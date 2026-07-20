Exclusive Interview: श्रेयस तळपदे - गंभीर, भावनिक आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली की वेगळंच समाधान मिळतं!
श्रेयस तळपदे आणि काजल अग्रवाल स्टारर 'द इंडिया स्टोरी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी अभिनेत्यानं शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 11:32 AM IST
हैदराबाद : मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं स्वतंत्र स्थान निर्माण करणारे श्रेयस तळपदे हे आजही तितक्याच ताकदीनं प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहेत. 'इक्बाल', 'डोर', 'ओम शांती ओम', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'गोलमाल 3', 'गोलमाल अगेन', 'हाऊसफुल 2', 'पोस्टर बॉईज' आणि नुकताच प्रदर्शित झालेला 'वेलकम टू द जंगल' यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी गंभीर आणि विनोदी अशा दोन्ही प्रकारच्या भूमिका समर्थपणे साकारल्या. त्यांच्या अचूक कॉमिक टायमिंगमुळं ते प्रेक्षकांचे लाडके कलाकार ठरले आहेत. अभिनयासोबतच निर्माता म्हणूनही त्यांनी वेगळी वाट निवडली असून आशयप्रधान आणि दर्जेदार चित्रपटांची निर्मिती करण्यावर त्यांचा भर आहे. 'द इंडिया स्टोरी' या त्यांच्या आगामी चित्रपटाच्या निमित्तानं अन्नभेसळ, ओटीटी, निर्मिती, कौटुंबिक चित्रपट आणि अभिनय प्रवासाविषयी त्यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे वार्ताहर कीर्तिकुमार कदम यांनी साधलेला हा खास संवाद.
ईटीव्ही भारत : सध्या आशयप्रधान चित्रपटांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तुम्हीही नेहमी वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका करता. या चित्रपटाशी कसे जोडले गेलात?
श्रेयस तळपदे : खरं सांगायचं तर आशय हा नेहमीच चित्रपटाचा खरा राजा राहिला आहे. प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं, विचार करायला लावणारं आणि समाजाशी थेट संबंधित असं काही पाहायला मिळणार असेल, तर ते नक्कीच त्या चित्रपटाकडे आकर्षित होतात. प्रत्येक चित्रपटातून केवळ मनोरंजनच नाही, तर एखादा महत्त्वाचा विषय मांडला गेला, तर त्याचा परिणाम अधिक प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो. या चित्रपटात अन्नभेसळीसारखा अत्यंत गंभीर आणि प्रत्येकाच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित विषय हाताळण्यात आला आहे. आज आपण खात असलेल्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढे यांसारखे अधिकारी अन्नभेसळीविरोधात ज्या पद्धतीनं कठोर कारवाई करत आहेत, ते पाहून सामान्य नागरिक म्हणून दिलासा वाटतो. भेसळयुक्त दूध, भेसळयुक्त पनीर किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ विकणाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याचं पाहून विश्वास निर्माण होतो. आपण रोज जे खातो, ते खरंच सुरक्षित आहे का, हा प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात आहे. त्यामुळं या विषयावर भाष्य करणाऱ्या चित्रपटाचा भाग होता आलं, ही माझ्यासाठी केवळ एक भूमिका नसून सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाची गोष्ट आहे.
ईटीव्ही भारत : प्रत्यक्ष आयुष्यात तुम्ही खाण्यापिण्याबाबत किती जागरूक आहात?
श्रेयस तळपदे : या चित्रपटासाठी आम्ही खूप सखोल संशोधन केलं. त्या प्रक्रियेदरम्यान अनेक धक्कादायक तथ्यं समोर आली. त्याचा परिणाम माझ्या वैयक्तिक आयुष्यावरही झाला. आता जेवताना नकळत मनात विचार येतो की, आपण जे खातोय ते खरंच शुद्ध आहे का? दूध खरंच नैसर्गिक आहे का? भाज्या कुठून आल्या आहेत? अंडी किंवा चिकन तयार करताना काय प्रक्रिया वापरली गेली असेल? असे अनेक प्रश्न सतत मनात येतात. त्यामुळं मी दूध जवळपास बंद केलं आहे आणि पनीरही खूप कमी खायला लागलो आहे. कारण मागणी आणि पुरवठा यामधील प्रचंड तफावत पाहिली की भेसळीची शक्यता अधिक जाणवते. अर्थात अन्नाशिवाय पर्याय नाही, पण शक्य तितक्या विश्वासार्ह आणि प्रमाणित स्रोतांमधून अन्न घेण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या मते, थोडं कमी खाल्लं तरी चालेल, पण जे खातो ते सुरक्षित आणि शुद्ध असणं अधिक महत्त्वाचं आहे.
