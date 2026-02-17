Exclusive Interview: सिद्धांत चतुर्वेदी - माझी महत्त्वाकांक्षा केवळ 'हिरो' म्हणून ओळख मिळवण्यापुरती मर्यादित नाही!
सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर अभिनीत 'दो दिवाने सहर में' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अभिनेत्यानं काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई : डिजिटल माध्यमातून अभिनय प्रवासाची सुरुवात करणारा सिद्धांत चतुर्वेदी आज हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आश्वासक अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. त्याला व्यापक ओळख मिळाली ती 'गली बॉय' या चित्रपटामुळं. या चित्रपटातील त्याच्या प्रभावी भूमिकेसाठी त्याला फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट सपोर्टींग ऍक्टर हा मानाचा पुरस्कारही मिळाला. यानंतर त्यानं विविध धाटणीच्या चित्रपटांमधून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. 'बंटी' और 'बबली 2', 'फोन भूत', 'खो गये हम कहाँ' आणि 'धडक 2' यांसारख्या चित्रपटांतून त्यानं विविध व्यक्तिरेखा साकारत अभिनयाची बहुविधता सिद्ध केली. सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनित 'दो दिवाने सहर में' हा चित्रपट प्रदर्शित होत असून त्यानं अनुषंगानं आमचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला त्यातील काही अंश उद्धृत केला आहे.
ईटीव्ही भारत: संजय लीला भन्साली हे तुमच्या 'दो दिवाने सहर में' या
चित्रपटाचे निर्माते असून ते अत्यंत कसून काम करणारे दिग्दर्शक असून आपल्या कामाबाबत ते खूपच काटेकोर आणि परिपूर्णतेचा ध्यास घेणारे आहेत. तर त्यांच्या चित्रपटात काम करण्याचा तुमचा अनुभव कसा होता?
सिद्धांत चतुर्वेदी: माझ्यासाठी हा अनुभव विलक्षण आणि अविस्मरणीय ठरला. मला अजूनही आठवतं, जेव्हा मी या चित्रपटाची पटकथा ऐकली आणि त्यांना भेटलो, तेव्हा जाणवलं की, हा चित्रपट त्यांच्या मनाच्या अत्यंत जवळचा आहे. या कथेमधील दोन प्रमुख व्यक्तिरेखांमध्ये ते स्वतःलाच कुठेतरी पाहतात. त्यामुळं हा चित्रपट त्यांच्यासाठी विशेष जिव्हाळ्याचा होता. परिणामी माझ्यावर एक प्रकारचा दबाव होता. मी ही भूमिका समर्थपणे साकारू शकेन का? त्यांच्या अपेक्षांना न्याय देऊ शकेन का? असे प्रश्न मनात सतत घोळत होते.
मात्र त्यांच्या सूचनांमध्ये प्रचंड संवेदनशीलता आणि सर्जनशीलता होती. ‘टास्कमास्टर’ म्हणून त्यांची ओळख असली, तरी त्यांनी दिग्दर्शक रवी सरांवर पूर्ण विश्वास ठेवला आणि आमच्यावरही तेवढाच विश्वास दाखवला. ‘गली बॉय’नंतर मी त्यांना भेटलो होतो आणि त्यांच्याबरोबर कधीतरी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मृणालच्या कामाचीही त्यांना पूर्वीपासूनच ओळख होती आणि तिच्या अभिनयाचे ते चाहते होते. त्यामुळं आमच्या तिघांवर त्यांनी दाखवलेला विश्वासच या संपूर्ण प्रवासाचा पाया ठरला.
चित्रपटाच्या सुरुवातीला एक सर्जनशील बैठक झाली आणि त्यानंतर चित्रपट पूर्ण झाल्यावर अलीकडेच पुन्हा त्यांची भेट झाली. ते प्रत्यक्ष सेटवर आले नाहीत, मात्र चित्रपटातील प्रत्येक घडामोडीची त्यांना सविस्तर माहिती दिली जात होती. गाण्यांच्या संपादनापासून ते कोणते गाणे अधिक प्रभावी आहे यापर्यंत प्रत्येक बाबीवर त्यांची बारकाईनं नजर होती. आमच्या पहिल्या घोषणेनंतर त्यांनी आनंद व्यक्त करणारा संदेश पाठवला होता. ट्रेलरपासून चित्रपटाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ते लक्ष ठेवून होते.
