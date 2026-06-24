Exclusive Interview: सिद्धार्थ मेनन- माझ्याकडे जे काम येतं त्यात मी स्वतःला पूर्णपणे झोकून देतो!
'प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय' ही वेब सीरीज लवकरत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीरीजबद्दल अभिनेता सिद्धार्थ मेनननं काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई : सिद्धार्थ मेनन हा एक प्रयोगशील अभिनेता म्हणून जाणलं जातो. नाटक, सिनेमा आणि वेब माध्यमांमध्ये त्यांनी विविधांगी भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. 'जून', 'दशावतार', 'उत्तर', 'आता थांबायचं नाय' यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक झालंय. 'जून' या चित्रपटातील प्रभावी भूमिकेसाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, ज्यामुळं त्यांच्या कारकिर्दीला नवे परिमाण लाभले. संवेदनशील आणि वास्तववादी अभिनय ही त्यांची खास ओळख मानली जात असून झी5 वरील 'प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय' या मालिकेतून तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या मालिकेच्या निमित्तानं आमचे वार्ताहार कीर्ती कदम यांनी सिद्धार्थ मेनन यांच्याबरोबर साधलेला हा खास संवाद.
ईटीव्ही भारत: 'प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय' या शीर्षकाबद्दल काय सांगाल?
सिद्धार्थ मेनन: या मालिकेतील ऋषी आणि अनन्या हे एकाच ऑफिसमध्ये काम करणारे तरुण आहेत. त्यांच्या ऑफिसमध्ये सहकाऱ्यांनी एकमेकांना डेट करू नये, अशी स्पष्ट अट आहे. पण प्रेम ही अशी भावना आहे की, ती कोणत्याही नियमांच्या किंवा चौकटींच्या बंधनात अडकत नाही. त्यामुळं या दोघांच्या आयुष्यात प्रेम आल्यानंतर ते या परिस्थितीला कसं सामोरं जातात, स्वतःच्या भावनांना कसं समजून घेतात आणि त्यांच्या नात्याचा प्रवास कोणत्या टप्प्यांमधून पुढे जातो, हे या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. याशिवाय, नात्यांमध्ये बाहेरून लादलेल्या अटींबरोबरच व्यक्तींचे वेगवेगळे दृष्टिकोनही अनेकदा आव्हानं निर्माण करतात. त्यामुळं ही कथा केवळ प्रेमकथा नसून नात्यांमधील वास्तव आणि गुंतागुंतही दाखवणारी आहे. त्यामुळं 'प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय' हे नाव योग्य वाटते.
ईटीव्ही भारत: ही मालिका तुमच्यापर्यंत कशी पोहोचली?
सिद्धार्थ मेनन: एके दिवशी आमच्या कास्टिंग टीमकडून मला फोन आला. त्यानंतर दिग्दर्शक गौरवसोबत माझी भेट झाली. आम्ही एका सीनचं वाचन केलं आणि त्या एका सीनमधूनच मला या व्यक्तिरेखेशी एक वेगळं नातं निर्माण झाल्यासारखं वाटलं. त्या पात्रात काहीतरी खास आहे, असं जाणवलं. त्यानंतर चर्चा, रीडिंग्स आणि इतर प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे गेल्या आणि मी या प्रकल्पाचा भाग झालो.
ईटीव्ही भारत: जान्हवीसोबत आधीपासून ओळख होती का?
सिद्धार्थ मेनन: आमची वैयक्तिक ओळख नव्हती. मात्र, एकमेकांच्या कामाबद्दल माहिती होती. शूटिंगपूर्वी आम्हाला प्रत्यक्ष भेटण्याची फारशी संधी मिळाली नाही कारण मी दुसऱ्या प्रोजेक्टच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त होतो. त्यामुळं आम्ही अनेक रीडिंग्स आणि चर्चा व्हिडिओ कॉलवर केल्या. प्रत्यक्ष भेट मात्र सेटवरच झाली आणि त्यानंतर आमच्या कामाची केमिस्ट्री छान जुळली.
ईटीव्ही भारत: अभिनय क्षेत्रात स्पर्धा जाणवते का?
सिद्धार्थ मेनन: करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात स्पर्धेचा विचार मनात यायचा. पण कालांतरानं लक्षात आलं की, अभिनय ही स्पर्धा नसून प्रत्येकाचा स्वतंत्र प्रवास आहे. ही एखादी शर्यत नाही की कुणी पुढं आणि कुणी मागे. प्रत्येक कलाकाराचं व्यक्तिमत्त्व, अनुभव आणि काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. माझ्याकडे जे काम येतं त्यात मी स्वतःला पूर्णपणे झोकून देतो. जे काम मिळालं नाही, ते कदाचित माझ्यासाठी नव्हतं, असं मानून पुढे जाणं मी शिकलो आहे. स्वीकार आणि 'लेट गो' ही गोष्ट कलाकारासाठी खूप महत्त्वाची असते.