ईटीव्ही भारत : आजकाल जवळपास प्रत्येक उत्पादन 'ऑरगॅनिक' असल्याचा दावा करते. त्याबद्दल तुमचं मत काय?
श्रेयस तळपदे : आजकाल 'ऑरगॅनिक' हा शब्द खूप सहजपणे वापरला जातो. जवळपास प्रत्येकजण आपल्या उत्पादनावर 'ऑरगॅनिक' असल्याचा दावा करतो. पण ग्राहक म्हणून आपण त्याची खातरजमा करतो का, हा खरा प्रश्न आहे. अनेकदा आपण फक्त पॅकेजिंग किंवा लेबल पाहतो आणि ते उत्पादन आरोग्यदायी आहे, असा समज करून घेतो. पण ते खरंच अधिकृतरीत्या प्रमाणित आहे का, त्यावर सरकारी मान्यता आहे का, 'जैविक भारत'सारखं प्रमाणपत्र आहे का, हे तपासणंही तितकंच आवश्यक आहे. दुर्दैवानं आपण अशी पडताळणी फार कमी वेळा करतो. त्याचे दुष्परिणाम लगेच जाणवत नाहीत, पण कालांतरानं त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. त्यामुळं ग्राहक म्हणून आपण अधिक सजग आणि जबाबदार होण्याची गरज आहे. हा चित्रपटही प्रेक्षकांना हाच विचार करण्यास भाग पाडतो.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही अनेक गंभीर भूमिका केल्या आहेत. मात्र प्रेक्षक तुम्हाला विनोदी भूमिकांमध्ये अधिक पसंत करतात. तुम्हाला काय वाटतं?
श्रेयस तळपदे : विनोदी चित्रपट करताना सेटवरील वातावरणही खूप आनंदी आणि उत्साही असतं. लोकांना हसवणं हे अभिनयातील सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे आणि त्यातून कलाकार म्हणून वेगळाच आनंद मिळतो. पण सतत एकाच प्रकारच्या भूमिका करत राहिलं, तर कोणत्याही कलाकाराला कंटाळा येणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळं गंभीर, भावनिक किंवा आव्हानात्मक भूमिका मिळाल्या की स्वतःला वेगळ्या पद्धतीनं सिद्ध करण्याची संधी मिळते. कलाकार म्हणून प्रत्येक भूमिका ही नवी परीक्षा असते. मी अभिनय क्षेत्रात आलोच विविध व्यक्तिरेखा जगण्यासाठी. त्यामुळं विनोद असो किंवा गंभीर भूमिका, दोन्ही प्रकारच्या भूमिका मला तितक्याच आवडतात. वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखांमधून स्वतःला नव्यानं शोधण्याची संधी मिळते, हेच या व्यवसायाचं खरं सौंदर्य आहे.
ईटीव्ही भारत : समाजावर कलाकारांचा प्रभाव राजकारण्यांपेक्षा अधिक असतो, असं तुम्हाला वाटतं का?
श्रेयस तळपदे : मला तसं वाटत नाही. कलाकार म्हणून आमच्याकडे एक प्रभावी माध्यम आहे, ज्याच्या माध्यमातून आम्ही आमचे विचार, भावना आणि समाजातील विविध प्रश्न प्रेक्षकांसमोर मांडू शकतो. मात्र त्याचा स्वीकार करायचा की नाही, हा निर्णय पूर्णपणे प्रेक्षकांचा असतो. जर कलाकारांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट लोकांनी तंतोतंत स्वीकारली असती, तर प्रत्येक चित्रपट यशस्वी झाला असता. प्रत्यक्षात तसं होत नाही. त्यामुळं कलाकाराचं काम म्हणजे त्याला जे योग्य वाटतं ते प्रामाणिकपणे आपल्या कलेतून मांडणं. त्यानंतर त्या संदेशाचा अर्थ कसा घ्यायचा आणि त्यावर किती कृती करायची, हे पूर्णपणे प्रेक्षकांवर अवलंबून असतं.
