्या वेळी बाहेरून येणाऱ्या जेवणातही झुरळे आढळल्याच्या घटना घडल्या. याशिवाय, 17 स्पर्धकांसाठी केवळ एकच स्वच्छतागृह देण्यात आले होते, जे अत्यंत गैरसोयीचे होते. त्या ठिकाणी धूम्रपान, अन्नाचे अवशेष टाकणे अशा गोष्टी घडत होत्या, ज्यामुळं स्वच्छतेची परिस्थिती अधिकच बिघडली. काही स्पर्धकांना तर स्वच्छतेच्या मूलभूत सवयींची माहिती नव्हती, जसे की फ्लशचा वापर. तसेच, मर्यादित प्रमाणात वस्तू, जसे की टॉवेल, टूथब्रश, रेझर, पुरवण्यात येत असल्यानं अनेकांनी एकमेकांच्या वस्तू वापरल्या, ज्यामुळं संसर्ग पसरण्याची शक्यता वाढली. या सर्व पार्श्वभूमीवर, जिओ हॉटस्टार आणि एंडेमोल यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे मला ठामपणे वाटते.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही ‘बिग बॉस’मध्ये सहभागी झाला आहात. हिंदी आवृत्तीतही तुम्हाला असे काही अनुभव आले होते का, की हे फक्त मराठी आवृत्तीतच घडले?
सोनाली राऊत : मी हिंदी ‘बिग बॉस’मध्ये सहभागी झाले तेव्हा, तो माझ्यासाठी पूर्णपणे नवा अनुभव होता, पण तो अतिशय चांगला होता. त्या शोची व्याप्ती मोठी आहे, प्रायोजकही दर्जेदार असतात आणि सादरीकरण भव्य स्तरावर केले जाते. आमच्या काळात तो कार्यक्रम अनेक देशांमध्ये प्रसारित होत होता. आता तर तो ओटीटीमुळं जगभर पोहोचला आहे. त्यात सलमान खान यांसारखा लोकप्रिय होस्ट असल्यामुळं त्याची लोकप्रियता अधिकच वाढते. त्यामुळं संपूर्ण शोची मांडणी अत्यंत उच्च दर्जाची वाटते.
परंतु मराठी ‘बिग बॉस’ची व्याप्ती तुलनेनं मर्यादित आहे. तो मुख्यतः महाराष्ट्रापुरताच सीमित राहतो. प्रायोजक कमी असल्यामुळं आणि खर्चात कपात केल्यामुळं अनेक बाबतींत गुणवत्ता आणि स्वच्छता राखली जात नाही, असे मला वाटते. त्यामुळं उत्पादन व्यवस्थापनात काही ठिकाणी त्रुटी जाणवल्या. हा दोन्ही आवृत्तींमधील मुख्य फरक आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमच्यासोबत इतर स्पर्धकही होते, मात्र ते या मुद्द्यावर काही बोलत नाहीत. यामागे काही करारातील अटी किंवा इतर कारण असू शकते का?
सोनाली राऊत: याचे मुख्य कारण म्हणजे हा संसर्ग मला झाला. सुरुवातीला ‘स्केबीज’ नावाचा असा काही आजार असतो, हेही मला ठाऊक नव्हते. मी घराबाहेर पडताच दुसऱ्याच दिवशी डॉक्टरांकडे गेले, कारण मी माझ्या त्वचेची आणि आरोग्याची विशेष काळजी घेते. एक कलाकार म्हणून आपला चेहरा, त्वचा, केस आणि एकूण व्यक्तिमत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे असते, आणि त्यासाठी आम्ही खूप मेहनत आणि काळजी घेतो. या आजारामुळं मी तातडीनं उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच मी हा मुद्दा पुढं आणला. इतर स्पर्धकांच्या बाबतीत काय घडलं, याची मला माहिती नाही. अनेकांसाठी ‘बिग बॉस मराठी’ ही मोठी संधी असते, त्यामुळं ते कदाचित याबद्दल बोलणं टाळत असतील. तसेच, शोदरम्यान स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता आणि काही टास्क्सच्या वेळी होणारा ताण—ज्यात आम्हाला पहाटेपर्यंत काम करावं लागं—या गोष्टीही लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. आणि आठ वाजता आम्हाला उठवायचे पण, आम्हाला व्यवस्थित झोप मिळायची नाही तसेच फिटनेसमध्ये पण खूप कॉम्प्रोमाईज्ड होत होता. आम्हाला लहान मुलांसाठी असणारी ट्रेडमिल दिली होती, किड्स ट्रेडमिल, ती पण तुटलेली. म्हणजे मी तर शॉकमध्ये होते की, ज्या हिशोबानं शो इतका कॅज्युअली घेतायेत आणि काही अकाउंटेबिलिटीच नाहीये. म्हणजे कुठे प्रोडक्शनमध्ये काय फॉल्टर झालंय ते तसं आहे. आणि फूड क्वालिटी कॉम्प्रोमाईज्ड. त्यात उंदीर. आणि आम्हाला टॉर्चर करण्यासाठी खाली झोपायला पण लावायचे. जेव्हा आम्ही खाली झोपायचो, तेव्हा खूप वास यायचा. तर आम्ही जेव्हा फर्निचर सरकवायचे ना, पाच-सहा मेलेले उंदीर सापडायचे. ते लोक माउस ट्रॅप लावायचे, ते उंदराचं जे चिटकवण्याचं असतं ना, तर त्यात पाच-सहा मेलेले उंदीर असायचे आणि मग ते आमच्यातील कंटेस्टंटच हटवायचे. एक कंटेस्टंट होती, तीच काढायची कारण तिला भीती नव्हती वाटत. तर एवढं टॉर्चर झालेलं.
अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे माझ्या शोचा कॉन्ट्रॅक्ट पण शेअर झाला होता, इतरांसोबत. हा मुद्दा मला 'ब्रीच ऑफ ट्रस्ट' वाटतो. कारण मी जेव्हा घरामध्ये गेले, तेव्हा तीन-चार कंटेस्टंट्सनी मला सांगितलं पण की, आम्हाला माहीत होतं की तू बिग बॉसमध्ये येतेयस. आणि मी बोलली असं कसं, कारण हा तर क्लॉज आहे, हा तर खूप मोठा क्लॉज आहे बिग बॉसमध्ये. तर ते बोलले की तुझा... तुझा ना कॉन्ट्रॅक्ट आमच्याकडे आलेला आणि त्याच्यावर लिहिलेलं सोनाली राऊत'स अग्रीमेंट. तर हे पण एक मोठं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट झालंय चॅनेल आणि प्रोडक्शनकडनं आणि जर तुम्ही एवढा मोठा शो करत आहात, तर त्याच्यात एवढे लूपहोल्स कसे? मी त्यांना लीगल नोटीस पाठवली आहे की, मी हॅपी नाहीये विथ माय एक्सपिरियन्स.
ईटीव्ही भारत: मराठी ‘बिग बॉस’ करण्याचा निर्णय तुम्ही का घेतला?
सोनाली राऊत: मी स्वतः मराठी असल्यामुळं आणि एक अभिमानी महाराष्ट्रीयन म्हणून मला मराठीत काम करण्याची संधी मिळाली, हेच या निर्णयामागचे प्रमुख कारण होतं. याआधी मी हिंदी ‘बिग बॉस’मध्ये सहभागी झाले होते आणि तो अनुभव अत्यंत सकारात्मक होता. मी तब्बल 105 दिवस त्या घरात राहिले आणि अंतिम तिघांमध्येही स्थान मिळवले. त्यामुळं जेव्हा ‘बिग बॉस मराठी’ची संधी मिळाली, तेव्हा मराठीमध्ये काहीतरी करण्याची इच्छा म्हणून मी लगेच होकार दिला. मात्र, प्रत्यक्ष अनुभव अपेक्षेपेक्षा खूपच निराशाजनक ठरला. मला आधी सांगण्यात आले होते की, हा अनुभव हिंदीप्रमाणेच असेल, परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णतः वेगळी होती. घराचे आकारमान लहान होते, स्पर्धकांची संख्या अधिक होती आणि त्यांच्या निवडीबाबतही प्रश्न निर्माण होतात. स्वच्छतेच्या बाबतीतही मोठ्या प्रमाणावर तडजोड झालेली दिसली. आरोग्यावर परिणाम होईल अशा परिस्थिती निर्माण होत असतील, तर ते निश्चितच गंभीर आहे.
ईटीव्ही भारत: या संदर्भात निर्मात्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे का?
सोनाली राऊत: हो, त्यांनी उत्तर दिले आहे. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. जिओ सिनेमा हे मोठे ओटीटी प्लॅटफॉर्म असल्यामुळं ते आपली चूक मान्य करणार नाहीत, हे स्वाभाविक आहे. एंडेमोलच्या वकिलांकडून मला उत्तर मिळाले, ज्यात त्यांनी भारतीय दंडसंहितेतील कलम 271 आणि 272 अंतर्गत पाठवलेल्या नोटीशीला प्रतिसाद दिला आहे. या कलमांनुसार संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार हा गुन्हा मानला जातो. मात्र, त्यांच्या उत्तरात त्यांनी असे म्हटलं की, अन्नात झुरळे आढळली तरी त्यामुळं स्केबीज होत नाही किंवा उंदरांमुळं संसर्ग पसरतो याचे ठोस कारण नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
ईटीव्ही भारत: ‘भाऊचा धक्का’ या भागाबद्दल तुमचा अनुभव कसा होता?