गेल्या आठवड्यात आम्ही त्यांना भेटलो, तेव्हा ते ‘लव्ह अँड वॉर’च्या चित्रीकरणात व्यस्त होते. तरीही त्यांनी आम्हाला भेटण्यासाठी वेळ काढला. आम्हाला सांगण्यात आले की, “सरांकडे फक्त एक तास आहे.” आम्ही आमचे सुरू असलेले काम थांबवून त्वरित त्यांच्या भेटीस गेलो. परंतु ते आमच्यासोबत तब्बल दोन तास गप्पा मारत बसले. त्यांना हा चित्रपट मनापासून आवडला आहे आणि त्यांना त्याचा अभिमान आहे. आमच्यासाठी त्याहून मोठं समाधान दुसरं कोणतं असू शकतं? त्यांच्या समाधानातच आमचं यश दडलं आहे, असं मला मनापासून वाटतं.
ईटीव्ही भारत: कलाकारांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला ते कोणत्या ना कोणत्या न्यूनगंडांशी झुंजत असतात. तुम्हालाही तसे अनुभव आले होते का?
सिद्धांत चतुर्वेदी : हो, नक्कीच. सुरुवातीच्या काळात माझ्याकडे अनेक असुरक्षितता होत्या....भाषेबाबत, केसांबाबत, डोळ्यांबाबत. शाळेत मुलं माझ्या कुरळ्या केसांमुळं मला 'मॅगी नूडल्स' म्हणत चिडवायची. माझे डोळे लहान असल्यामुळं “नेपाळी” अशी हेटाळणीही व्हायची. माझं इंग्रजी स्पष्ट नव्हतं, हिंदी शिकत होतो, घरी भोजपुरी बोलायचो, त्यावरूनही टिंगल केली जायची. त्यामुळं आत्मविश्वास डळमळीत व्हायचा. शाळेत उत्तर माहीत असूनही हात वर करायची हिंमत होत नसे, आवडत्या मुलीशी बोलण्याचे धाडस होत नसे, कुणी अन्याय केला तरी विरोध करता येत नसे.
परंतु हळूहळू मी या सगळ्यावर मात केली. आज ज्या गोष्टींमुळे मला चिडवलं जायचं, त्याच गोष्टींचा मला अभिमान आहे. प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असते. मग इतरांसारखं होण्यासाठी स्वतःची ओळख का पुसायची? वेगळेपण हीच खरी ताकद आहे, हे मला या प्रवासात उमगलं. ऑडिशनदरम्यानही काही जण म्हणायचे, “कुरळ्या केसांचा मुलगा हिरो होऊ शकत नाही,” “लहान डोळे कॅमेऱ्यावर उठून दिसत नाहीत.” पण मी ते मनावर घेतलं नाही.
ईटीव्ही भारत : चित्रपटाच्या शीर्षकातील ‘सहर’ या शब्दामागील आशय नेमका काय आहे?