ईटीव्ही भारत : ओटीटीमुळं कलाकार आणि चित्रपट निर्मात्यांना अधिक संधी मिळाल्या आहेत का?
श्रेयस तळपदे : नक्कीच. आज कथा सांगण्यासाठी आणखी एक प्रभावी माध्यम उपलब्ध झालं आहे. पूर्वी चित्रपटगृह आणि दूरदर्शन हीच प्रमुख माध्यमं होती, पण आता ओटीटीमुळं कथांना अधिक व्यापक व्यासपीठ मिळालं आहे. आज मोठा पडदा, दूरदर्शन आणि ओटीटी या तिन्ही माध्यमांना स्वतःचं वेगळं महत्त्व आहे. आता अनेकजण मोबाईलवर किंवा टॅबलेटवरही उत्कृष्ट कथा पाहतात. त्यामुळं कथा कोणत्या माध्यमातून सांगितली जाते, यापेक्षा ती किती प्रभावीपणे सांगितली जाते, हे अधिक महत्त्वाचं ठरतं. ओटीटीमुळं वेगळ्या प्रकारच्या कथा, प्रयोगशील विषय आणि नव्या शैलीतलं कथाकथन करण्याची संधी मिळाली आहे. प्रेक्षकही अशा प्रयोगांना स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत. त्यामुळं कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माते या सगळ्यांसाठीच ओटीटी हे अत्यंत महत्त्वाचं आणि सर्जनशील व्यासपीठ बनलं आहे.
ईटीव्ही भारत : ओटीटीमुळं चित्रपटगृहांवर परिणाम झाला आहे, असं तुम्हाला वाटतं का?
श्रेयस तळपदे : मला तसं वाटत नाही. चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याचा अनुभव हा नेहमीच वेगळा असतो. कुटुंबीय, मित्र किंवा जवळच्या माणसांसोबत मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याचा आनंद ओटीटीवर मिळू शकत नाही. हो, काही प्रेक्षक ओटीटीवर चित्रपट येण्याची वाट पाहतात, हेही खरं आहे. पण काही चित्रपट असे असतात की ते थिएटरमध्येच पाहण्याचा आग्रह प्रेक्षक स्वतः धरतात. एखाद्या चित्रपटाबद्दल चांगलं 'वर्ड ऑफ माऊथ' तयार झालं किंवा तो थिएटरमध्येच अनुभवावा असा माहोल निर्माण झाला, तर लोक आवर्जून चित्रपटगृहात जातात. आज तिकीट दर कमी असलेल्या दिवशीही वेगळा प्रेक्षकवर्ग चित्रपटगृहात येतो. त्यामुळं थिएटर आणि ओटीटी ही एकमेकांची स्पर्धक माध्यमं नसून दोन्हींची स्वतःची वेगळी जागा आणि प्रेक्षकवर्ग आहे.
ईटीव्ही भारत : निर्माता म्हणून काम करताना काय वेगळं शिकायला मिळालं?
श्रेयस तळपदे : निर्माता झाल्यावर चित्रपटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलतो. अभिनेता म्हणून आपण मुख्यतः आपल्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करतो. पण निर्माता झाल्यावर कथा निवडण्यापासून कलाकारांची निवड, चित्रीकरण, पोस्ट-प्रॉडक्शन, संगीत, मार्केटिंग आणि प्रदर्शनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत सहभागी व्हावं लागतं. त्यामुळं चित्रपट निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया जवळून अनुभवायला मिळते. या प्रवासात खूप काही शिकायला मिळतं आणि त्याचा आनंदही वेगळाच असतो. अर्थात आर्थिक जोखीम असते आणि गुंतवलेले पैसे परत मिळतील की नाही, ही काळजीही असते. पण योग्य नियोजन आणि विचारपूर्वक निर्णय घेतले, तर निर्माता म्हणून काम करणं खूप समृद्ध करणारा अनुभव ठरतो.
ईटीव्ही भारत : भविष्यात निर्माता म्हणून आणखी एखाद्या सामाजिक विषयावर चित्रपट करण्याचा विचार आहे का?