सोनाली राऊत: माझा अनुभव मिश्र स्वरूपाचा होता. मी रितेश देशमुख यांच्यासोबत याआधी ‘ग्रेट ग्रँड मस्ती’मध्ये काम केलं आहे, त्यामुळं मी त्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखते. मात्र, होस्ट म्हणून त्यांचा वेगळाच पैलू पाहायला मिळाला. काही वेळा ते स्पर्धकांवर खूपच कठोरपणे बोलत असत आणि त्यांचा राग थोडा अनपेक्षित वाटत असे. होस्ट म्हणून ते आपले काम चांगले करत आहेत, यात शंका नाही, परंतु मला वैयक्तिकरित्या ते कधी कधी स्पर्धकांपैकीच एक असल्यासारखे वाटले. याउलट, महेश मांजरेकर यांची शैली अधिक संतुलित आणि प्रभावी वाटायची. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक ठामपणा आणि वजन जाणवत असे, जे एक होस्ट म्हणून विशेष ठरते.
ईटीव्ही भारत: या सीझनमध्ये तुमचे काही मित्र-मैत्रिणी झाले का?
सोनाली राऊत: हो, मी दिव्या शिंदेच्या संपर्कात आहे. तसेच ओमकार राऊत आणि आयुष यांच्याशीही अधूनमधून संवाद होतो. आयुषचा अलीकडेच एक मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला, त्याबद्दल मी त्याचे अभिनंदन केले. दिव्या शिंदेनेही निर्मात्यांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे, हे तुम्हाला माहीतच असेल. सध्या सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त आहेत. घराबाहेर आल्यानंतर कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची इच्छा अधिक असते, तसेच माध्यमांशीही मोठ्या प्रमाणावर संवाद साधावा लागतो. त्यामुळं सध्या मी मुख्यतः या तिघांच्या संपर्कात आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही माध्यमांमध्ये काम केलं आहे. तुम्हाला वाटते का, अपेक्षित यश अजून मिळालेले नाही?
सोनाली राऊत: प्रत्येक व्यक्तीच्या यशाची व्याख्या वेगळी असते. माझ्यासाठी समाधान महत्त्वाचे आहे. यश मिळवण्यासाठी धावपळ, स्पर्धा आणि संयम आवश्यक असतो, मात्र यश कधी आणि कशा प्रकारे मिळेल, हे निश्चित सांगता येत नाही. अनेक कलाकारांना उशिरा मोठे यश मिळते, ते त्यांच्या नशिबावर आणि योग्य संधीवर अवलंबून असते. त्यामुळं सातत्यानं प्रयत्न करत राहणे आवश्यक आहे. मी स्वतःहून कामासाठी पाठपुरावा करत नाही, कारण मला वाटते की, योग्य वेळी योग्य संधी मिळतेच. देवाच्या कृपेनं जे काही मिळते, त्यात मी समाधानी आहे.
ईटीव्ही भारत : शेवटी, तुम्ही तुमचा फिटनेस कसा सांभाळता, शारीरिक आणि मानसिक?
सोनाली राऊत : ‘बिग बॉस’सारख्या रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी होताना मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक ताण मोठ्या प्रमाणावर अनुभवावा लागतो. झोपेची कमतरता, अन्नाची अनियमितता आणि सतत कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली राहणे, यामुळं मनावर ताण येतो. अशा परिस्थितीत मानसिक स्थैर्य राखणे अत्यंत गरजेचे असते. मी नेहमी सकारात्मक विचार ठेवण्यावर भर देते. कुटुंबीय आणि सकारात्मक वृत्ती असलेल्या मित्रांच्या सहवासात राहणे महत्त्वाचे आहे. आयुष्यात अनावश्यक अपेक्षा ठेवू नयेत आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. सोशल मीडियाचा मर्यादित आणि समंजस वापर करणेही गरजेचे आहे. तणावाच्या प्रसंगी अध्यात्माचा आधार घेणे उपयुक्त ठरते. शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी योग, प्राणायाम, ध्यान, झुंबा, मार्शल आर्ट्स किंवा कोणताही खेळ यांचा अवलंब करता येतो. नियमित व्यायामासोबत संतुलित जीवनशैली ठेवणे आवश्यक आहे. फिटनेस केवळ शरीरासाठी नाही, तर आत्मविश्वास वाढवण्यासाठीही महत्त्वाचा असतो. त्यामुळं मानसिक, शारीरिक, भावनिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या संतुलित जीवन जगणे आवश्यक आहे.