सिद्धांत चतुर्वेदी : ‘सहर’ या शब्दाचा मूळ अर्थ आहे पहाट, रात्रीच्या गडद अंधारानंतर उगवणारी ती पहिली उजळणारी वेळ. आपल्या चित्रपटात या शब्दाला द्विस्तरी अर्थछटा आहेत. ट्रेलर पाहिल्यावर प्रेक्षकांच्या लक्षात येईल की, मी साकारत असलेल्या ‘शशांक’ या व्यक्तिरेखेला ‘श’ हा उच्चार नीट जमत नाही. त्यामुळं तो ‘शहर’ऐवजी ‘सहर’ असे उच्चारतो. कथानकातील हा एक हलकाफुलका, खेळकर आणि व्यक्तिरेखेच्या निरागसतेला अधोरेखित करणारा भाग आहे. मात्र या शब्दाचा अर्थ केवळ भाषिक खेळापुरता मर्यादित नाही. ‘सहर’ म्हणजे अंधारातून उगवणारा पहिला प्रकाशकिरण, नव्या आशेची चाहूल. आजच्या काळात आपल्या सभोवती हिंसा, विषारी नातेसंबंध, गुंतागुंतीच्या प्रेमकथा आणि भावनिक अंधुकता यांचे चित्र अधिक ठळकपणे दिसते. अशा वातावरणात हा चित्रपट एखाद्या कोवळ्या, उबदार सूर्यकिरणासारखा प्रेक्षकांच्या मनात झिरपेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. या कथेतली प्रेमभावना साधी आहे, परंतु तीव्र आणि प्रामाणिक आहे. चित्रीकरण, वेशभूषा, छायांकन, रंगसंगती या प्रत्येक घटकात एक ताजेपणा, कोमलता आणि सौंदर्यदृष्टी जाणवेल. संपूर्ण मांडणीत एक सौम्य, काव्यमय स्पर्श आहे. त्यामुळं ‘सहर’ हा शब्द केवळ शीर्षकातील भाग नसून, तो या प्रेमकथेचा आत्मा आहे, अंधारावर मात करून उगवणाऱ्या आशावादाचा, नव्या प्रारंभाचा आणि मनाला हलकेच स्पर्शून जाणाऱ्या भावविश्वाचा प्रतीक आहे.
ईटीव्ही भारत: महानगरकेंद्री कथानकांना सध्या प्रेक्षकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, असे म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत तुमचा चित्रपट ताज्या वाऱ्याच्या झुळुकीसारखा ठरेल, असे तुम्हाला वाटते का?
सिद्धांत चतुर्वेदी: आमच्या चित्रपटाची दृष्टी अनेक अति-नाट्यमय चित्रपटांपेक्षा वेगळी आहे. ही कथा गाजावाजा, भडक मांडणी किंवा अतिरेकी नाट्य यांवर आधारलेली नाही. उलटपक्षी, ती मला अमोल पालेकर यांच्या काळातील साध्या, हळुवार आणि वास्तववादी चित्रपटांची आठवण करून देते. दोन अपूर्ण, सर्वसामान्य, सहज नातं जुळवून घेणाऱ्या व्यक्तिरेखा पण त्यांच्यात एक स्वप्नाळूपणा आणि आशावाद आहे. कथेत काही गाणी आहेत जी मनाला गुदगुल्या करतात, हलकासा आनंद देतात आणि दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.
निश्चितच भव्य नाट्य, संगीत, मोठी मांडणी यांचीही आपल्याला आवड आहे, मात्र आमचा चित्रपट त्या प्रवाहापेक्षा किंचित वेगळा आहे. जर मी त्या जुन्या काळाचा संदर्भ घेतला, तर ही कथा त्या शैलीची आहे, मात्र व्यक्तिरेखा आजच्या ‘Gen-z’ पिढीतील आहेत, कालखंड भूतकाळातील नाही, तर पूर्णतः समकालीन आहे. आजच्या सौंदर्याच्या निकषांबाबत चित्रपटात एक संवाद आहे, “कदाचित मी सुंदर नाही.” सोशल मीडियावर, विशेषतः इन्स्टाग्रामवर, एखादी तरुणी जेव्हा नामांकित व्यक्तिमत्त्वांची छायाचित्रे पाहते, त्यांचे परिपूर्ण भासणारे रूप, फिल्टर्सचा वापर, तेव्हा नकळत तिच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. खरे, नैसर्गिक सौंदर्य अपुरे वाटू लागते. ही भावना केवळ मुलींनाच नव्हे, तर मुलांनाही स्पर्श करते. कारण त्यांच्यासमोरही सतत यशकथा मांडल्या जातात—“अमुक वयात अमुक यश मिळवले, मोठा प्रभावक झाला, व्यवसाय उभारला.” समाजात स्थान मिळवण्यासाठी सत्ता, पैसा आणि प्रतिष्ठा आवश्यक आहेत, असा दबाव त्यांच्यावर असतो. या सर्वांमुळं मनात निर्माण होणारी असुरक्षितता, आत्मविश्वासाचा अभाव, तसेच एखाद्यानं नव्या शहरात स्थलांतर केल्यावर जाणवणारी सांस्कृतिक दुरावस्था, ही सगळी वास्तववादी भावना या कथेत उमटते. अशा दोन अपूर्ण, थोडेसे वेडे, पण मनाने प्रामाणिक प्रेमिकांची भेट एका विशिष्ट परिस्थितीत होते आणि पुढं त्यांच्या नात्याचा प्रवास कसा आकार घेतो, हे प्रेक्षकांना चित्रपटात अनुभवायला मिळेल.