ईटीव्ही भारत: या मालिकेतील पात्रासाठी तुम्ही कशी तयारी केली?
सिद्धार्थ मेनन: या मालिकेसाठी आम्ही तांत्रिक बाबींपेक्षा भावनिक बाजूंवर अधिक काम केलं. लेखिका कल्याणी पंडित आणि संपूर्ण टीमनं कॉर्पोरेट जगाचा अभ्यास करून त्यातील वास्तव आमच्यासमोर मांडलं होतं. त्यामुळं आम्ही पात्रांच्या भावनिक प्रवासावर, त्यांच्या नात्यांमधील बदलांवर आणि प्रत्येक सीनच्या ग्राफवर अधिक लक्ष केंद्रित केलं. प्रत्येक सीनपूर्वी दिग्दर्शक गौरवसोबत चर्चा करून त्या प्रसंगाला आणखी प्रभावी कसं करता येईल यावर आम्ही काम करत असू.
ईटीव्ही भारत: अभिनय करताना वैयक्तिक अनुभवांचा कितपत उपयोग होतो?
सिद्धार्थ मेनन: कलाकार म्हणून आपण आपल्या आयुष्यातील अनुभवांपासून कधीच पूर्णपणे वेगळे राहू शकत नाही. मात्र अभिनय करताना एखादा विशिष्ट अनुभव मुद्दाम आठवून त्याचा वापर करतो, असं सहसा होत नाही. आपल्या आयुष्यातील चढ-उतार, नाती, आनंद, दुःख, संघर्ष आणि भावनांकडे पाहण्याची आपली दृष्टी नकळत आपल्या अभिनयात झिरपत असते. त्यामुळं प्रत्येक कलाकाराची अभिव्यक्ती वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असते.
मला वाटतं, जितकं आपण आयुष्य जवळून अनुभवतो, लोकांचं निरीक्षण करतो आणि विविध भावविश्वांशी जोडले जातो, तितकी आपल्या अभिनयाला अधिक खोली मिळते. एखाद्या पात्राच्या भावना समजून घेण्यासाठी केवळ तांत्रिक तयारी पुरेशी नसते, त्यामागे आयुष्यानं दिलेली समज आणि संवेदनशीलताही तितकीच महत्त्वाची असते. त्यामुळं वैयक्तिक अनुभव अभिनयात थेट वापरले जात नसले, तरी ते आपल्या विचारांमध्ये, प्रतिक्रियांमध्ये आणि भावनिक अभिव्यक्तीत आपोआप प्रतिबिंबित होत असतात. हाच अनुभव कलाकाराला अधिक प्रामाणिक आणि वास्तववादी अभिनय करण्यास मदत करतो.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या सुपरहिट झालेल्या 'दशावतार'च्या यशाचं रहस्य काय?
सिद्धार्थ मेनन: 'दशावतार' करताना आम्ही कधीही यश, पुरस्कार किंवा बॉक्स ऑफिसचा विचार केला नाही. आमचं एकच ध्येय होतं – कथा प्रामाणिकपणे आणि मनापासून सांगणं. दिग्दर्शक, कलाकार आणि संपूर्ण टीम यांची ऊर्जा एका दिशेनं होती. प्रत्येकजण स्वतःला विचारत होता की ही कथा आणखी चांगली कशी करता येईल. मला वाटतं, अशा प्रामाणिक प्रयत्नांतूनच चांगलं काम घडतं.
ईटीव्ही भारत: त्या चित्रपटाच्या ऑस्करच्या चर्चेबद्दल काय सांगाल?
सिद्धार्थ मेनन: अनेकांना गैरसमज होतो की, चित्रपट ऑस्करसाठी नामांकित झाला होता. प्रत्यक्षात तो स्पर्धेसाठी सादर करण्यात आला होता. मात्र, अकादमीच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर त्या चित्रपटाची नोंद झाली आणि जगभरातील कलाकारांना तो पाहण्याची संधी मिळाली, ही स्वतःमध्ये खूप मोठी गोष्ट आहे. तरी माझ्यासाठी सर्वात आनंदाची बाब म्हणजे 'दशावतार'चं जागतिक स्तरावर वितरण झालं आणि तो विविध देशांतील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे. त्यानंतर अभिनय करताना काही दबाव जाणवला का?