श्रेयस तळपदे : सध्या तरी तसं काही ठरलेलं नाही. आपल्या देशात विषयांची कमतरता नाही. आजूबाजूला असंख्य सामाजिक प्रश्न आहेत आणि त्यावर बोलण्यासारखं खूप काही आहे. पण केवळ एखादा विषय महत्त्वाचा आहे म्हणून त्यावर चित्रपट बनवून चालत नाही. त्या विषयाभोवती प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणारी प्रभावी कथा असणं तितकंच आवश्यक आहे. चित्रपट हा माहितीपट नसतो, त्यात मनोरंजन, भावना आणि कथा यांचा समतोल असणं गरजेचं असतं. योग्य कथा मिळाली, तर अशा विषयांवर नक्कीच काम करायला आवडेल.
ईटीव्ही भारत : ओटीटीवर अधिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळतं, असं तुम्हाला वाटतं का?
श्रेयस तळपदे : ओटीटीवर तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य आहे, कारण सध्या तिथे चित्रपटगृह किंवा दूरदर्शनसारख्या सेन्सॉरच्या मर्यादा नाहीत. पण मला नेहमी वाटतं की, स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असते. काही वेळा अनावश्यक शिवीगाळ किंवा अतिरेकी दृश्यं टाळणं शक्य असतं. आपण लहानपणी संपूर्ण कुटुंबासोबत एकत्र बसून चित्रपट आणि मालिका पाहायचो. आजही तसंच संपूर्ण कुटुंबानं एकत्र बसून पाहता येईल असं दर्जेदार मनोरंजन अधिक प्रमाणात तयार व्हायला हवं. मला स्वतःलाही कौटुंबिक चित्रपट अधिक आवडतात. माझे आई-वडील, कुटुंबीय किंवा सासरचे लोक माझे चित्रपट कोणत्याही संकोचाशिवाय पाहू शकतील, ही भावना माझ्यासाठी महत्त्वाची आहे.
ईटीव्ही भारत : या चित्रपटात वडिलांची भूमिका साकारताना वैयक्तिक आयुष्याचा परिणाम झाला का?
श्रेयस तळपदे : नक्कीच. मी स्वतः एक पिता असल्यामुळं या भूमिकेशी नकळत भावनिक नातं निर्माण झालं. मी नेहमी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य वेगळं ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण काही भूमिका अशा असतात की, त्या तुमच्या मनात कायम राहतात आणि तुमच्या वैयक्तिक आयुष्याशी जोडल्या जातात. या चित्रपटातील अनेक प्रसंग करताना मला माझ्या मुलीचा, माझ्या कुटुंबाचा वारंवार विचार येत होता. त्यामुळं ही भूमिका माझ्यासाठी केवळ अभिनय नव्हती, तर भावनिकदृष्ट्याही खूप जवळची ठरली.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या फिटनेसचं रहस्य काय?
श्रेयस तळपदे : (हसत) चांगले सर्जन आणि चांगली सर्जरी! पण गंमत बाजूला ठेवली, तर त्यामागे आनुवंशिकतेचाही मोठा वाटा आहे. माझे आई-वडील दोघेही आयुष्यभर आहाराबाबत खूप शिस्तबद्ध होते. त्यांच्याकडूनच ती सवय मला मिळाली. मी तळलेले पदार्थ शक्यतो टाळतो, साखर आणि मीठ खूप कमी प्रमाणात घेतो. वेळेवर जेवण, प्रमाणात खाणं आणि सात ते आठ तासांची झोप याकडे कटाक्षानं लक्ष देतो. कोणताही चमत्कार नसतो, सातत्य आणि शिस्त यामुळेच फिट राहता येतं.
ईटीव्ही भारत : दिग्दर्शनात पुन्हा कधी दिसणार?
श्रेयस तळपदे : दिग्दर्शनाची इच्छा कायम आहे आणि त्यासाठी काही प्राथमिक चर्चा सुरू आहेत. सर्व काही नियोजनानुसार झालं, तर कदाचित पुढील वर्षी पुन्हा दिग्दर्शन करेन. मात्र तो चित्रपट हिंदी असेल की मराठी, हे सध्या सांगणं लवकर होईल. योग्य कथा मिळाली की त्याबाबत निर्णय घेईन.