ईटीव्ही भारत : तुमचं आणि मृणालचं नातं कसं आहे?
सिद्धांत चतुर्वेदी : खरं सांगायचं झालं तर, मी तिचा आधीपासूनच चाहता होतो. 'सुपर 30', 'कुमकुम भाग्य', 'नच बलिये' यांमधील तिचं काम मी पाहिलं होतं. प्रत्येक भूमिकेत तिनं दाखवलेली प्रामाणिकता, मेहनत आणि भावनिक ताकद मला नेहमीच जाणवली. विशेष म्हणजे, दूरचित्रवाणीपासून चित्रपटसृष्टीपर्यंतचा तिचा प्रवास हा सहजसोप्या मार्गानं झालेला नाही, त्यामागे सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि स्वतःवरचा दृढ विश्वास आहे. त्या प्रवासाचा मला मनापासून आदर आहे.
आमची पहिली भेट झाली तेव्हाच मी तिच्याशी अत्यंत स्पष्टपणे बोललो. “मला तुझ्यासोबत काम करायचं आहे,” असं मी तिला सांगितलं. कारण एखाद्या कलाकाराबरोबर काम करताना केवळ व्यावसायिक जुळवाजुळव पुरेशी नसते, परस्परांबद्दलचा आदर आणि विश्वासही तितकाच महत्त्वाचा असतो. आमच्यात तो सहजपणे निर्माण झाला. आमच्या दोघांच्याही वाट्याला संघर्ष आला आहे. बाहेरून झगमगाट दिसत असला, तरी प्रत्येक कलाकाराच्या आयुष्यात आत्मसंशयाचे क्षण, अपयशाचे टप्पे आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची धडपड असते. त्या समान अनुभवांमुळे आमच्यात एक प्रकारची न बोलता जाणवणारी समजूत तयार झाली. संवादामध्ये प्रामाणिकपणा होता, कोणतीही कृत्रिमता नव्हती. त्यामुळे आमचं नातं सहज, नैसर्गिक आणि विश्वासावर आधारलेलं बनलं.
या उद्योगात स्पर्धा तीव्र असते, आणि अशा वातावरणात मनमोकळेपणानं जुळणारी मैत्री किंवा सुसंवाद क्वचितच घडतो. परंतु आमच्यातील ही जुळवाजुळव केवळ सहकलाकार म्हणून नाही, तर माणूस म्हणूनही घडली आणि तीच आमच्या पडद्यावरील केमिस्ट्रीची खरी ताकद आहे.
ईटीव्ही भारत: मैत्री आणि प्रामाणिकपणाचा कामावर किती परिणाम होतो?
सिद्धांत चतुर्वेदी: माझ्यासाठी मैत्री अत्यंत महत्त्वाची आहे. मैत्री असेल तर विश्वास निर्माण होतो, आणि विश्वास असेल तर अभिनयातील संवाद मुक्तपणे उमलतात. 'गली बॉय' असो, 'गेहराईयां' असो किंवा 'खो गये हम कहा', प्रत्येक ठिकाणी मी आधी मैत्री आणि प्रामाणिकपणाला प्राधान्य दिलं. कोणीही कुणापेक्षा मोठं किंवा लहान नाही, आपण सगळे मिळून उत्तम चित्रपट घडवतो, हीच माझी भूमिका असते.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करता, मात्र त्याच वेळी आशयघन आणि भविष्यात ‘कल्ट’ ठरू शकतील असे चित्रपटही करत आहात. याचा तुम्हाला अभिमान वाटतो का?
सिद्धांत चतुर्वेदी : एखादा चित्रपट ‘कल्ट’ ठरतो की नाही, याचं मूल्यमापन अखेरीस प्रेक्षकच करतात. आपण कलाकार म्हणून आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहू शकतो, परंतु त्या कामाला इतिहासात स्थान मिळेल की नाही, हे काळ ठरवतो. सध्या समाधानाची बाब इतकीच की चांगल्या कथा, वेगळ्या संकल्पना आणि सक्षम दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याची संधी मिळते आहे. चित्रपट प्रदर्शित होतो, त्याला प्रतिसाद मिळतो, पण त्यानंतरही तो वर्षानुवर्षे लोकांच्या स्मरणात राहिला, त्यावर चर्चा झाली, त्यानं पुढच्या पिढ्यांनाही स्पर्श केला तेव्हाच त्याची खरी कसोटी लागते. माझी महत्त्वाकांक्षा केवळ ‘हिरो’ म्हणून ओळख मिळवण्यापुरती मर्यादित नाही. मला या कालरेषेवर, या सांस्कृतिक प्रवाहात एक ठसा उमटवायचा आहे, माझ्या कामातून, निवडींतून आणि सातत्यातून. विशेषतः दिग्गज दिग्दर्शक व्ही शांताराम यांच्या जीवनावर आधारित प्रकल्पाचा भाग होण्याची संधी मिळणं, ही माझ्यासाठी अत्यंत भाग्याची आणि जबाबदारीची गोष्ट आहे. त्यांच्या कार्याचा व्यासंग, त्यांची सामाजिक जाणीव आणि चित्रभाषेतील नवोन्मेष हे भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी मैलाचा दगड आहेत. अशा व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर साकारण्याची संधी ही केवळ भूमिका नसून, एक मोठं दायित्व आहे.
ईटीव्ही भारत : त्या भूमिकेसाठी तुमची तयारी कशी सुरू आहे?
सिद्धांत चतुर्वेदी: सध्या या चित्रपटाच्या प्रमोशनमुळं वेळ मर्यादित आहे, मात्र त्यानंतर औपचारिक तयारीला पूर्ण वेगानं सुरुवात होईल. दिग्दर्शक अभिजित देशपांडे यांच्याबरोबर अनेकदा सखोल चर्चा झाल्या आहेत. त्यांच्या दृष्टीकोनाची जाण करून घेतली आहे. संबंधित काळ, त्या वेळचं सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण, तसेच त्या व्यक्तिमत्त्वाची कार्यपद्धती यांचा अभ्यास सुरू आहे.
मी त्यांच्या आधीच्या चित्रपटांचा अभ्यास केला आहे, जेणेकरून त्यांच्या कथनशैलीची जाणीव होईल. याशिवाय शांताराम कुटुंबीयांनाही भेटलो, त्यांच्या आठवणी ऐकल्या कारण एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर साकारताना केवळ बाह्य स्वरूप नव्हे, तर त्यांची विचारसरणी, संवेदनशीलता आणि अंतर्मन समजून घेणं आवश्यक असतं. ही भूमिका स्वीकारताना मनात उत्सुकताही आहे आणि किंचितशी धडधडही, कारण जबाबदारी खूप मोठी आहे. मात्र कलाकार म्हणून स्वतःला नव्या उंचीवर नेण्याची ही एक महत्त्वाची पायरी ठरेल, याची खात्री आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात चित्रीकरणास प्रारंभ होईल.
हेही वाचा :