सिद्धार्थ मेनन: प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, सुरुवातीला थोडासा दबाव नक्कीच जाणवला. राष्ट्रीय पुरस्कारासारखा मोठा सन्मान मिळाल्यानंतर लोकांच्या अपेक्षा वाढतात आणि नकळत आपणही स्वतःकडून अधिक अपेक्षा ठेवू लागतो. पुरस्कारानंतर मी जेव्हा पुढच्या प्रोजेक्टवर काम सुरू केलं, तेव्हा पहिल्या काही दिवसांत सतत स्वतःचीच तुलना माझ्या आधीच्या कामाशी करत होतो. प्रत्येक सीन करताना मनात विचार यायचा की हे तितकंच प्रभावी होतंय का, लोकांना आवडेल का, किंवा पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या भूमिकेइतकं हे काम पोहोचेल का. पण लवकरच मला जाणवलं की ही विचारसरणी चुकीची आहे. प्रत्येक कथा, प्रत्येक पात्र आणि प्रत्येक प्रकल्पाचा आत्मा वेगळा असतो. एका यशस्वी भूमिकेचं ओझं घेऊन पुढच्या भूमिकेकडे पाहिलं, तर त्या नव्या पात्रावर अन्याय होतो. कलाकार म्हणून प्रत्येक वेळी कोऱ्या पाटीनं सुरुवात करणं आवश्यक असतं.
म्हणूनच मी स्वतःला एक गोष्ट शिकवली की पुरस्कार, यश किंवा कौतुक हे मागे ठेवायचं आणि नवीन कामाकडे नव्या दृष्टीनं पाहायचं. कारण शेवटी आपल्या हातात फक्त प्रामाणिकपणे काम करणं असतं. त्याचं यश किती मोठं होईल किंवा त्याला किती सन्मान मिळेल, हे आपल्या नियंत्रणात नसतं. त्यामुळं आज मी कोणत्याही प्रोजेक्टकडे बॅगेज न घेता, पूर्णपणे नव्या उमेदीनं आणि नव्या उत्साहानं पाहण्याचा प्रयत्न करतो.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला नाटक, मलिक, सिनेमा पैकी कोणतं माध्यम सर्वाधिक आवडतं?
सिद्धार्थ मेनन: मला अभिनयासाठी कोणतंही माध्यम आवडते. सिनेमा, नाटक, वेब सीरीज किंवा इतर कोणतंही माध्यम असो, अभिनय करण्याची संधी महत्त्वाची असते. मात्र, वैयक्तिकरित्या सिनेमा हे माझं सर्वात आवडतं माध्यम आहे.
ईटीव्ही भारत: मराठी प्रेक्षकांविषयी तुमचं मत काय?
सिद्धार्थ मेनन: मला असं वाटतं की गेल्या काही वर्षांत मराठी प्रेक्षक आणि कथाकार यांच्यातील नातं अधिक मजबूत होत चाललं आहे. पूर्वी कधीकधी प्रेक्षकांना काय पाहायचं आहे आणि निर्माते काय सांगू इच्छितात यामध्ये एक अंतर जाणवत होतं. मात्र आता हे चित्र बदलताना दिसत आहे. आजचा प्रेक्षक अधिक जागरूक, संवेदनशील आणि आशयाला महत्त्व देणारा आहे. त्याला केवळ मनोरंजन नको आहे, तर त्याला स्वतःचं प्रतिबिंब कथांमध्ये दिसावं असं वाटतं. महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, विविधता, माणुसकी आणि बदलत्या समाजातील वास्तव या गोष्टी प्रामाणिकपणे मांडल्या गेल्या, तर मराठी प्रेक्षक त्यांचा नक्कीच स्वीकार करतात. मला वाटतं की प्रेक्षकांना कृत्रिमतेपेक्षा प्रामाणिकपणा अधिक भावतो. कथा जर मनापासून सांगितली गेली आणि त्यामध्ये वास्तवाशी नातं असेल, तर ती लोकांपर्यंत पोहोचतेच.
विशेष म्हणजे आज मराठी प्रेक्षकांची व्याप्ती खूप मोठी झाली आहे. मराठी माणूस केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभर आणि जगभर पसरलेला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समुळं आता मराठी कंटेंटला जागतिक स्तरावर पोहोचण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळं एखादी मालिका किंवा चित्रपट केवळ स्थानिक राहात नाही, तर जगाच्या कानाकोपऱ्यातील मराठी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो. म्हणूनच मला वाटतं की मराठी मनोरंजन क्षेत्रासाठी हा अत्यंत उत्साहवर्धक काळ आहे. जर आपण प्रामाणिकपणे, संवेदनशीलतेनं आणि आपल्या मातीशी जोडलेल्या कथा सांगत राहिलो, तर मराठी प्रेक्षक निश्चितच त्यांना भरभरून प्रतिसाद देतील.
ईटीव्ही भारत : 'प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय' ही सीरीज प्रेक्षकांनी का पाहावी? त्यांना तुम्ही काय सांगाल?
सिद्धार्थ मेनन: 24 जूनपासून मालिकेचे पहिले 10 भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. आम्ही ही मालिका अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि मनापासून केली आहे. कथा, व्यक्तिरेखा आणि नात्यांचा प्रवास प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल, असा विश्वास आहे. एक सुंदर, हलकाफुलका आणि भावनिक रोमँटिक अनुभव या मालिकेतून मिळेल. त्यामुळं मालिका नक्की पाहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा.